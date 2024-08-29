Что делать, если возник конфликт с соседями
Конфликты с другими жильцами способны омрачить жизнь даже в любимой квартире. Иногда в дом въезжают новые люди, которые мешают спокойствию всего подъезда, а иногда столкнуться с «отягчающим обстоятельством» в виде шумных соседей можно при покупке жилья.
Поводов для конфликтных ситуаций много, как и возможностей для их устранения. Законодательство РФ регулирует правила проживания в многоквартирном доме. Разбираемся, в какие инстанции следует обращаться при конфликте с соседями.
Примеры конфликтных ситуаций с соседями
Конфликт соседей по дому возникает, если жильцы не могут договориться. Ситуаций, требующих внимания к интересам других, а значит, потенциально конфликтных, бесконечное количество.
Например:
- Шум. Часто шум — это серьезная проблема, если пришло время спать, а он не прекращается. Вечеринка с танцами и песнями, ремонт, семейная ссора, громкая музыка или занятия на инструментах, лай собаки. Каждое событие из списка — готовая причина для выяснения отношений, особенно если дома маленький ребенок.
- Мусор в общих коридорах, лифтах, лестницах. Жить с нечистоплотными соседями неприятно, а договариваться трудно.
- Хулиганы. Конфликт может возникать с теми, кто приходит и шумит у подъезда. Он может быть и с хулиганами-соседями по подъезду, которые делают все то, что описано выше, причем и в своей квартире, и на лестничной площадке.
- Порча имущества. Соседи сверху залили тех, кто живет снизу, квартира потеряла лоск, и требуется новый ремонт. Хулиганы сидели на детских санках или баловались с велосипедом и сломали их.
Есть ситуации, когда выяснять отношения с соседями небезопасно — это может только усилить агрессию с их стороны. Помочь с устранением причин могут Роспотребнадзор, жилинспекция региона или полиция.
Но куда обращаться при возникновении конфликта? Это зависит от сути спора. Рассмотрим примеры ниже.
Что говорит закон
Конечно, шуметь в квартире можно. Право на прием гостей и занятия музыкой, а также ремонт закон не ограничивает, однако санитарные нормы ограничивают время, когда шум разрешен, а когда должна быть тишина.
Разрешенный диапазон в разных субъектах Федерации может отличаться. В Москве время тишины — с 23:00 до 7:00. Но, например, ремонтные работы можно проводить в будни с 9:00 до 19:00 с двухчасовым перерывом с 13:00.
Каждый человек, хотя бы один раз прошедший через ремонт, знает, что на счету каждый день, но в воскресенье и праздничные дни шумные работы придется отменить. Исключение составляют столичные новостройки, где в первые полтора года после заселения практически нет ограничений.
Собираясь шуметь, важно помнить, что ограничено не только время, но и уровень шума. В тех же санитарных нормах говорится, что максимальный его уровень днем — 55 дБ, а ночью — 45 дБ. А допустимый уровень 40 дБ и 30 дБ соответственно.
Громкая ссора может достигать 90 дБ, обычный разговор — это 40–45 дБ, шорох листвы — 15 дБ. Подробнее узнать о том, какой шум и в каких технических параметрах разрешен и запрещен, можно здесь.
За нарушение положений о тишине штрафуют. В разных регионах своя сумма взыскания, в Москве она варьируется от 1 тыс. до 2 тыс. рублей. Если нарушители будут еженедельно платить такой штраф, то, возможно, он окажется действенным рычагом влияния на них.
Как повлиять на конфликтных соседей
Прежде чем обращаться в суд или полицию, нужно попытаться понять, с каким видом шума приходится иметь дело. Если это шум внутридомового оборудования, вентиляции, ремонта у соседей или от работ за окном, то вопрос стоит адресовать Роспотребнадзору.
Удобнее всего обратиться в ведомство через онлайн-приемную на сайте Роспотребнадзора. Если там не помогут, придется идти в суд.
Шумный жилец в соседней квартире, засидевшиеся гости или лай собаки — другой случай. Маловероятно, что соседи провоцируют на конфликт. Не исключено, что другая сторона просто не понимает, что может мешать, ведь люди находятся «в своей квартире». Если попытка поговорить ни к чему не привела, значит, пора готовиться к решительным действиям.
Что предстоит сделать:
- Аудиозапись шума. Нужно зафиксировать на смартфон звук шума или снять видео. Запись, сделанная из квартиры, послужит доказательством.
