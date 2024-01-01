Дизайн интерьера в 2024 году: 5 трендов, доступных всем
Каждый новый год диктует свои тенденции, в том числе в интерьере. Но не всегда их можно повторить из-за высокой стоимости материалов или реализации.
Вместе с дизайнером интерьеров собрали для вас подборку из 5 трендов наступившего 2024 года, которые помогут сделать ваш дом стильным, не потратив много денег.
Винтажные детали
В 2024 году в интерьере актуальны винтажные элементы: мебель, светильники, посуда и аксессуары. Отреставрированная винтажная мебель может стоить недешево, но иногда ее можно недорого купить на маркетплейсах или на тематических рынках и маркетах. А еще их можно позаимствовать у родственников или преобразить старую завалявшуюся на даче мебель.
Винтаж можно красиво интегрировать и в классические и современные интерьеры. Дизайнер советует: возьмите винтажное кресло и необычную ткань, замените обивку и вы удивитесь тому, как по-новому будет выглядеть давно знакомый предмет.
Современное искусство
Современное искусство молодых художников в интерьере — актуально из года в год и не всегда стоит дорого. Также можно самостоятельно попробовать выполнить картину-коллаж из подручных элементов или пройти мастер класс по гипсовому искусству и создать свой уникальный и неповторимый декоративный предмет.
Плетеная мебель и декор
Эффект расслабленности в интерьере плавно перетекает из 2023-го в 2024 год. Поэтому так же актуальны будут плетеная мебель и декор, например из бамбука или ротанга.
Плетеные кресла можно приобрести на российских маркетплейсах на сумму от 8 тыс. рублей. Чтобы сделать их уютнее, можно накинуть на них плед или материал под мех или шерсть.
Еще можно поставить плетеные корзины. Квадратные корзины могут служить не только по назначению, но стать симпатичной тумбой.
Большие светильники
Преобразить пространство помогут большие светильники.
Они создают обволакивающую атмосферу, словно отдельную зону в интерьере укрывает теплый и мягкий свет. Главное выбирать температуру освещения теплую, чтобы интерьер выглядел еще уютнее.
Элементы русского стиля
Русский стиль возвращается, и актуальные формы русского зодчества в интерьерном пространстве обретают новый образ.
Молодые и перспективные предметные дизайнеры развивают тенденцию добавления русского стиля в современные и классические интерьеры.
Как отметила эксперт, в качестве элементов русского стиля можно использовать деревянные комоды, стулья, столики, а ещё ковры и торшеры.