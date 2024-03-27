Как заплатить налог на имущество за детей
- Платят ли несовершеннолетние налог на имущество
- С какого возраста появляется обязанность платить налог
- Какое имущество ребёнка облагается налогом
- Когда нужно оплачивать налоги
- Когда можно не оплачивать налог на имущество за ребёнка
- Как узнать о сумме налогов ребёнка
- Что делать, если квитанция не пришла
- Как заплатить налог на имущество за ребёнка
- Что будет, если не платить налоги за ребёнка
- Итого
Недвижимость облагается имущественным налогом. Если ребёнок является собственником (целиком недвижимости или доли), он должен оплачивать налог. В статье разберёмся, как заплатить налог за несовершеннолетних.
Платят ли несовершеннолетние налог на имущество
Если кратко, да.
Формально, когда на ребёнка зарегистрирована недвижимость или доля в ней, он считается налогоплательщиком вне зависимости от возраста. Это регламентируется ст. 400 Налогового кодекса РФ.
📃 Не имеет значения, получили ли при этом родители свидетельство ИНН на имя ребёнка — он присваивается ему автоматически, как только налоговая получает информацию о том, что ребёнок — собственник недвижимости.
Как таковой обязанности взрослых платить налог за ребёнка в законе нет, но есть более обширное понятие: любой налогоплательщик может действовать через своего представителя (ст. 45 Налогового кодекса РФ). По отношению к детям таковыми являются:
- родители,
- усыновители,
- опекуны.
С какого возраста появляется обязанность платить налог
По ст. 26, 28 Гражданского кодекса РФ детей делят на две группы: малолетние (до 14 лет), и с 14 до 18.
Имуществом малолетних детей управляют родители, а значит оплатить налог придётся. А вот дети от 14 до 18 лет с разрешения родителей могут самостоятельно распоряжаться имуществом и уплачивать налог.
Если этого не сделать, налоговая пришлёт требование родителям, усыновителям или опекунам. Вне зависимости от возраста ребёнка.
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Какое имущество ребёнка облагается налогом
- Недвижимость в собственности. Ребёнка можно наделить собственностью в любой недвижимости. Это может быть квартира, дом, участок, гараж, коммерческая недвижимость.
- Доля в собственности. В таком случае налог рассчитывается и уплачивается соразмерно этой доле. Зачастую такой вид собственности появляется у ребёнка после того, как при покупке был использован материнский капитал, ведь его использование обязывает выделить долю ребёнку.
- Участок или доля в собственности на землю. Может стать налогооблагаемым даже, если достался семье бесплатно. В некоторых регионах могут быть льготы — эту информацию лучше уточнять непосредственно в администрации или на сайте региона.
Когда нужно оплачивать налоги
Физические лица обязаны оплачивать налоги до 1 декабря. Например, до 1 декабря 2024 года нужно уплатить налоговые начисления за 2023 год.
Если доля ребёнку была выделена в 2024 году, то налог на имущество будет начислен в 2025.
>>Важные налоговые даты и сроки для владельцев недвижимости>>
Когда можно не оплачивать налог на имущество за ребёнка
Есть налоговые льготы. Подробнее о них говорится в ст. 407 Налогового кодекса РФ.
Например, от уплаты налога на один объект недвижимости освобождаются дети с инвалидностью или дети, получающие пенсию по потере кормильца.
Если такой ребёнок — собственник нескольких объектов недвижимости или долей (например, доля в квартире матери и доля в квартире бабушки), налог на имущество нужно платить только с одной из них.
В налоговый орган нужно будет представить уведомление с указанием одного объекта, в отношении которого будет применяться льгота. Если уведомления не будет, освободят от уплаты по недвижимости с максимальной суммой налога.
Чтобы получить налоговые льготы, нужно обратиться напрямую в ФНС и приложить документы, подтверждающие право на льготу.
При этом льгота не предоставляется по объектам, кадастровая стоимость которых более 300 млн руб. (за исключением гаражей и машино-мест, расположенных в таких объектах).
Каждый регион имеет право расширять список налоговых льгот. Как правило, информацию об этом можно найти на сайте ФНС, если выбрать свой регион. Также можно обратиться в ФНС напрямую.
Как узнать о сумме налогов ребёнка
Из-за налоговой тайны ФНС не в праве раскрывать данные третьим лицам, в том числе, если это касается детей и их родителей. Иными словами, родители в своём личном кабинете налогоплательщика не увидят начислений налога по детям, а также не смогут получить информацию по телефону.
Налоги на имущество на ребёнка-собственника будут в уведомлениях, которые ФНС будет присылать на адрес регистрации ребёнка. Но для родителей есть выход.
Сайт ФНС
Для этого настройте в личном кабинете семейный доступ. Так вы сможете получать информацию о начислениях ребёнка и получится их оплатить.
