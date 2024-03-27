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Недвижимость
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Как заплатить налог на имущество за детей

Дата публикации: 27 мар 2024
Как заплатить налог на имущество за детей
Содержание

Недвижимость облагается имущественным налогом. Если ребёнок является собственником (целиком недвижимости или доли), он должен оплачивать налог. В статье разберёмся, как заплатить налог за несовершеннолетних.

Платят ли несовершеннолетние налог на имущество

Если кратко, да.

Формально, когда на ребёнка зарегистрирована недвижимость или доля в ней, он считается налогоплательщиком вне зависимости от возраста. Это регламентируется ст. 400 Налогового кодекса РФ.

Важно!

📃 Не имеет значения, получили ли при этом родители свидетельство ИНН на имя ребёнка — он присваивается ему автоматически, как только налоговая получает информацию о том, что ребёнок — собственник недвижимости.

Как таковой обязанности взрослых платить налог за ребёнка в законе нет, но есть более обширное понятие: любой налогоплательщик может действовать через своего представителя (ст. 45 Налогового кодекса РФ). По отношению к детям таковыми являются:

  • родители,
  • усыновители,
  • опекуны.

С какого возраста появляется обязанность платить налог

По ст. 26, 28 Гражданского кодекса РФ детей делят на две группы: малолетние (до 14 лет), и с 14 до 18.

Имуществом малолетних детей управляют родители, а значит оплатить налог придётся. А вот дети от 14 до 18 лет с разрешения родителей могут самостоятельно распоряжаться имуществом и уплачивать налог.

Если этого не сделать, налоговая пришлёт требование родителям, усыновителям или опекунам. Вне зависимости от возраста ребёнка.

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Какое имущество ребёнка облагается налогом

  • Недвижимость в собственности. Ребёнка можно наделить собственностью в любой недвижимости. Это может быть квартира, дом, участок, гараж, коммерческая недвижимость.
  • Доля в собственности. В таком случае налог рассчитывается и уплачивается соразмерно этой доле. Зачастую такой вид собственности появляется у ребёнка после того, как при покупке был использован материнский капитал, ведь его использование обязывает выделить долю ребёнку.
  • Участок или доля в собственности на землю. Может стать налогооблагаемым даже, если достался семье бесплатно. В некоторых регионах могут быть льготы — эту информацию лучше уточнять непосредственно в администрации или на сайте региона.

Когда нужно оплачивать налоги

Физические лица обязаны оплачивать налоги до 1 декабря. Например, до 1 декабря 2024 года нужно уплатить налоговые начисления за 2023 год.

Если доля ребёнку была выделена в 2024 году, то налог на имущество будет начислен в 2025.

>>Важные налоговые даты и сроки для владельцев недвижимости>>

Когда можно не оплачивать налог на имущество за ребёнка

Есть налоговые льготы. Подробнее о них говорится в ст. 407 Налогового кодекса РФ.

Например, от уплаты налога на один объект недвижимости освобождаются дети с инвалидностью или дети, получающие пенсию по потере кормильца.

Если такой ребёнок — собственник нескольких объектов недвижимости или долей (например, доля в квартире матери и доля в квартире бабушки), налог на имущество нужно платить только с одной из них.

В налоговый орган нужно будет представить уведомление с указанием одного объекта, в отношении которого будет применяться льгота. Если уведомления не будет, освободят от уплаты по недвижимости с максимальной суммой налога.

Чтобы получить налоговые льготы, нужно обратиться напрямую в ФНС и приложить документы, подтверждающие право на льготу.

При этом льгота не предоставляется по объектам, кадастровая стоимость которых более 300 млн руб. (за исключением гаражей и машино-мест, расположенных в таких объектах).

Важно!

Каждый регион имеет право расширять список налоговых льгот. Как правило, информацию об этом можно найти на сайте ФНС, если выбрать свой регион. Также можно обратиться в ФНС напрямую.

Как узнать о сумме налогов ребёнка

Из-за налоговой тайны ФНС не в праве раскрывать данные третьим лицам, в том числе, если это касается детей и их родителей. Иными словами, родители в своём личном кабинете налогоплательщика не увидят начислений налога по детям, а также не смогут получить информацию по телефону.

Налоги на имущество на ребёнка-собственника будут в уведомлениях, которые ФНС будет присылать на адрес регистрации ребёнка. Но для родителей есть выход.

Сайт ФНС

Для этого настройте в личном кабинете семейный доступ. Так вы сможете получать информацию о начислениях ребёнка и получится их оплатить.

