Ипотека наоборот: хочу взять кредит под залог своей недвижимости
Если у вас есть недвижимость, то получить кредит в банке намного проще. По сравнению с потребительским займом процент будет значительно ниже, а денег могут дать больше.
Например, в СберБанке в кредит на любые цели можно получить до 5 млн, а при залоге недвижимости — до 20 млн рублей!
Такой кредит тоже будет ипотечным, потому что в залог банку передается недвижимость.
Но процесс получения происходит как бы наоборот. В обычной ипотеке вы берете деньги на покупку квартиры, и потом отдаете эту квартиру в залог. А тут вы сначала предоставляете в залог вашу квартиру, и только потом получаете деньги.
Купить на них можно что угодно — кредит потому и называют «нецелевой».
Нецелевой кредит подразумевает выдачу наличных на любые нужды. Заемщик сам решает, на что потратить деньги. Это, пожалуй, самый популярный вид потребительского кредитования.
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Условия кредита под залог недвижимости в Сбере
✔️ Ставка от 10,2% годовых
✔️ Срок от 1 года до 20 лет
✔️ Сумма кредита от 300 тысяч рублей до 20 миллионов рублей. При этом кредит не может быть больше 60% от оценочной стоимости недвижимости. Например, если по официальной оценке квартира стоит 5 млн, то банк даст в кредит максимум 3 млн — те самые 60%.
✔️ В залог можно предоставить квартиру, жилой дом или гараж с землей и без, апартаменты, а также отдельно землю. Недвижимость должна быть застрахована и находиться в России. Она не должна использоваться для предпринимательской деятельности.
✔️ Если вы оформляете кредит без подтверждения дохода и занятости, передать в залог банку можно только квартиру.