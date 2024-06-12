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Недвижимость
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153K

10 лучших городов для жизни в России

Дата публикации: 12 июн 2024
10 лучших городов для жизни в России
Содержание

По результатам исследования Финансового университета при правительстве РФ был составлен рейтинг российских городов по уровню качества жизни.

Эксперты оценивали уровень дохода и занятость населения, состояние экологии, качество высшего и среднего образования, медицину, уровень конфликтности и деструктивного поведения жителей, работу ЖКХ и дорожных служб.

Рассказываем, какие города вошли в топ-10 лучших для жизни в России, какие там средние зарплаты и сколько там стоит недвижимость.

Москва

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10 лучших городов для жизни в России: Москва

Крупнейший город не только России, но и Европы. По последним официальным данным, здесь проживают более 12,6 млн человек. Говорить о количестве достопримечательностей, культурной и исторической значимости столицы излишне.

Развитая транспортная сеть, комфортные общественные пространства, множество парков (к слову, в Москве 145 особо охраняемых «зеленых» территорий), широкое применение инноваций, умные технологии в ЖКХ и городском транспорте, в том числе в сфере оказания городских услуг, делают столицу одним из самых комфортных городов не только России, но и мира.

Средняя зарплата по данным Росстата в Москве за март 2024: 179 097 руб.

Средняя стоимость кв. м жилья по данным Домклик в мае 2024: 345 000 руб.

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Сочи

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10 лучших городов для жизни в России: Сочи

Сочи привлекает уникальным микроклиматом, близостью к разнообразным красотам природы: горам (особая радость для любителей хайкинга, сноубординга и горнолыжного спорта), морю и пляжам. Здесь же концентрация культурных и туристических мест, санаториев и баз отдыха.

Сочинский национальный парк, водопады, санаторий Орджоникидзе, гора Ахун, Сочинский дендрарий, Орлиные скалы — только часть впечатляющих мест, которые точно понравятся ценителям природы.

Средняя зарплата по данным Росстата в Краснодарском крае за март 2024: 64 058 руб.

Стоимость кв. м в Сочи по данным Домклик в мае 2024: 355 500 руб.

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 Грозный

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10 лучших городов для жизни в России: Грозный

Молодой красивый город, один из крупнейших на Северном Кавказе. Рядом с Грозным расположены живописные места, например, Аргунское ущелье, комплекс Нихалойских водопадов. Одна из самых масштабных достопримечательностей города — мечеть «Сердце Чечни».

Средняя зарплата по данным Росстата в Чечне за март 2024: 40 644 руб.

Стоимость кв. м в Грозном по данным Домклик в мае 2024: 88 600 руб.

Выбрать квартиру в Грозном

Санкт-Петербург

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10 лучших городов для жизни в России: Санкт-Петербург

Вторая столица России, расположенная на берегу Финского залива и Балтийского моря. Здесь находятся известные на весь мир музеи, театры, галереи, памятники архитектуры, культурные и образовательные учреждения: Эрмитаж, Исаакиевский собор, Российская национальная библиотека, Русский музей. Часть достопримечательностей города охраняются ЮНЕСКО.

Это еще и один из самых романтичных городов России: в Питер приезжают, чтобы прогуляться по набережным, посмотреть на белые ночи и разводные мосты.

Средняя зарплата по данным Росстата в Санкт-Петербурге за март 2024: 104 108 руб.

Стоимость кв. м в Санкт-Петербурге по данным Домклик в мае 2024: 231 300 руб.

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Нижневартовск

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10 лучших городов для жизни в России: Нижневартовск

Сибирский город, развернувшийся на берегу реки Обь, рядом с Самотлорским нефтяным месторождением. Один из крупнейших центров российской нефтяной промышленности. Территория Нижневартовского района расположена в подзоне таежных лесов, а посреди города расположено озеро Комсомольское.

Средняя зарплата по данным Росстата в Ханты-Мансийском АО за май 2024: 132 624 руб.

Стоимость кв. м в Нижневартовске по данным Домклик в мае 2024: 85 000 руб.

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Калининград

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10 лучших городов для жизни в России: Калининград

Город рядом с побережьем Балтийского моря, один из центров притяжения российских туристов, особенно в последние годы. Калининград славится добычей янтаря: этой отрасли в городе посвящен целый музей.

