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Ипотека
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Низкая ставка по ипотеке: как получить и сохранить выгодные условия на 3 месяца

Дата публикации: 29 июл 2024
Низкая ставка по ипотеке: как получить и сохранить выгодные условия на 3 месяца
Содержание

Из-за роста ключевой ставки Центробанка и стоимости облигаций федерального займа (ОФЗ) банки могут повышать ставки по ипотеке.

Немногие знают, что ипотеку в Сбере можно взять на прежних условиях, даже если ставка по выбранной программе вырастет. Рассказываем, как это сделать.

Почему меняются ипотечные ставки?

Для граждан основная причина изменения ипотечных ставок — это изменение ключевой ставки Центробанка.

Для банков стоимость ОФЗ с точки зрения экономики важнее. Если и ОФЗ растет — банки вынуждены поднимать ставки.

Подайте заявку на ипотеку и зафиксируйте ставку

Если вы всё обдумали и вот-вот готовы взять ипотеку, но беспокоитесь из-за новостей о повышении ставок — действуйте. Подайте заявку на ипотеку до того, как банк изменит условия по программе. Чтобы понять, какая программа ипотеки вам подходит, рассчитать первый взнос и предварительный платеж по ипотеке — воспользуйтесь ипотечным калькулятором на Домклик.

Подача заявки на ипотеку Сбера на Домклик займет всего несколько минут. Банк принимает решение в среднем в течение 5 минут.

Подача заявки и даже одобрение банка вас ни к чему не обязывают

Это не значит, что вы должны тут же перейти к оформлению ипотеки. У вас есть 90 дней — целых 3 месяца — на обдумывание и поиск подходящей недвижимости.

Когда вы решитесь, и поиск недвижимости завершится успехом, вы сможете перейти к согласованию её с банком и, наконец, к оформлению сделки. До этого, если ваши планы поменяются, вы можете просто отменить заявку в личном кабинете на Домклик. Или ничего не делать, и по завершении 3 месяцев заявка закроется автоматически.

Все 3 месяца после одобрения заявки банком ваша ставка будет фиксированной

И даже если условия по программе за это время изменятся, ставка по вашей заявке всё равно останется прежней, и вы сможете взять ипотеку именно на этих условиях.

Не волнуйтесь о кредитной истории

Факт одобрения ипотеки банком и ваш отказ от неё никак не отразится в вашей кредитной истории.

Используйте другие возможности снижения ставки

Помимо того, что вы можете «заморозить» свою ставку, вы можете дополнительно её снизить. Используя сервисы Домклик, вы получаете:

А скидки суммируются?

Это зависит от типа недвижимости и условий сделки. Но в целом — да, основная часть скидок суммируется между собой.

Рассчитать ипотеку и подать заявку онлайн

Инструкция
Курс недвижимости
Условия ипотеки
Карина Камалова
Карина Камалова
Автор статьи
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