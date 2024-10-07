3-НДФЛ: что это такое и как платить
- Что такое 3-НДФЛ
- Кто обязан подавать 3-НДФЛ
- Кому не нужно подавать декларацию
- Куда подавать налоговую декларацию 3-НДФЛ
- Сроки подачи декларации 3-НДФЛ
- Что будет, если не подать декларацию 3‑НДФЛ или сделать это с опозданием
- Вычеты из налогов налогоплательщика
- Как рассчитать сумму налога по декларации 3-НДФЛ
- Особенности заполнения 3-НДФЛ для ИП и фрилансеров
НДФЛ — это налог на доходы физических лиц. Декларацию 3-НДФЛ оформляют и подают индивидуальные предприниматели, работающие на общей системе налогообложения, а также граждане, которые хотят получить вычет по НДФЛ или получили доход, подлежащий налогообложению.
В статье расскажем, как, куда и когда нужно подавать декларацию 3-НДФЛ, и можно ли получить налоговые вычеты из доходов налогоплательщика с помощью 3-НДФЛ.
Что такое 3-НДФЛ
3-НДФЛ — это налоговая декларация по налогу на доходы физических лиц, которую граждане РФ обязаны подавать для расчета и уплаты налога на доходы. Этот документ позволяет отчитаться о полученных доходах за год и заявить на налоговые вычеты.
Кто обязан подавать 3-НДФЛ
Подача декларации 3-НДФЛ необходима, если у налогоплательщика есть доходы, не облагаемые налогом у источника выплаты, или если он хочет получить налоговый вычет. Это может касаться как работающих граждан, так и индивидуальных предпринимателей (ИП).
Декларацию 3-НДФЛ необходимо сдавать следующим категориям:
- Индивидуальные предприниматели, работающие на общей системе налогообложения (ОСН);
- Нотариусы, адвокаты, которые открыли свои кабинеты, и другие лица, занимающиеся частной практикой;
- Граждане, которые самостоятельно рассчитывают и уплачивают НДФЛ в бюджет.
К примеру, это физические лица, получившие доход:
- от продажи имущества или имущественных прав;
- из источников за пределами России;
- по трудовым или гражданско-правовым договорам с лицами, не являющимися индивидуальными предпринимателями, или с иностранными компаниями без обособленных подразделений в России.
Важно отметить, что индивидуальные предприниматели на ОСН (общей системе налогообложения) обязаны подавать декларацию независимо от наличия дохода.
Правильное заполнение и подача декларации 3-НДФЛ — это важный шаг для каждого гражданина, который получает доходы. Не забывайте о сроках и возможностях получения вычетов, чтобы оптимизировать свои налоговые обязательства.
Кому не нужно подавать декларацию
Не требуется подавать декларацию тем, кто получает только зарплату от работодателя, который является налоговым агентом и уже удерживает НДФЛ.
Также декларацию 3-НДФЛ не требуется сдавать в следующих случаях:
- Если в отчетном году у человека не было доходов, облагаемых НДФЛ;
- Если была продана недвижимость — жилой дом, квартира, комната, садовый домик или земельный участок — стоимостью до 1 млн рублей или если она находилась в собственности более минимального срока. Например, если это единственная квартира, которая принадлежала более трех лет;
- Если было продано другое имущество — транспортное средство, гараж — за 250 000 рублей или меньше, либо если оно находилось в собственности более трех лет;
- Если семья с двумя и более детьми продала жилье. В этом случае доход от продажи освобождается от НДФЛ независимо от срока владения при выполнении определенных условий.
Если же доход от продажи имущества превысил указанные суммы или имущество находилось в собственности меньше минимального срока, декларацию 3-НДФЛ необходимо подать.
Куда подавать налоговую декларацию 3-НДФЛ
Декларацию необходимо подавать в налоговую инспекцию по месту жительства или по месту регистрации ИП. Это можно сделать как лично, так и через интернет с использованием сервиса ФНС.
Заполнение декларации 3-НДФЛ предполагает указание всех источников дохода за отчетный год. Важно правильно указать все суммы и вычеты, чтобы избежать проблем с налоговыми органами.
Сроки подачи декларации 3-НДФЛ
Срок подачи декларации — до 30 апреля года, следующего за отчетным. Например, за 2024 год декларацию нужно подать до 30 апреля 2025 года.
Что будет, если не подать декларацию 3‑НДФЛ или сделать это с опозданием
Если не подать декларацию 3‑НДФЛ или сделать это с опозданием, могут возникнуть следующие последствия:
- Штрафы. За неподачу декларации предусмотрен штраф. Обычно он составляет 5% от суммы налога, подлежащего уплате, за каждый месяц просрочки, но не более 30% и не менее 1 000 рублей (ст. 119 НК РФ).
- Пени. Если налог не был уплачен в срок, начисляются пени за каждый день просрочки.
- Уведомления от налоговых органов. Вы можете получить уведомление от ФНС о необходимости подачи декларации.
- Ограничения. В случае значительных долгов по налогам могут быть наложены ограничения на выезд за границу или другие меры.
- Уголовная ответственность. В редких случаях, если сумма уклонения от уплаты налога значительная, это может привести к уголовной ответственности.
Рекомендуем подавать декларацию в срок и уплачивать налоги, чтобы избежать неприятностей с налоговыми органами.
Вычеты из налогов налогоплательщика
Налогоплательщики имеют право на различные вычеты, такие как имущественные, социальные или профессиональные. Это позволяет уменьшить налогооблагаемую базу и снизить сумму налога.
Как рассчитать сумму налога по декларации 3-НДФЛ
Для расчета суммы налога необходимо определить налогооблагаемую базу, вычесть из нее все возможные вычеты и умножить на ставку налога (обычно 13%). Это значит, что правильный расчет поможет избежать переплат.
Особенности заполнения 3-НДФЛ для ИП и фрилансеров
Индивидуальные предприниматели и фрилансеры должны учитывать свои доходы и расходы при заполнении декларации. Они могут использовать специальные приложения для упрощения процесса заполнения.
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