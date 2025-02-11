Кто такие резиденты и нерезиденты РФ в контексте проведения сделок с недвижимостью
При покупке или продаже недвижимости в России важно понимать, кто такие резидент и нерезидент РФ, так как их правовой статус влияет на налогообложение, оформление документов и другие аспекты сделок. В этой статье мы разберем, чем отличаются резиденты и нерезиденты, и как это влияет на операции с недвижимостью.
Кто такой резидент РФ
Резидент Российской Федерации — это физическое или юридическое лицо, которое постоянно проживает или зарегистрировано на территории России и подчиняется ее законодательству.
Критерии для физических лиц:
- Гражданин РФ, проживающий на территории страны.
- Иностранный гражданин или лицо без гражданства, находящееся в России не менее 183 дней в течение 12 месяцев подряд.
Критерии для юридических лиц:
- Компания, зарегистрированная в соответствии с законодательством РФ.
Налогообложение доходов физических лиц не зависит от гражданства этих лиц, а зависит от их налогового статуса и от вида полученного ими дохода.
Налоговыми резидентами РФ в календарном году признаются лица, которые в течение этого года находятся в России не менее 183 дней.
Например, если человек имеет паспорт Армении, но живет в России более 183 дней в году, он является налоговым резидентов РФ и обязан платить налоги в соответствии с законодательством РФ.
Независимо от количества дней нахождения в РФ всегда признаются налоговыми резидентами (п. 3 ст. 207 НК РФ):
- российские военные, проходящие службу за границей;
- сотрудники муниципальных и государственных органов власти, командированные за рубеж;
- работники российских организаций, которые за пределами РФ участвуют в строительстве объектов атомной энергии в рамках межправительственных соглашений о сотрудничестве.
Кто такой нерезидент РФ
Нерезидент — это физическое или юридическое лицо, которое не соответствует критериям налогового резидентства.
Критерии для физических лиц:
- Иностранные граждане, находящиеся в России менее 183 дней в течение 12 месяцев.
- Граждане РФ, проживающие за границей более 183 дней в году.
Критерии для юридических лиц:
- Компании, зарегистрированные за пределами России.
То есть, если у человека есть российский паспорт, но он постоянно живет за границей (более 183 дней в году), то он не является налоговым резидентом России и не обязан платить налоги в РФ.
Особенности сделок с недвижимостью для резидентов и нерезидентов
Правовой статус резидент/нерезидент влияет на налогообложение, оформление документов и другие аспекты сделок с недвижимостью.
Налог на доходы физических лиц (НДФЛ) для резидентов::
- Ставка налога при продаже недвижимости составляет 13% до 22% — в соответствии с новым законодательством о прогрессивной шкале налогооблажения, вступившим в силу в 2025 году.
- Если недвижимость находилась в собственности более 5 лет (или 3 лет в некоторых случаях), доход от ее продажи не облагается налогом.
- Можно воспользоваться налоговым вычетом при покупке жилья.
Резиденты могут свободно покупать, продавать и оформлять недвижимость на территории РФ. Для сделок требуется стандартный пакет документов (договор купли-продажи, правоустанавливающие документы на жилье и паспорт).
Налог на доходы физических лиц (НДФЛ) для нерезидентов:
- Ставка налога при продаже недвижимости составляет 30% (при владении жильем менее 5 лет).
- Нерезиденты не могут воспользоваться имущественным налоговым вычетом при покупке жилья.
- Если нерезидент владел недвижимостью более 5 лет, доход от ее продажи не облагается налогом.
Какие ограничения на покупку недвижимости для нерезидентов РФ
Важно понимать, что нерезидент и иностранный гражданин — не всегда одно и то же. Можно быть гражданином РФ, но при этом нерезидентом РФ. И наоборот: можно быть иностранным гражданином, но резидентом РФ (жить в России с иностранным паспортом).
- Согласно законодательству Российской Федерации, иностранные граждане имеют право свободно приобретать недвижимость на территории России, за исключением некоторых ограничений, таких как земельные участки в пограничных зонах.
- Для оформления сделок иностранцу потребуется дополнительный пакет документов: нотариально заверенный перевод паспорта, миграционная карта, подтверждение легальности пребывания в РФ.
- Если нерезидент или иностранец покупает недвижимость за иностранную валюту, ее нужно будет поменять на рубли, так как расчеты на территории РФ проводятся в рублях.
Советы для резидентов и нерезидентов при сделках с недвижимостью в РФ
- Проверяйте статус резидентства. Перед сделкой уточните свой статус, так как он может измениться в течение года: сделать это можно на сайте ФНС.
- Консультируйтесь с юристами. Особенно это важно для нерезидентов, чтобы избежать ошибок при оформлении документов.
- Учитывайте налоги. Заранее рассчитайте налоговые обязательства, чтобы избежать неожиданных расходов.
- Используйте налоговые вычеты. Резиденты РФ (в том числе и иностранцы) могут снизить налоговую нагрузку, воспользовавшись налоговым вычетом, и вернуть до 650 000 рублей за покупку квартиры в ипотеку.
Борис — гражданин РФ, постоянно проживающий на территории Германии, (нерезидент РФ) — продает квартиру в Москве, которой он владел 4 года. Поскольку срок владения менее 5 лет, он обязан уплатить налог в размере 30% от суммы продажи.
Если бы он был резидентом РФ (находился в течение календарного года более 183 дней в России), ставка налога составила бы 13%. А при владении более 5 лет налог не взымался бы вовсе.
В этом случае Борису было бы выгоднее подождать еще 1 год, а затем продать квартиру — он смог бы не платить налог и сэкономить 30% от суммы продажи.
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Резидент и нерезидент РФ: резюме
Налоговый резидент РФ — тот, кто находится на территории России более 183 дней в году и обязан платить налоги в России. Все остальные — нерезиденты РФ (даже если у человека есть российский паспорт).
Проверить статус резидентства РФ можно на сайте Федеральной налоговый службы.
Понимание разницы между резидентом и нерезидентом РФ крайне важно при совершении сделок с недвижимостью. Это влияет на налогообложение, оформление документов и другие аспекты.
Если вы не уверены в своем статусе или столкнулись с юридическими сложностями, обратитесь за помощью к профессионалам. Это поможет избежать ошибок и сэкономить время и деньги.
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