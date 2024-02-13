7 привычек, которые помогут сохранить чистоту в доме
Откуда бы то ни было — с работы, прогулки, из гостей — мы непременно возвращаемся домой. И всегда приятно приходить в чистую и убранную квартиру. Но, к сожалению, иногда мы видим немного другую картину. В такие моменты думаешь: а что можно сделать, чтобы дома всегда был порядок?
Рассказываем, какие домашние ритуалы помогут поддерживать уют и чистоту в квартире и не потребуют много времени.
Кладите вещи сразу на место
Разбросанные вещи — один из основных источников беспорядка дома. Например, вы примерили джемпер и поняли, что он совсем не подходит к вашей юбке. Не стоит использовать в качестве «плечиков» кресло или машинку в ванной — не поленитесь повесить джемпер обратно в шкаф. Это займет меньше минуты, зато это проще, чем потом разбирать и гладить вещи часами.
Или, может быть, перед выходом из дома вы всегда очищаете одежду специальным роликом, и потом рука так и тянется оставить его на тумбочке. Это не самое удачное решение. Лучше положить его сразу на место, в ящик, чтобы на поверхностях не было никаких лишних предметов, которые вносят дополнительный штрих в хаос.
Это касается не только какой-то одежды, косметики, книг, но и мусора. Использованные ватные диски или палочки следует донести до мусорного ведра, а не класть в косметичку или оставлять на туалетном столике. Так мусор не будет копиться в квартире, и вам не придется тратить много времени, чтобы перебирать вещи в его поисках.
Если научиться выбрасывать такие мелкие предметы никак не получается, возьмите за привычку каждый вечер проходиться по квартире и собирать их в мусорный пакет. Например, перед тем как пойти выкидывать основные отходы в контейнер у дома. И отсюда вытекает следующая полезная привычка…
Регулярно выносите мусор и проветривайте квартиру
Мусор нужно выкидывать почаще не только для того, чтобы он не копился и не создавал беспорядок, но и для того, чтобы дома не было неприятного запаха. Лучше всего выносить мусор, особенно с остатками еды, каждый день. За это время отходы не успеют испортиться и не начнут источать плохой запах.
То же самое касается и холодильника — проводите там ревизию примерно раз в неделю. Выбрасывайте продукты, которые начали гнить или покрываться плесенью. Если делать это регулярно, можно избежать последствий в виде подтеков от испорченных продуктов и неприятного запаха, для уборки которых потребуется время.
Кроме этого, сделать воздух в квартире свежим поможет проветривание. Делать это нужно два-три раза в день, причем обязательно перед сном. Также стоит проветривать помещение после каждого приготовления еды.
Мойте посуду сразу
Легче помыть одну тарелку и чашку после приема пищи, чем целую раковину накопившейся посуды потом. Причем такая картина вряд ли вдохновляет на уборку — скорее оттягивает ее начало. Для того, чтобы все это вымыть, потребуются время и силы (особенно если на тарелках и сковородках засохли остатки еды).
Следуйте этому правилу, когда готовите. Не кладите приборы, которыми пользуетесь во время готовки, в раковину, а сразу мойте. Если все же образовалось много грязной посуды, можно разделить мытье на несколько частей.
Между тем не забывайте и про духовку — это самая незаметное место на кухне, где случайно может остаться грязный противень.
Делайте одно дело в день
Для того, чтобы дома всегда был порядок, уделяйте 10-15 минут в день, чтобы его поддерживать. Неважно, где именно вы будете наводить чистоту — это может быть самый дальний угол вашей квартиры или видное место. Главное — хорошо там убраться. Например, за это время можно вытереть пыль, пропылесосить. Некоторые домашние дела можно уместить даже в 5 минут: вы точно успеете загрузить вещи в стиральную машинку и протереть зеркала.
Каждое маленькое дело складывается в один большой порядок, особенно если следовать этому правилу наряду с другими. Причем эти привычки не только помогут поддерживать чистоту в квартире, но и сэкономят вам дополнительное время на отдых.
Также довольно много времени позволит освободить робот-пылесос. Он может выполнять как сухую, так и влажную уборку. Вам не нужно ничего делать — только включить его и любоваться чистым полом.
Совмещайте повседневные дела с наведением порядка
После того, как, например, вы вышли из душа и ополаскиваете ванну, можно протереть сантехнику, полочки, залить чистящее средство в унитаз. Или, почистив зубы, протереть раковину и поверхности в ванной комнате. Также заодно можно достать вещи из машинки и развесить их. Это совершенно не энергозатратно и быстро, но влияет на общий результат, то есть на внешний вид квартиры.
Держите средства для уборки под рукой
Разложите приспособления для уборки в тех местах, где они больше всего пригодятся в дальнейшем. Бывает, видите какое-то пятно, подтеки, крошки и хотели бы быстро убрать, но под рукой не оказывается тряпки, а идти за ней или тем более где-то искать — это время, которое тратить возможности нет.
Эффективный вариант — положить в нескольких уголках квартиры тряпки. Например, под раковину на кухне, в тумбу в ванной, в прихожей. Они должны лежать в доступных местах, чтобы при необходимости ими можно было тут же воспользоваться.
Используйте комнаты по назначению
Да, именно, не стоит есть на диване перед ноутбуком за просмотром любимого сериала — если вы хотите сохранить в доме чистоту и не тратить много времени на уборку. Даже если вы очень аккуратны, всегда есть вероятность что-то случайно уронить на диван и испачкать его или оставить за собой крошки. Поэтому следует выработать привычку принимать пищу только за кухонным столом.
Кроме этого, если вы занимаетесь какой-то деятельностью, которая оставляет за собой «следы», например, резьбой по дереву, живописью и так далее, выделите специальное место и творите только там.
Нужно помнить, что для формирования привычки требуется время. Если пока не выходит внедрить какую-то из них в быт, не расстраивайтесь. Главное — терпение, а также последовательное выполнение правил, и все получится.
А еще уборку всегда можно заказать в сервисе от Домклик. Сделать это просто:
- рассчитайте стоимость и выберите компанию
- согласуйте детали уборки
- встретьте клинеров в нужное время
- оцените результат и оплатите услугу