В городе можно не только насладиться архитектурными и историческими памятниками (например, Кафедральным собором, Фридландскими воротами), но и побывать на белопесчаных пляжах, до которых можно доехать на автомобиле, маршрутке или электричке за час.

Средняя зарплата по данным Росстата в Калиниграде за март 2024: 59 912 руб.

Стоимость кв. м в Калиниграде по данным Домклик в мае 2024: 118 000 руб.

Выбрать квартиру в Калининграде

Владикавказ

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10 лучших городов для жизни в России: Владикавказ

Город на Юге России, в центральной части Кавказа. Владикавказ отличают красивейшие места, памятники архитектуры и благоприятный климат и уникальная природа региона.

Средняя зарплата по данным Росстата в Северной Осетии за март 2024: 44 389 руб.

Стоимость кв. м во Владикавказе по данным Домклик в мае 2024: 98 000 руб.

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Мурманск

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10 лучших городов для жизни в России: Мурманск

Город, расположенный за Северным полярным кругом, на Кольском полуострове, у Баренцева моря. Известен своей уникальной северной природой: тундрой, тайгой, горами и даже фьордами.

Мурманск — олицетворение Русского Севера. С сентября до середины апреля здесь можно увидеть одно из красивейших природных явлений — северное сияние.

Средняя зарплата по данным Росстата в Мурманской области за март 2024: 111 827 руб.

Стоимость кв. м в Мурманске по данным Домклик в мае 2024: 119 000 руб.

Выбрать кваритру в Мурманске

Череповец

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10 лучших городов для жизни в России: Череповец

Город в Вологодской области и крупный индустриальный центр Северо-Запада России.

Многие знают Череповец как промышленный город, но он обладает богатым культурно-историческим наследием: здесь сохранилось множество построек XIX века, кроме того, в городе родились такие знаковые личности, как художник и литератор Василий Верещагин, поэт Игорь Северянин, ученый Николай Верещагин, журналист и телеведущий Леонид Парфенов.

Средняя зарплата по данным Росстата в Вологодской области за март 2024: 77 140 руб.

Стоимость кв. м в Череповце по данным Домклик в мае 2024: 93 000 руб.

Выбрать квартиру в Череповце

Екатеринбург

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10 лучших городов для жизни в России: Екатеринбург

Крупный промышленный город России, его еще называют «столицей Урала». В городе расположены около 600 памятников истории и культуры, каменные и деревянные постройки XVIII – XIX веков и эпохи конструктивизма. Выделяет Екатеринбург и близость к уральским природным красотам.

Средняя зарплата по данным Росстата в Свердловской области: 73 443 руб.

Стоимость кв. м в Екатеринбурге по данным Домклик в мае 2024: 140 000 руб.

Выбрать квартиру в Екатеринбурге

Интерес к недвижимости
Путешествия
Отпуск
Переезд
Илья Шайдуров
Илья Шайдуров
Автор статьи
Какой город для жизни вы считаете лучшим?
Поделитесь вашим мнением в комментариях
Комментарии35
Э
Эдгар Г.
14 июл 2024

Шляпа

Домклик
23 июл 2024

Эдгар Г.здравствуйте. Спасибо, что нашли время и решили поделиться мнением ☺️

А что вам не понравилось в статье?

П
Пользователь
09 июл 2024

Родной город Омск выбиру, я к нему превыкла, хотя родилась в Троицке Челябинской области, прожи́ла почти всю свою́ жизнь в Омске

Э
Элянора Т.
07 июл 2024

Ярославль❤️ отличный город для жизни и развития

Д
Дмитрий Б.
05 июл 2024

Нижневартовск, насмешили))))

Домклик
05 июл 2024

Дмитрий Б.добрый день! Рады, что вы улыбнулись, но чем плох Нижневартовск?)

Н
Нигора А.
03 июл 2024

Санкт-Петербург 💙

Ю
Юлия А.
02 июл 2024

А как же Санкт-Петербург? Это лучший город!

И
Ирина З.
01 июл 2024

Казань

Б
Борис К.
01 июл 2024

Эксперты оценивали-оценивали качество образования, медицины и ЖКХ, да только копирасты в текст положить забыли. Ведь локацию для жизни выбирают по такому же принципу, как для отпуска, поэтому скопипастим "Алиса, что посмотреть" и сойдёт. Дъ.

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