- Фото или видео ущерба. Если нарушители нанесли заметный ущерб личному или общедомовому имуществу, для аргумента подойдет фотография поцарапанной стены, оплавленных кнопок в лифте, оставленного мусора — все это стоит зафиксировать на смартфон.
Иногда этого может оказаться достаточно, чтобы нарушители поняли, что предупреждения не шуточные и за ними последует совсем другой способ решения проблем, и изменили поведение. Тогда можно считать, что конфликт с соседями улажен достаточно мирным путем.
Можно ли решить проблему, если привлечь участкового
Нужно настроиться, что конфликтный вопрос потребует усилий в поиске решений. Бывает так, что переговоры, обращения в инстанции не дают желаемого результата. Тогда остается полиция.
Если ситуация вышла из-под контроля, неважно, как будет озвучена жалоба, — придется набирать 112, сообщать о проблеме и ждать дежурного ночью или участкового, если вызов поступил днем. Заявлению присвоят номер, и полиция обязана на него отреагировать.
Обращение все же лучше спланировать, если есть такая возможность. Например, поговорить с соседями, которые тоже страдают от вечеринок, хулиганов и грязи в общих помещениях. Хорошо бы собрать их подписи под письменным обращением, в котором будет изложена суть проблемы.
Заявление нужно отнести участковому, у него есть 10 дней на его рассмотрение и проверку сведений. При необходимости этот срок может быть увеличен до 30 дней. Участковый за это время проведет с нарушителями беседу и направит отчет по адресу, указанному в заявлении.
Что последует за обращением в прокуратуру для нарушителей
Кардинальным решением и последней инстанцией будет обращение в прокуратуру города или региона. Если есть объективные основания для недовольства работой участкового, можно составить жалобу и приложить ее к обращению в прокуратуру.
Если шумная квартира — в соцнайме
Соседи, которые занимают муниципальную квартиру по договору социального найма, могут быть выселены через суд, если не прислушаются к внушениям. Для того чтобы показать серьезность намерений, о нарушениях договора соцнайма и тишины и порядка стоит уведомить собственника.
Если квартира сдана собственником в аренду
Для арендаторов и собственников тоже есть правила. Если квартира, ставшая источником конфликтов, сдана в аренду, можно начать с разговора с собственником. Он может не знать, что происходит с его жильем. Если это не помогло, есть другой действенный способ давления: обозначить намерение обратиться в налоговую с жалобой на незаконную предпринимательскую деятельность.
Дело в том, что собственники, которые сдают жилье в аренду, обязаны платить налог с получаемых доходов. Но далеко не все это делают. Такой способ может быть эффективнее обращения к участковому. Собственник выселит жильцов-нарушителей, более внимательно подыскав других квартиросъемщиков.
Что нужно для правильной защиты своих прав
Если коротко, то собирать бумажные доказательства. Показаний очевидцев может быть недостаточно. Складывайте в папку письменные подтверждения обращения к участковому (копию заявления, его отчет), постановления о привлечении нарушителей к ответственности.
Позицию защиты усилит независимое экспертное заключение об измерении уровня шума. Правда, с этим могут быть проблемы: если шум неповторяющийся, он может прекратиться, пока едут специалисты. Кроме того, придется искать соседей, готовых разделить расходы на измерение. В Москве его цена достигает 10-15 тыс. рублей.
Эта же экспертиза пригодится, если придется доказывать слишком шумные работы строительных компаний.
А еще хорошо бы познакомиться с соседями раньше, до конфликта, а лучше всего — при заселении: к знакомым людям легче обратиться с просьбой не шуметь.
Интересная статья, но не рабочая более, чем полностью.
Ответ роспотребнадзора - вы имеете право обратиться в суд. Я знаю, что я могу обратиться в суд, а этот орган тогда зачем нужен?
Участковый зачастую не сильно заинтересован в решении проблемы. Ночной патруль разгоняет шумную квартиру, а дальше участковый просто игнорит.
Надеюсь это просто мне не повезло и у вас более позитивные решения будут.
Олег П.здравствуйте! Спасибо, что поделились своим мнением!
ДомкликУ меня сложилась аналогичная ситуация. Написано два заявления в полицию, участкового, как не было , так и нет. По первому заявлению пришел отказ в возбуждении административного правонарушения. да еще, как издевка к данному отказу приложили памятку, как не попасться на уловки мошенников. Полиции наплевать на такие заявления. живем, как в аду! Буду обращаться в прокуратуру на их бездействие.
Пользовательздравствуйте! Понимаем ваши переживания. Надеемся, что ваша ситуация благополучно разрешится 💚
Спасибо, что поделились своим мнением.