Как подготовить квартиру к весне
Если за окном ещё холодно, а в календаре и душе уже наступила весна, значит, пора браться за дело и самостоятельно создавать весеннее настроение в самом главном месте!
Делимся идеями, как впустить весну в дом.
Избавьтесь от ненужного
Разберите одежду и обувь. Все, что до следующих холодов вам не понадобится — убирайте подальше.
Классифицируйте предметы. Разделите их по функциональному назначению и распределите в подписанные контейнеры и коробки.
Проведите ревизию лекарств и продуктов. Что-то из этого уже наверняка доживает свои последние деньки. Или используйте, или выкидывайте.
Большинство вещей, которые вы приговорите к ликвидации, могут быть в хорошем состоянии. Не спешите их выбрасывать. Отдайте в благотворительные фонды или приюты, обменяйте или попробуйте недорого продать.
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Проведите генеральную уборку
Выделите день и вымойте все до полного блеска. Почистите ковры и мягкую мебель, в них за зиму скопилось большое количество пыли. Особенно это важно для тех, кто в весенний период начинает страдать от аллергии.
Тщательно отполируйте все стеклянные и зеркальные поверхности в доме, вымойте окна — пусть весенний солнечный свет заполняет все пространство. Вы сразу же почувствуете, как изменится ваше настроение, станет легче дышать и захочется перемен.
Создайте свою оранжерею
Цветы — символ весны. И чем их больше, тем лучше. Помимо того, что они радуют глаз и поднимают настроение, они еще и обогащают пространство кислородом и естественным образом улучшают микроклимат.
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На кухонном подоконнике можно устроить собственную грядку и посадить кинзу, базилик, петрушку и мяту. Они будут давать свежий насыщенный аромат, а во время приготовления еды под рукой у вас всегда будет свежая зелень.
Поменяйте текстиль
Это кардинально изменит настроение интерьера. Впустите свежие, насыщенные оттенки и флористические принты в интерьер — поторопите природу.
Поменяйте цвета в драпировках, отдайте предпочтение нежным, легким и струящимся фактурам.
Тяжелые и многослойные зимние шторы замените на легкие летние варианты из шелка, органзы и полупрозрачного тюля.
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Для спальни больше подойдут пастельные, пудровые цвета. Обзаведитесь новыми комплектами постельного белья в весенней палитре, также смените стеганые покрывала на более легкие.
В ванной постелите новый коврик для ног, повесьте яркие полотенца и шторку для душа. Выбирайте яркие и приятные цвета, которые будут поднимать настроение во время водных процедур.
На кухне поменяйте полотенца, прихватки, скатерти, салфетки.
Обновите декор и мебель
Чтобы взять «весенний вектор» в интерьере, в первую очередь, поиграйте с формами и материалами. Например, стулья и столики круглой или овальной формы добавят пространству легкости, а стекло и зеркальные поверхности сделают интерьер более воздушным.
Добавьте ярких аксессуаров: вазы, настольные лампы, постеры и картины насыщенных, жизнерадостных цветов.
Добавьте ароматов
Известно, что запахи влияют на наше настроение не меньше, а может даже и больше, чем визуальное восприятие. Концентрация весны — это запах свежести, фруктов, цветов, а лучшие ароматизаторы — натуральные продукты.
Разложите в вазы фрукты, уберите квартиру небольшими цветочными композициями, веточками мяты, и вы не только увидите весну, но и в буквальном смысле почувствуете ее.
Также для создания атмосферы отлично подойдут различные ароматические масла, палочки, свечи с легкими, нежными ароматами.
Сделайте перестановку
Беспроигрышный и самый бюджетный вариант «перезагрузки» интерьера. Критически осмотрите все комнаты в квартире и попробуйте поэкспериментировать.
Что если поменять местами ковры в комнатах, перенести пробковые корзины из кухни в ванную комнату, а стеллаж или комод из спальни поставить в гостиной? Пробуйте и фантазируйте.
И помните, что мебель и предметы декора не должны блокировать солнечные лучи.
Подготовьте балкон к теплому сезону
Наверняка за время зимы у многих балкон превращается в склад вещей и к концу февраля больше походит на пеструю барахолку.
Сейчас самое время навести там порядок, разобрать и выкинуть все лишнее.
Также балкон — это часто неиспользуемые квадратные метры. А ведь стоит вынести туда кофейный столик, пару стульев или пуфов, несколько комнатных растений, продумать освещение, и вот — у вас готова зона для умиротворённых завтраков, дружеских посиделок и уютных вечеров с книгой.
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Обновите посуду и продумайте сервировку стола
Пересмотрите свою посуду для повседневного использования: чашки, блюдца, тарелки. Безжалостно выкидывайте посуду с даже небольшими сколами — ей не место на вашей обновленной кухне.
Купите пару комплектов посуды с цветочными принтами или нежных, пастельных тонов, красивые салфетницы. Для повседневной сервировки стола можно использовать ленты, декоративные свечи, хрусталь, цветное стекло.
Откройте окна и впустите весну в дом
Обеспечьте циркуляцию весеннего воздуха и чаще проветривайте квартиру. Весенний свежий воздух взбодрит и поднимет настроение лучше любых искусственных ароматизаторов. Даже если за окном еще не установилась стабильная плюсовая температура, ежедневное проветривание по несколько минут в день обязательно даст свой результат.
На ночь старайтесь оставлять окно открытым. Проверено: так вам будет и легче просыпаться, и засыпать.