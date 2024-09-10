Как узнать свою управляющую компанию
Живя как в новостройке, так и во вторичке важно знать, куда обращаться, если что-то пошло не так: плохо убирают придомовую территорию и подъезды, подолгу не вывозят мусор, откуда вызывать электрика или сантехника. Эти и другие вопросы решает управляющая организация.
В статье расскажем о способах, которые помогут узнать свою управляющую компанию.
Квитанция на оплату ЖКХ
Каждый месяц в ваш почтовый ящик кладут квитанцию. В ней обязательно указываются название, контактный адрес и реквизиты либо управляющей компании (УК), либо товарищества собственников жилья (ТСЖ).
Этот способ простой, но не совсем надёжный: бывают случаи, когда мошенники подделывают квитанции и бросают платёжки от сторонних организаций. Этот риск выше в новых районах из-за возможного непонимания того, какая именно управляющая компания обслуживает дом.
Также в разделе Моя недвижимость на Домклик можно добавить адрес своего дома и посмотреть всю информацию о нём, включая название управляющей компании.
Фонд развития территорий
Это сайт госкорпорации — Фонда развития территорий. Достаточно перейти по ссылке и в разделе «Жилищный фонд на территории РФ» ввсети адрес нужного дома. Вы узнаете, кто и на каком основании управляет домом, сможете посмотреть финансовый отчёт за прошлый год, а также узнать рейтинг организации и её ведомства.
ГИС ЖКХ
Доступ к сайту можно получить с помощью подтверждённой учётной записи на портале «Госуслуги» . Здесь можно найти информацию об управляющей компании, а также подать жалобу на неё.
Для поиска управляющей компании нажмите на вкладку «Реестры» —> затем в «Реестр объектов жилого фонда» и в открывшейся форме заполните данные об адресе. Под результатами поиска нажмите на вкладку «Информация об исполнителях услуг» — так вы увидите более подробные данные об управляющей компании.
Дом МИНЖКХ
Это общественно-инициативный проект. Увы, не все дома получится найти на этом ресурсе. Кроме информации об управляющей организации можно получить выписку ЕГРН, изучить подробности о доме (его конструкции, инженерных сетях и так далее), почитать отзывы об организации. Для поиска данных перейдите во вкладку «Управляющие компании» —> выберите вариант поиска по многоквартирным домам и введите адрес.
Дома Москвы от Mos.ru
Этот вариант для жителей Москвы. На сайте сможете найти карточку управляющей компании с информацией о контактах, часах приёма граждан и документов.
Выберите поиск по управляющим организациям, кооперативам и товариществам, затем введите адрес дома или найдите его на карте.
МФЦ
Этот вариант может подойти тем, кто только купил квартиру и обратился за регистрацией права собственности — работники многофункционального центра смогут подсказать всю необходимую информацию об обслуживающей организации.
Администрация района
Если по какой-то причине у вас нет возможности воспользоваться онлайн-поиском или посетить МФЦ, вы можете подать запрос в администрацию вашего района или города. Для этого вам понадобятся:
- паспорт;
- документ о праве собственности на жилое помещение (выписка ЕГРН) или подтверждение регистрации по адресу (прописка).
Спросите соседей или консьержа
Этот способ точно не подведёт. К тому же иногда информация об управляющей организации есть на информационных стендах около дома или в подъезде.
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