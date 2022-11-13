Курение на балконе в своей квартире: можно или нельзя
- Что говорит закон
- Так можно или нет курить на своем балконе?
- МЧС не подтвердило запрет на курение. Получается, курить на балконе все-таки можно?
- Что будет, если я продолжу курить на своем балконе
- Но и на общих балконах курить же нельзя
- Где еще нельзя курить в жилом доме
- И как быть
- Что делать соседям курящих жильцов
Курение в многоквартирном доме — всегда волнующая тема для его жильцов. Кого-то раздражает запах табака в подъезде, кто-то выходит из себя, обнаружив случайно залетевшие от соседей бычки на своем подоконнике. С 2019 года в России действуют изменения в противопожарные правила, которые запрещают разведение открытого огня на балконах и лоджиях. Источниками такого огня могут быть как спички, зажигалки, так и сигареты.
Имеют ли право жильцы многоквартирных домов курить на своем личном балконе? Формулировки достаточно обтекаемы, а конкретных ответов нет. Давайте разберемся.
Что говорит закон
На территории России на официальном уровне действует свод правил противопожарной безопасности, который запрещает использовать открытый огонь на балконах и лоджиях квартир, гостиниц и общежитий и оставлять без присмотра источники открытого огня, включая свечи, непотушенные сигареты.
Так можно или нет курить на своем балконе?
Фактически, курить на балконе — это грубое нарушение противопожарного режима. Выясняем, почему.
Хотя в пункте 90, касающемся новой поправки, нет объяснения, что можно считать «открытым огнем», оно есть в других пунктах закона. Под эту формулировку попадают:
свечи (да, романтических ужинов на свежем воздухе в пространстве квартиры не устроить)
жаровня (все любители шашлыка — на специально оборудованные открытые территории)
паяльные лампы и сварочные инструменты (для ремонтных операций тоже придется подыскать другое место)
костер (на балконе или лоджии ничего нельзя сжигать)
керосиновый фонарь (при сбоях с электроэнергией этот вариант не подойдет)
зажженная спичка/сигарета
Так что на согласованном официальном уровне зажженные сигареты, спички, зажигалки прямо подходят под понятие — «источник открытого огня». Это факт.
МЧС не подтвердило запрет на курение. Получается, курить на балконе все-таки можно?
Все мягкие и некатегоричные формулировки и пояснения не помогут вам избежать штрафа. Трактовать их можно как угодно, это уже вопрос личной ответственности. И как известно, незнание закона от нее не освобождает. А мы теперь знаем, что в законе сказано: «Так делать нельзя».
Что будет, если я продолжу курить на своем балконе
Последствия могут быть разными.
Административная ответственность
За сам факт разведения открытого огня, то есть нарушения закона, вы можете быть оштрафованы по статье 20.4 КоАП РФ на сумму до 15 тыс. рублей.
Если в результате случится пожар, будет нанесён вред чужому имуществу и людям, штраф — 40-50 тыс. рублей.
Уголовная ответственность
Если по причине курения произошел пожар, в результате которого был нанесен серьезный вред имуществу, здоровью или смерть в силу вступает статья 168 или 219 УК РФ.
Гражданско-правовая ответственность
Даже за эмоциональный дискомфорт или незначительный материальный ущерб другим людям придется заплатить. Например, если у вашего соседа потемнеют рамы, и он будет утверждать, что это от вашего табачного дыма, скорее всего, он останется в выигрыше.
Но и на общих балконах курить же нельзя
Да, на общих балконах курить тоже нельзя. Это закон не о противопожарной безопасности, а о «Запрете курения» пп. 10 п. 1 ст. 12 антитабачного закона.
Даже при отсутствии ущерба третьим лицам или чужому имуществу, вы должны будете заплатить штраф.
Где еще нельзя курить в жилом доме
По закону, курение в многоквартирном доме также запрещено в лифтах, на лестничных площадках и других местах, которыми пользуются все жильцы дома, в том числе на общих лоджиях и балконах с выходом из подъезда или с лестницы, в холлах, чердаках, подвалах. Запрещено курить и за пределами дома, на детских площадках (штраф за это составляет 3 000 рублей).
Курить у подъезда тоже не стоит: вряд ли это оценят жильцы нижних этажей. Особенно в теплое время года, когда открыты окна.
И как быть
Если в вашем дворе нет никаких беседок с урнами и пепельницей, — поговорите с соседями и предложите организовать и соорудить место для курения во дворе дома. Получив согласие хотя бы 50% жильцов, вы можете направить такой протокол собрания в управляющую компанию или сделать место для курения самостоятельно, например, поставив лавочку или беседку с урной и пепельницей.
Что делать соседям курящих жильцов
Если вам надоело вдыхать запах сигарет в подъезде и в своей квартире, и вы знаете, кто из соседей курит, попробуйте решить вопрос мирно — поговорить. Если проблема не решится по-доброму, вы можете обратиться к участковому или в отделение полиции для составления протокола об административном правонарушении. Вам понадобятся доказательства, поэтому зафиксируйте нарушения на фото или видео и подкрепите свою жалобу свидетельством других соседей. При этом обратиться можно не только в полицию, но и в прокуратуру.
Помните, что дом, в котором вы живете, — не только ваш. Курение может нанести вред живущим с вами по соседству и стать причиной пожара, в котором могут пострадать и погибнуть люди. А сигареты совсем не стоят таких жертв.