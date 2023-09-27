Россиянам с доходом до 30 тыс. рублей могут отменить НДФЛ
Граждан РФ с зарплатой менее 30 тыс. рублей могут освободить от уплаты налога на доходы физических лиц (НДФЛ). Соответствующий законопроект парламентариев уже получил отзыв правительства с рекомендацией существенно доработать инициативу, передают Известия.
«Считаем, что облагать налогом людей, которые живут от зарплаты до зарплаты, недопустимо. Отмена НДФЛ позволит увеличить доход граждан. Необходимо продолжать держать на контроле вопросы борьбы с бедностью», — сообщил лидер фракции ЛДПР Леонид Слуцкий.
Как отметили в партии, принятие законопроекта позволит снизить налоговую нагрузку на незащищенные слои населения.
В то же время кабмин подчеркнул, что инициатива не учитывает общего уровня дохода налогоплательщика. В связи с этим льгота может быть также доступна людям, не относящимся к незащищенным слоям населения.
Кроме того, правительство добавило, что снижение налоговой нагрузки происходит за счет применения механизма налоговых вычетов.
«Таким образом, действующие положения законодательства о налогах и сборах предусматривают инструменты для адресной поддержки определенных категорий населения, в том числе малоимущих граждан. С учетом изложенного законопроект нуждается в существенной доработке», — заключили в кабмине.
Ранее Домклик писал, что закон об освобождении семей от уплаты НДФЛ с продажи земли принят в России.