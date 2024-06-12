10 лучших городов для жизни в России
По результатам исследования Финансового университета при правительстве РФ был составлен рейтинг российских городов по уровню качества жизни.
Эксперты оценивали уровень дохода и занятость населения, состояние экологии, качество высшего и среднего образования, медицину, уровень конфликтности и деструктивного поведения жителей, работу ЖКХ и дорожных служб.
Рассказываем, какие города вошли в топ-10 лучших для жизни в России, какие там средние зарплаты и сколько там стоит недвижимость.
Москва
Крупнейший город не только России, но и Европы. По последним официальным данным, здесь проживают более 12,6 млн человек. Говорить о количестве достопримечательностей, культурной и исторической значимости столицы излишне.
Развитая транспортная сеть, комфортные общественные пространства, множество парков (к слову, в Москве 145 особо охраняемых «зеленых» территорий), широкое применение инноваций, умные технологии в ЖКХ и городском транспорте, в том числе в сфере оказания городских услуг, делают столицу одним из самых комфортных городов не только России, но и мира.
Средняя зарплата по данным Росстата в Москве за март 2024: 179 097 руб.
Средняя стоимость кв. м жилья по данным Домклик в мае 2024: 345 000 руб.
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Сочи
Сочи привлекает уникальным микроклиматом, близостью к разнообразным красотам природы: горам (особая радость для любителей хайкинга, сноубординга и горнолыжного спорта), морю и пляжам. Здесь же концентрация культурных и туристических мест, санаториев и баз отдыха.
Сочинский национальный парк, водопады, санаторий Орджоникидзе, гора Ахун, Сочинский дендрарий, Орлиные скалы — только часть впечатляющих мест, которые точно понравятся ценителям природы.
Средняя зарплата по данным Росстата в Краснодарском крае за март 2024: 64 058 руб.
Стоимость кв. м в Сочи по данным Домклик в мае 2024: 355 500 руб.
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Грозный
Молодой красивый город, один из крупнейших на Северном Кавказе. Рядом с Грозным расположены живописные места, например, Аргунское ущелье, комплекс Нихалойских водопадов. Одна из самых масштабных достопримечательностей города — мечеть «Сердце Чечни».
Средняя зарплата по данным Росстата в Чечне за март 2024: 40 644 руб.
Стоимость кв. м в Грозном по данным Домклик в мае 2024: 88 600 руб.
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Санкт-Петербург
Вторая столица России, расположенная на берегу Финского залива и Балтийского моря. Здесь находятся известные на весь мир музеи, театры, галереи, памятники архитектуры, культурные и образовательные учреждения: Эрмитаж, Исаакиевский собор, Российская национальная библиотека, Русский музей. Часть достопримечательностей города охраняются ЮНЕСКО.
Это еще и один из самых романтичных городов России: в Питер приезжают, чтобы прогуляться по набережным, посмотреть на белые ночи и разводные мосты.
Средняя зарплата по данным Росстата в Санкт-Петербурге за март 2024: 104 108 руб.
Стоимость кв. м в Санкт-Петербурге по данным Домклик в мае 2024: 231 300 руб.
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Нижневартовск
Сибирский город, развернувшийся на берегу реки Обь, рядом с Самотлорским нефтяным месторождением. Один из крупнейших центров российской нефтяной промышленности. Территория Нижневартовского района расположена в подзоне таежных лесов, а посреди города расположено озеро Комсомольское.
Средняя зарплата по данным Росстата в Ханты-Мансийском АО за май 2024: 132 624 руб.
Стоимость кв. м в Нижневартовске по данным Домклик в мае 2024: 85 000 руб.
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Калининград
Город рядом с побережьем Балтийского моря, один из центров притяжения российских туристов, особенно в последние годы. Калининград славится добычей янтаря: этой отрасли в городе посвящен целый музей.
В городе можно не только насладиться архитектурными и историческими памятниками (например, Кафедральным собором, Фридландскими воротами), но и побывать на белопесчаных пляжах, до которых можно доехать на автомобиле, маршрутке или электричке за час.
Средняя зарплата по данным Росстата в Калиниграде за март 2024: 59 912 руб.
Стоимость кв. м в Калиниграде по данным Домклик в мае 2024: 118 000 руб.
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Владикавказ
Город на Юге России, в центральной части Кавказа. Владикавказ отличают красивейшие места, памятники архитектуры и благоприятный климат и уникальная природа региона.
Средняя зарплата по данным Росстата в Северной Осетии за март 2024: 44 389 руб.
Стоимость кв. м во Владикавказе по данным Домклик в мае 2024: 98 000 руб.
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Мурманск
Город, расположенный за Северным полярным кругом, на Кольском полуострове, у Баренцева моря. Известен своей уникальной северной природой: тундрой, тайгой, горами и даже фьордами.
Мурманск — олицетворение Русского Севера. С сентября до середины апреля здесь можно увидеть одно из красивейших природных явлений — северное сияние.
Средняя зарплата по данным Росстата в Мурманской области за март 2024: 111 827 руб.
Стоимость кв. м в Мурманске по данным Домклик в мае 2024: 119 000 руб.
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Череповец
Город в Вологодской области и крупный индустриальный центр Северо-Запада России.
Многие знают Череповец как промышленный город, но он обладает богатым культурно-историческим наследием: здесь сохранилось множество построек XIX века, кроме того, в городе родились такие знаковые личности, как художник и литератор Василий Верещагин, поэт Игорь Северянин, ученый Николай Верещагин, журналист и телеведущий Леонид Парфенов.
Средняя зарплата по данным Росстата в Вологодской области за март 2024: 77 140 руб.
Стоимость кв. м в Череповце по данным Домклик в мае 2024: 93 000 руб.
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Екатеринбург
Крупный промышленный город России, его еще называют «столицей Урала». В городе расположены около 600 памятников истории и культуры, каменные и деревянные постройки XVIII – XIX веков и эпохи конструктивизма. Выделяет Екатеринбург и близость к уральским природным красотам.
Средняя зарплата по данным Росстата в Свердловской области: 73 443 руб.
Стоимость кв. м в Екатеринбурге по данным Домклик в мае 2024: 140 000 руб.
Шляпа
Эдгар Г.здравствуйте. Спасибо, что нашли время и решили поделиться мнением ☺️
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Родной город Омск выбиру, я к нему превыкла, хотя родилась в Троицке Челябинской области, прожи́ла почти всю свою́ жизнь в Омске
Ярославль❤️ отличный город для жизни и развития
Нижневартовск, насмешили))))
Дмитрий Б.добрый день! Рады, что вы улыбнулись, но чем плох Нижневартовск?)
Санкт-Петербург 💙
А как же Санкт-Петербург? Это лучший город!
Казань
Эксперты оценивали-оценивали качество образования, медицины и ЖКХ, да только копирасты в текст положить забыли. Ведь локацию для жизни выбирают по такому же принципу, как для отпуска, поэтому скопипастим "Алиса, что посмотреть" и сойдёт. Дъ.