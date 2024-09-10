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Как узнать свою управляющую компанию

Дом и уют
10 сен 2024
21K
Как узнать свою управляющую компанию
Содержание

Живя как в новостройке, так и во вторичке важно знать, куда обращаться, если что-то пошло не так: плохо убирают придомовую территорию и подъезды, подолгу не вывозят мусор, откуда вызывать электрика или сантехника. Эти и другие вопросы решает управляющая организация.

В статье расскажем о способах, которые помогут узнать свою управляющую компанию.

Квитанция на оплату ЖКХ

Каждый месяц в ваш почтовый ящик кладут квитанцию. В ней обязательно указываются название, контактный адрес и реквизиты либо управляющей компании (УК), либо товарищества собственников жилья (ТСЖ). 

Этот способ простой, но не совсем надёжный: бывают случаи, когда мошенники подделывают квитанции и бросают платёжки от сторонних организаций. Этот риск выше в новых районах из-за возможного непонимания того, какая именно управляющая компания обслуживает дом.

Также в разделе Моя недвижимость на Домклик можно добавить адрес своего дома и посмотреть всю информацию о нём, включая название управляющей компании.

Фонд развития территорий

Это сайт госкорпорации — Фонда развития территорий. Достаточно перейти по ссылке и в разделе «Жилищный фонд на территории РФ» ввсети адрес нужного дома. Вы узнаете, кто и на каком основании управляет домом, сможете посмотреть финансовый отчёт за прошлый год, а также узнать рейтинг организации и её ведомства.

ГИС ЖКХ

Доступ к сайту можно получить с помощью подтверждённой учётной записи на портале «Госуслуги» . Здесь можно найти информацию об управляющей компании, а также подать жалобу на неё. 

 Для поиска управляющей компании нажмите на вкладку «Реестры» —> затем в «Реестр объектов жилого фонда» и в открывшейся форме заполните данные об адресе. Под результатами поиска нажмите на вкладку «Информация об исполнителях услуг» — так вы увидите более подробные данные об управляющей компании.

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Дом МИНЖКХ

Это общественно-инициативный проект. Увы, не все дома получится найти на этом ресурсе. Кроме информации об управляющей организации можно получить выписку ЕГРН, изучить подробности о доме (его конструкции, инженерных сетях и так далее), почитать отзывы об организации. Для поиска данных перейдите во вкладку «Управляющие компании» —> выберите вариант поиска по многоквартирным домам и введите адрес.

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Дома Москвы от Mos.ru

Этот вариант для жителей Москвы. На сайте сможете найти карточку управляющей компании с информацией о контактах, часах приёма граждан и документов. 

Выберите поиск по управляющим организациям, кооперативам и товариществам, затем введите адрес дома или найдите его на карте.

МФЦ

Этот вариант может подойти тем, кто только купил квартиру и обратился за регистрацией права собственности — работники многофункционального центра смогут подсказать всю необходимую информацию об обслуживающей организации.

Администрация района

Если по какой-то причине у вас нет возможности воспользоваться онлайн-поиском или посетить МФЦ, вы можете подать запрос в администрацию вашего района или города. Для этого вам понадобятся:

  • паспорт;
  • документ о праве собственности на жилое помещение (выписка ЕГРН) или подтверждение регистрации по адресу (прописка).

Спросите соседей или консьержа

Этот способ точно не подведёт. К тому же иногда информация об управляющей организации есть на информационных стендах около дома или в подъезде.

Инструкция
Коммунальные услуги
Город-миллионник
Оплата ЖКХ
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