Как подготовить балкон к летнему сезону
Впереди лето, а значит, нас ждут длинные тёплые дни и вечера, которые хочется как можно чаще проводить на свежем воздухе. Подготовьте балкон к началу летнего сезона и наслаждайтесь прекрасной погодой даже дома. Балкон можно превратить в цветущий садик, место для ужина, мини-кафе, рабочее или дополнительное спальное место.
Начинаем с уборки
Независимо от идеи, начните с уборки. Избавьтесь от вещей, которыми не пользуетесь больше двух лет. Нет, они вам не пригодятся.
Освежаем краски
В прямом смысле! Обновите цвет перил и других окрашенных деталей. Для стен используйте светлые тона, лучше глянцевые — это дополнительно увеличит помещение визуально. Если сделать это сейчас — как раз успеете до сезона цветения тополя.
Мини-кафе на балконе
Если открытый балкон прилегает к кухне, разумно будет использовать его как обеденную зону. Если пространство ограничено, купите или смастерите откидной столик. Добавьте пару лёгких раскладных стульев.
Если же площадь балкона позволяет, а из окон открывается роскошный вид — установите столешницу по всему периметру балкона. Добавьте несколько барных стульев и наслаждайтесь закатами с друзьями. Вариант со стилизованным мини-кафе отлично подойдёт креативным и современным людям.
Цветущий садик
Любители комнатных растений могут превратить балкон или лоджии в квартире в цветущий сад. Тёплое помещение с оптимальной влажностью отлично подходит для жизни большинства комнатных растений. Используйте подвесные конструкции для горшков, задействуйте для размещения цветов подоконник. Цветы можно повесить на него как снаружи, так и внутри, чтобы они радовали не только прохожих, но и вас.
Установите на балкон любимое кресло и небольшой стеклянный столик. Добавьте небольшой настольный фонтан. Представьте, как приятно будет на него смотреть! А ещё он поможет поддерживать влажность.
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Если вы не садовод-любитель, выбирайте неприхотливые и быстрорастущие цветы — герань, бегония, петуния, бархатцы. Кстати, вместо декоративных растений можно выращивать и полезные культуры — пряные травы, разные виды салата, горошек и редис будут создавать атмосферу загородного дома.
Место отдыха
Балкон является частью спального пространства? Разместите на нем уютное кресло-качалку или плетеную мебель.
Если позволяет площадь, установите кресло-кровать или мягкую кушетку, повесьте удобный гамак или оригинальные подвесные кресла. Поставьте стильный торшер. Накиньте на мебель плед, добавьте подушек разных форм и расцветок.
Пусть тона мебели и интерьера будут нежными и спокойными, а свет — рассеянный. Это позволит вам отдохнуть душой и телом. Поможет в этом и лампа для ароматических масел.
Кабинет на свежем воздухе
Балкон можно использовать и как рабочее место. Для этого достаточно установить столик — или использовать откидной — и разместите рядом функциональное кресло.
Позаботьтесь о том, чтобы свет падал слева, если планируете много писать от руки. Если же хотите поставить компьютер, внимательно отнеситесь к безопасности. Вода не должна попадать на розетки и технику. На стену прикрепите полочки для нужных мелочей. В вечернее время рабочее место должно хорошо освещаться, поэтому добавьте настольную лампу.
А если балкон совсем маленький?
Не отчаивайтесь. Вариантов для создания уюта на маленьком балконе тоже немало. Для этого используйте разные хитрости: прозрачные римские шторы без объёмных элементов декора, светлые тона стен и потолка, лаконичную мебель.
Не получается подобрать предметы нужного размера? Сделайте её своими руками. Если места катастрофически мало, оформите интерьер в восточном стиле — положите на пол большие подушки, повесьте бархатные шторы.
Добавляем уюта
Ничего так не добавляет уюта, как мягкий ковёр с высоким ворсом. По нему так приятно ходить босиком! Если балкон не застеклён, выбирайте искусственный газон или коврик в отделе товаров для ванной. Такой коврик отлично подойдёт вам по размеру, будет влагоустойчив и прост в уходе. Не хотите возиться с ковром? Накройте пол террасной плиткой. Обычная кафельная не подойдёт — при попадании влаги пол не должен становиться скользким.
Отдельно стоит сказать о шторах. Прямые солнечные лучи будут мешать и утомлять, если вы обустраиваете балкон под комнату отдыха или рабочее место, но будут полезны для цветов. Так что здесь действуйте по обстоятельствам.
Для маленького или узкого балкона используйте шторки из полупрозрачных тканей пастельных тонов без рисунка. Если нужно регулировать количество света, помогут жалюзи. Днём они спасут вас от яркого солнца, а ночью — от любопытных глаз.
И немного волшебства
Ещё один отличный способ декорировать ваш балкон, сделать его туютнее и добавить капельку волшебства — повесить уличные гирлянды, которые мы используем в новогодние праздники.
Если же у вас на балконе нет электричества, альтернативой будут лампы, которые накапливают свет за день. Летним вечером их достаточно, чтобы обеспечить мягкий свет.
Наслаждаемся
Если вы готовы потратить некоторое время на подготовку и обустройство, балкон превратится в место для весёлых, незабываемых или романтичных вечеров.
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