Чтобы настроить семейный доступ, ребёнку нужно завести личный кабинет налогоплательщика. Есть два способа, как это сделать:
- через личное посещение налоговой с паспортом и свидетельством о рождении ребёнка. В налоговой сразу выдадут логин и пароль от личного кабинета;
- через регистрацию аккаунта ребёнка на Госуслугах. После этого можно будет автоматически войти в личный кабинет налогоплательщика.В налоговую идти не придётся, но для регистрации на Госуслугах нужно подтвердить личность — через МФЦ или онлайн-банк. Такой способ подходит, если ребёнку от 14 лет и больше.
Личное посещение налоговой
Для этого способа подойдёт любое отделение ФНС. Родителю нужно прийти со своим паспортом, свидетельством о рождении и паспортом (при наличии) ребёнка.
Усыновителям или опекунам дополнительно нужно принести приказы из опеки.
Если в свидетельстве о рождении ребёнка информация отличается от фактической на момент обращения, с собой также нужно взять свидетельство о браке/разводе/перемене имени.
После подачи заявления, налоговое уведомление в бумажном виде можно будет получить через 5 рабочих дней.
МФЦ
В многофункциональных центрах можно подать заявление и получить уведомление. Пакет документов при обращении тот же, что и при личном посещении налоговой.
Прийти в МФЦ придётся дважды: сначала, чтобы подать заявление, а потом — за уведомлением.
Что делать, если квитанция не пришла
Уведомления о налогах на имущество обычно присылают в августе или сентябре с указанием, что оплатить нужно до 1 декабря.
По закону ФНС должна уведомить всех плательщиков не позднее, чем за 30 дней до 1 декабря. Значит, если к 1 ноября квитанция ещё не получена, лучше выяснить самостоятельно, где она.
Эти сроки одинаковы как для бумажных, так и для электронных уведомлений.
❗️Помните, что как только вы зарегистрировали личный кабинет налогоплательщика, бумажные уведомления приходить перестанут.
Если вы хотите получать налоговые уведомления в бумажном виде, нужно направить уведомление в налоговую (в том числе через личный кабинет налогоплательщика).
Если уведомление так и не пришло, его можно получить несколькими способами.
- В налоговой. С собой нужно взять пакет документов, описанный выше;
- В почтовом отделении. Если личного кабинета налогоплательщика нет, уведомления придут заказным письмом в почтовое отделение по индексу адреса регистрации ребёнка. В отделении нужно предоставить документы родителя и ребёнка.
- В МФЦ. С собой нужны те же документы, о которых писали выше.
Есть всего один случай, когда уведомление не присылают, хотя налог начисляется: если сумма налога за год меньше 100 рублей.
Как заплатить налог на имущество за ребёнка
Процесс такой же, как и у взрослого:
- в личном кабинете налогоплательщика;
- на сайте ФНС;
- на Госуслугах;
- в отделениях банках или приложениях;
- в отделении почты;
- в МФЦ.
Самый быстрый способ — по УИН или QR-коду на квитанции.
Если оплачиваете через личный кабинет налогоплательщика-ребёнка, все данные будут автоматически заполнены и ошибиться не получится.
Если вы выбрали другой способ оплаты, то важно не оформить платёж на своё имя. Для этого в назначении платежа укажите следующее: «Уплата налога за...» и данные ребёнка.
Что будет, если не платить налоги за ребёнка
Как мы писали выше, срок уплаты имущественного налога — не позднее 1 декабря. За нарушение предусмотрены следующие последствия:
- пени. За каждый день просрочки, начиная со 2 декабря. Пени составляют 1/300 ключевой ставки ЦБ;
- требование об уплате долга, которое ФНС выставит в течение трёх месяцев, начиная с 1 декабря. Исполнить требование нужно не позднее 8 рабочих дней с момента получения;
- судебный приказ. В таком случае долг детей в упрощённом судебном порядке взыщут с родителей или опекунов. Суд удовлетворит требование ФНС без приглашения сторон. Деньги могут быть списаны со счетов обоих родителей, так как по закону они оба несут равнозначную ответственность за ребёнка.
Итого
- Ребёнок, наделённый собственностью, становится налогоплательщиком вне зависимости от возраста и вида недвижимости или размеры доли в праве собственности.
- Есть налоговые льготы для детей с инвалидностью или с единственным кормильцем.
- О размере налога можно узнать: в личном кабинете налогоплательщика, при личном посещении налоговой, в МФЦ.
- Если квитанция не пришла, не откладывайте это в долгий ящик и получите её самостоятельно.
- Налог за ребёнка нужно оплачивать также, как и за взрослого — до 1 декабря.
- Если не заплатить налог за ребёнка, будут начисляться пени и возможно взыскание через суд.
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