Низкая ставка по ипотеке: как получить и сохранить выгодные условия на 3 месяца
Из-за роста ключевой ставки Центробанка и стоимости облигаций федерального займа (ОФЗ) банки могут повышать ставки по ипотеке.
Немногие знают, что ипотеку в Сбере можно взять на прежних условиях, даже если ставка по выбранной программе вырастет. Рассказываем, как это сделать.
Для граждан основная причина изменения ипотечных ставок — это изменение ключевой ставки Центробанка.
Для банков стоимость ОФЗ с точки зрения экономики важнее. Если и ОФЗ растет — банки вынуждены поднимать ставки.
Подайте заявку на ипотеку и зафиксируйте ставку
Если вы всё обдумали и вот-вот готовы взять ипотеку, но беспокоитесь из-за новостей о повышении ставок — действуйте. Подайте заявку на ипотеку до того, как банк изменит условия по программе. Чтобы понять, какая программа ипотеки вам подходит, рассчитать первый взнос и предварительный платеж по ипотеке — воспользуйтесь ипотечным калькулятором на Домклик.
Подача заявки на ипотеку Сбера на Домклик займет всего несколько минут. Банк принимает решение в среднем в течение 5 минут.
Подача заявки и даже одобрение банка вас ни к чему не обязывают
Это не значит, что вы должны тут же перейти к оформлению ипотеки. У вас есть 90 дней — целых 3 месяца — на обдумывание и поиск подходящей недвижимости.
Когда вы решитесь, и поиск недвижимости завершится успехом, вы сможете перейти к согласованию её с банком и, наконец, к оформлению сделки. До этого, если ваши планы поменяются, вы можете просто отменить заявку в личном кабинете на Домклик. Или ничего не делать, и по завершении 3 месяцев заявка закроется автоматически.
Все 3 месяца после одобрения заявки банком ваша ставка будет фиксированной
И даже если условия по программе за это время изменятся, ставка по вашей заявке всё равно останется прежней, и вы сможете взять ипотеку именно на этих условиях.
Не волнуйтесь о кредитной истории
Факт одобрения ипотеки банком и ваш отказ от неё никак не отразится в вашей кредитной истории.
Используйте другие возможности снижения ставки
Помимо того, что вы можете «заморозить» свою ставку, вы можете дополнительно её снизить. Используя сервисы Домклик, вы получаете:
- скидку до 10% при подключении опции «Своя ставка»
- скидку 1% на ставку при оформлении пакета «Домклик Плюс»
- скидку до 0,5% для зарплатных клиентов СберБанка или 0,3% при подтверждении дохода выпиской СФР
- скидки 0,3% или 0,6% при выборе недвижимости на Домклик
- скидку 0,3% при юридической проверке недвижимости
- скидку 0,5% в рамках акции на новостройки
Это зависит от типа недвижимости и условий сделки. Но в целом — да, основная часть скидок суммируется между собой.