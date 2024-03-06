Самые неприхотливые комнатные растения для квартиры и дома
Домашние растения добавляют пространству свежести и уюта, а некоторые даже улучшают самочувствие. Если вы уже сталкивались с неудачным опытом выращивания растений дома, хотите, но боитесь заводить их вновь — это статья для вас.
Есть множество видов, которые не требуют к себе повышенного внимания. Приводим подборку растений, с которыми справятся даже новички.
Топ неприхотливых домашних растений
Аспидистра
Одно из самых выносливых в домашних условиях растений — аспидистра.
Цветок не требует особых условий содержания и может спокойно выдержать и 0, и 30 градусов. Тем не менее, для цветка стоит поддерживать оптимальный температурный режим. Летом это 20-24 градуса, зимой 18-20 градусов.
Растению нужен умеренный полив: в теплое время года раз в неделю, а зимой — два раза в месяц. Аспидистра любит рассеянное освещение — прямые солнечные лучи могут ей навредить. В целом же цветок можно поставить в любом месте комнаты.
Аглаонема
Аглаонема — тоже цветок с невысокими требованиями к уходу, при этом довольно контрастный и красивый.
Несмотря на то, что это тропическое растение, аглаонема прекрасно чувствует себя в домашних условиях и при плохом освещении. Но не стоит ставить цветок в совершенно тёмный угол, из-за недостатка света яркие листья могут потускнеть и обвиснуть. В целом же ей подойдёт обычный комнатный свет.
К поливу аглаонема не требовательна, главное её не переувлажнить. Весной и летом воды цветку нужно чуть больше, чем зимой — поливать рекомендуется 2 раза в неделю. Проверяйте перед очередной поливкой влажность почвы, воткнув палец в землю на 3 см. Если после полива осталась лишняя вода, слейте её с подставки.
Рипсалис
Рипсалис, его ещё называют «лесной кактус», отлично подойдёт для начинающих цветоводов.
Идеальная комнатная температура — в районе 20-25 градусов. Рипсалис может расти как в небольшом затенении, так и при ярком рассеянном свете.
Поливать его нужно по мере высыхания верхнего слоя почвы, примерно 2 раза в неделю в тёплое время года, а зимой ещё реже.
В период отопительного сезона и при сухом воздухе рипсалис рекомендуется опрыскивать теплой водой.
Филодендрон
Филодендрон тоже не требует особого ухода. Ему подходит комнатная температура, но не ниже 15 градусов.
Цветку нравится рассеянный свет. Лучше ставить его в светлой комнате, потому как долгое нахождение в тени может нарушить рост и развитие листьев.
Филодендрон — влаголюбив, поэтому грунт должен быть в слегка влажном состоянии, но без перелива и застоя воды. Эксперты рекомендуют поливать его умеренно, раз в 1-2 недели и опрыскивать пару раз в день или протирать листья влажной губкой.
Асплениум
Асплениум тоже не капризное растение, уход за ним не требует особых знаний и опыта в цветоводстве. Растение отлично приспосабливается к температуре воздуха в комнате, но не любит резкие перепады.
Выбирать место для асплениума можно любое, главное, чтобы на него не попадали яркие солнечные лучи.
Поливают асплениум 2-3 раза в неделю летом отстоянной водой. Зимой его достаточно поливать 1 раз в неделю, следя за тем, чтобы земляной ком не пересыхал полностью.
Как и всем папоротникам, ему нужна высокая влажность воздуха, поэтому следует его регулярно опрыскивать. В жару увлажнять листья нужно 2-3 раза в день.
Монстера
Монстера прекрасно подойдёт новичкам, потому что адаптируется практически к любым условиям. Растение устойчиво к свету и сухому воздуху.
Поливать монстеру рекомендуется по мере высыхания верхнего слоя земли, примерно 1-2 раза в неделю, а если монстера ещё маленькая — 2-3 раза в неделю.
Единственное, что может потребовать каких-то усилий, это пересадка. Молодые растения лучше пересаживать один раз в год и весной. На более позднем этапе развития, когда растения уже достаточно большие, раз в 2-3 года.
Сансевиерия
Сансевиерия не только красива и неприхотлива, но и очищает воздух, активно поглощает углекислый газ и формальдегид. Её можно смело покупать как первое растение.
Цветок хорошо переносит сухой воздух жилых помещений и умеренную температуру. Ставить его можно где угодно, но, как и в случае описанных выше растений, в тени рисунок сансевиерии может поблекнуть, так что лучше выбирать светлые места или с рассеянным светом.
Сансевиерии не нравится избыток влаги. С весны до осени её нужно поливать 1 раз в неделю и следить за тем, чтобы вода не оставалась в поддоне. Зимой поливать нужно ещё реже, когда грунт высохнет на глубине 3–4 см.
Сансевиерию не нужно опрыскивать, но хотя бы раз в неделю стоит протирать листья влажной тряпочкой для удаления пыли.
Драцена маргината
Драцена маргината тоже не трубет к себе повышенного внимания, легко переносит недостаток освещения и нерегулярный полив. Цветок отлично подходит для закрытых помещений — рабочих кабинетов, гостиных.
Несмотря на свою стойкость и неприхотливость, листья растения очень чувствительны, поэтому не стоит лишний раз переставлять горшок.
Драцена маргината любит яркий, но рассеянный свет. Поливать её нужно умеренно: весной и летом 1-2 раза в неделю, осенью и зимой 1 раз в неделю.
Хлорофитум
Хлорофитум тоже входит в список неприхотливых растений. Ему хорошо при комнатной температуре и при обычном рассеянном освещении. Правда, в зимнее время фикус нуждается в дополнительной подсветке фитолампами.
Хлорофитум любит слегка влажный грунт, но без избытка воды. Летом его нужно поливать один раз в 3 дня, а зимой и вовсе 1 раз в неделю. Подливать воду рекомендуется не в центр, а по краям горшка отстоянной водой.
Эксперты также рекомендуют ежедневно опрыскивать цветок вечером, а в отопительный сезон размещать рядом с ним увлажнитель воздуха.