Чтобы настроить семейный доступ, ребёнку нужно завести личный кабинет налогоплательщика. Есть два способа, как это сделать:

  • через личное посещение налоговой с паспортом и свидетельством о рождении ребёнка. В налоговой сразу выдадут логин и пароль от личного кабинета;
  • через регистрацию аккаунта ребёнка на Госуслугах. После этого можно будет автоматически войти в личный кабинет налогоплательщика.В налоговую идти не придётся, но для регистрации на Госуслугах нужно подтвердить личность — через МФЦ или онлайн-банк. Такой способ подходит, если ребёнку от 14 лет и больше.

Личное посещение налоговой

Для этого способа подойдёт любое отделение ФНС. Родителю нужно прийти со своим паспортом, свидетельством о рождении и паспортом (при наличии) ребёнка.

Усыновителям или опекунам дополнительно нужно принести приказы из опеки.

Важно!

Если в свидетельстве о рождении ребёнка информация отличается от фактической на момент обращения, с собой также нужно взять свидетельство о браке/разводе/перемене имени.

После подачи заявления, налоговое уведомление в бумажном виде можно будет получить через 5 рабочих дней.

МФЦ

В многофункциональных центрах можно подать заявление и получить уведомление. Пакет документов при обращении тот же, что и при личном посещении налоговой.

Прийти в МФЦ придётся дважды: сначала, чтобы подать заявление, а потом — за уведомлением.

Что делать, если квитанция не пришла

Уведомления о налогах на имущество обычно присылают в августе или сентябре с указанием, что оплатить нужно до 1 декабря.

По закону ФНС должна уведомить всех плательщиков не позднее, чем за 30 дней до 1 декабря. Значит, если к 1 ноября квитанция ещё не получена, лучше выяснить самостоятельно, где она.

Эти сроки одинаковы как для бумажных, так и для электронных уведомлений.

Важно!

❗️Помните, что как только вы зарегистрировали личный кабинет налогоплательщика, бумажные уведомления приходить перестанут.

Если вы хотите получать налоговые уведомления в бумажном виде, нужно направить уведомление в налоговую (в том числе через личный кабинет налогоплательщика).

Если уведомление так и не пришло, его можно получить несколькими способами.

  1. В налоговой. С собой нужно взять пакет документов, описанный выше;
  2. В почтовом отделении. Если личного кабинета налогоплательщика нет, уведомления придут заказным письмом в почтовое отделение по индексу адреса регистрации ребёнка. В отделении нужно предоставить документы родителя и ребёнка.
  3. В МФЦ. С собой нужны те же документы, о которых писали выше.
Важно!

Есть всего один случай, когда уведомление не присылают, хотя налог начисляется: если сумма налога за год меньше 100 рублей.

Как заплатить налог на имущество за ребёнка

Процесс такой же, как и у взрослого:

  • в личном кабинете налогоплательщика;
  • на сайте ФНС;
  • на Госуслугах;
  • в отделениях банках или приложениях;
  • в отделении почты;
  • в МФЦ.

Самый быстрый способ — по УИН или QR-коду на квитанции.

Если оплачиваете через личный кабинет налогоплательщика-ребёнка, все данные будут автоматически заполнены и ошибиться не получится.

Если вы выбрали другой способ оплаты, то важно не оформить платёж на своё имя. Для этого в назначении платежа укажите следующее: «Уплата налога за...» и данные ребёнка.

Что будет, если не платить налоги за ребёнка

Как мы писали выше, срок уплаты имущественного налога — не позднее 1 декабря. За нарушение предусмотрены следующие последствия:

  • пени. За каждый день просрочки, начиная со 2 декабря. Пени составляют 1/300 ключевой ставки ЦБ;
  • требование об уплате долга, которое ФНС выставит в течение трёх месяцев, начиная с 1 декабря. Исполнить требование нужно не позднее 8 рабочих дней с момента получения;
  • судебный приказ. В таком случае долг детей в упрощённом судебном порядке взыщут с родителей или опекунов. Суд удовлетворит требование ФНС без приглашения сторон. Деньги могут быть списаны со счетов обоих родителей, так как по закону они оба несут равнозначную ответственность за ребёнка.

Итого

  1. Ребёнок, наделённый собственностью, становится налогоплательщиком вне зависимости от возраста и вида недвижимости или размеры доли в праве собственности.
  2. Есть налоговые льготы для детей с инвалидностью или с единственным кормильцем.
  3. О размере налога можно узнать: в личном кабинете налогоплательщика, при личном посещении налоговой, в МФЦ.
  4. Если квитанция не пришла, не откладывайте это в долгий ящик и получите её самостоятельно.
  5. Налог за ребёнка нужно оплачивать также, как и за взрослого — до 1 декабря.
  6. Если не заплатить налог за ребёнка, будут начисляться пени и возможно взыскание через суд.

Дети
Инструкция
Налоги
Курс недвижимости
Анна Кузнецова
Анна Кузнецова
Автор статьи
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