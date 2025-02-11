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Недвижимость
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Кто такие резиденты и нерезиденты РФ в контексте проведения сделок с недвижимостью

Дата публикации: 11 фев 2025
Кто такие резиденты и нерезиденты РФ в контексте проведения сделок с недвижимостью

При покупке или продаже недвижимости в России важно понимать, кто такие резидент и нерезидент РФ, так как их правовой статус влияет на налогообложение, оформление документов и другие аспекты сделок. В этой статье мы разберем, чем отличаются резиденты и нерезиденты, и как это влияет на операции с недвижимостью.

Кто такой резидент РФ

Резидент Российской Федерации — это физическое или юридическое лицо, которое постоянно проживает или зарегистрировано на территории России и подчиняется ее законодательству.

Критерии для физических лиц:

  • Гражданин РФ, проживающий на территории страны.
  • Иностранный гражданин или лицо без гражданства, находящееся в России не менее 183 дней в течение 12 месяцев подряд.

Критерии для юридических лиц:

  • Компания, зарегистрированная в соответствии с законодательством РФ.

Налогообложение доходов физических лиц не зависит от гражданства этих лиц, а зависит от их налогового статуса и от вида полученного ими дохода.

Налоговыми резидентами РФ в календарном году признаются лица, которые в течение этого года находятся в России не менее 183 дней.

Например, если человек имеет паспорт Армении, но живет в России более 183 дней в году, он является налоговым резидентов РФ и обязан платить налоги в соответствии с законодательством РФ.

Независимо от количества дней нахождения в РФ всегда признаются налоговыми резидентами (п. 3 ст. 207 НК РФ):

  • российские военные, проходящие службу за границей;
  • сотрудники муниципальных и государственных органов власти, командированные за рубеж;
  • работники российских организаций, которые за пределами РФ участвуют в строительстве объектов атомной энергии в рамках межправительственных соглашений о сотрудничестве.

Кто такой нерезидент РФ

Нерезидент — это физическое или юридическое лицо, которое не соответствует критериям налогового резидентства.

Критерии для физических лиц:

  • Иностранные граждане, находящиеся в России менее 183 дней в течение 12 месяцев.
  • Граждане РФ, проживающие за границей более 183 дней в году.

Критерии для юридических лиц:

  • Компании, зарегистрированные за пределами России.

То есть, если у человека есть российский паспорт, но он постоянно живет за границей (более 183 дней в году), то он не является налоговым резидентом России и не обязан платить налоги в РФ.

Особенности сделок с недвижимостью для резидентов и нерезидентов

Правовой статус резидент/нерезидент влияет на налогообложение, оформление документов и другие аспекты сделок с недвижимостью.

Налог на доходы физических лиц (НДФЛ) для резидентов::

  • Ставка налога при продаже недвижимости составляет 13% до 22% — в соответствии с новым законодательством о прогрессивной шкале налогооблажения, вступившим в силу в 2025 году.
  • Если недвижимость находилась в собственности более 5 лет (или 3 лет в некоторых случаях), доход от ее продажи не облагается налогом.
  • Можно воспользоваться налоговым вычетом при покупке жилья.

Резиденты могут свободно покупать, продавать и оформлять недвижимость на территории РФ. Для сделок требуется стандартный пакет документов (договор купли-продажи, правоустанавливающие документы на жилье и паспорт).

Налог на доходы физических лиц (НДФЛ) для нерезидентов:

  • Ставка налога при продаже недвижимости составляет 30% (при владении жильем менее 5 лет).
  • Нерезиденты не могут воспользоваться имущественным налоговым вычетом при покупке жилья.
  • Если нерезидент владел недвижимостью более 5 лет, доход от ее продажи не облагается налогом.

Какие ограничения на покупку недвижимости для нерезидентов РФ

Важно понимать, что нерезидент и иностранный гражданин — не всегда одно и то же. Можно быть гражданином РФ, но при этом нерезидентом РФ. И наоборот: можно быть иностранным гражданином, но резидентом РФ (жить в России с иностранным паспортом).

  • Согласно законодательству Российской Федерации, иностранные граждане имеют право свободно приобретать недвижимость на территории России, за исключением некоторых ограничений, таких как земельные участки в пограничных зонах.
  • Для оформления сделок иностранцу потребуется дополнительный пакет документов: нотариально заверенный перевод паспорта, миграционная карта, подтверждение легальности пребывания в РФ.
  • Если нерезидент или иностранец покупает недвижимость за иностранную валюту, ее нужно будет поменять на рубли, так как расчеты на территории РФ проводятся в рублях.

Советы для резидентов и нерезидентов при сделках с недвижимостью в РФ

  • Проверяйте статус резидентства. Перед сделкой уточните свой статус, так как он может измениться в течение года: сделать это можно на сайте ФНС.
  • Консультируйтесь с юристами. Особенно это важно для нерезидентов, чтобы избежать ошибок при оформлении документов.
  • Учитывайте налоги. Заранее рассчитайте налоговые обязательства, чтобы избежать неожиданных расходов.
  • Используйте налоговые вычеты. Резиденты РФ (в том числе и иностранцы) могут снизить налоговую нагрузку, воспользовавшись налоговым вычетом, и вернуть до 650 000 рублей за покупку квартиры в ипотеку.
Пример из практики

Борис — гражданин РФ, постоянно проживающий на территории Германии, (нерезидент РФ) — продает квартиру в Москве, которой он владел 4 года. Поскольку срок владения менее 5 лет, он обязан уплатить налог в размере 30% от суммы продажи.

Если бы он был резидентом РФ (находился в течение календарного года более 183 дней в России), ставка налога составила бы 13%. А при владении более 5 лет налог не взымался бы вовсе.

В этом случае Борису было бы выгоднее подождать еще 1 год, а затем продать квартиру — он смог бы не платить налог и сэкономить 30% от суммы продажи.

Грамотно рассчитать налоги и получить юридическую консультацию при сделках с недвижимостью можно с помощью сервиса Домклик Помощь юриста.

Резидент и нерезидент РФ: резюме

Налоговый резидент РФ — тот, кто находится на территории России более 183 дней в году и обязан платить налоги в России. Все остальные — нерезиденты РФ (даже если у человека есть российский паспорт).

Проверить статус резидентства РФ можно на сайте Федеральной налоговый службы.

Понимание разницы между резидентом и нерезидентом РФ крайне важно при совершении сделок с недвижимостью. Это влияет на налогообложение, оформление документов и другие аспекты.

Если вы не уверены в своем статусе или столкнулись с юридическими сложностями, обратитесь за помощью к профессионалам. Это поможет избежать ошибок и сэкономить время и деньги.

Как быстро и безопасно продать квартиру
Продажа дома и участка
Интерес к недвижимости
Налоги
Владельцам квартир
Илья Шайдуров
Илья ШайдуровВсе авторы
Автор статьи
Эксперт по недвижимости
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