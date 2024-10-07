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3-НДФЛ: что это такое и как платить

Недвижимость
07 окт 2024
1K
3-НДФЛ: что это такое и как платить
Содержание

НДФЛ — это налог на доходы физических лиц. Декларацию 3-НДФЛ оформляют и подают индивидуальные предприниматели, работающие на общей системе налогообложения, а также граждане, которые хотят получить вычет по НДФЛ или получили доход, подлежащий налогообложению.

В статье расскажем, как, куда и когда нужно подавать декларацию 3-НДФЛ, и можно ли получить налоговые вычеты из доходов налогоплательщика с помощью 3-НДФЛ.

Что такое 3-НДФЛ

3-НДФЛ — это налоговая декларация по налогу на доходы физических лиц, которую граждане РФ обязаны подавать для расчета и уплаты налога на доходы. Этот документ позволяет отчитаться о полученных доходах за год и заявить на налоговые вычеты.

Кто обязан подавать 3-НДФЛ

Подача декларации 3-НДФЛ необходима, если у налогоплательщика есть доходы, не облагаемые налогом у источника выплаты, или если он хочет получить налоговый вычет. Это может касаться как работающих граждан, так и индивидуальных предпринимателей (ИП).

Декларацию 3-НДФЛ необходимо сдавать следующим категориям:

  • Индивидуальные предприниматели, работающие на общей системе налогообложения (ОСН);
  • Нотариусы, адвокаты, которые открыли свои кабинеты, и другие лица, занимающиеся частной практикой;
  • Граждане, которые самостоятельно рассчитывают и уплачивают НДФЛ в бюджет.

К примеру, это физические лица, получившие доход:

  • от продажи имущества или имущественных прав;
  • из источников за пределами России;
  • по трудовым или гражданско-правовым договорам с лицами, не являющимися индивидуальными предпринимателями, или с иностранными компаниями без обособленных подразделений в России.

Важно отметить, что индивидуальные предприниматели на ОСН (общей системе налогообложения) обязаны подавать декларацию независимо от наличия дохода.

Правильное заполнение и подача декларации 3-НДФЛ — это важный шаг для каждого гражданина, который получает доходы. Не забывайте о сроках и возможностях получения вычетов, чтобы оптимизировать свои налоговые обязательства.

Кому не нужно подавать декларацию

Не требуется подавать декларацию тем, кто получает только зарплату от работодателя, который является налоговым агентом и уже удерживает НДФЛ.

Также декларацию 3-НДФЛ не требуется сдавать в следующих случаях:

  • Если в отчетном году у человека не было доходов, облагаемых НДФЛ;
  • Если была продана недвижимость — жилой дом, квартира, комната, садовый домик или земельный участок — стоимостью до 1 млн рублей или если она находилась в собственности более минимального срока. Например, если это единственная квартира, которая принадлежала более трех лет;
  • Если было продано другое имущество — транспортное средство, гараж — за 250 000 рублей или меньше, либо если оно находилось в собственности более трех лет;
  • Если семья с двумя и более детьми продала жилье. В этом случае доход от продажи освобождается от НДФЛ независимо от срока владения при выполнении определенных условий.

Если же доход от продажи имущества превысил указанные суммы или имущество находилось в собственности меньше минимального срока, декларацию 3-НДФЛ необходимо подать.

Куда подавать налоговую декларацию 3-НДФЛ

Декларацию необходимо подавать в налоговую инспекцию по месту жительства или по месту регистрации ИП. Это можно сделать как лично, так и через интернет с использованием сервиса ФНС.

Заполнение декларации 3-НДФЛ предполагает указание всех источников дохода за отчетный год. Важно правильно указать все суммы и вычеты, чтобы избежать проблем с налоговыми органами.

Сроки подачи декларации 3-НДФЛ

Срок подачи декларации — до 30 апреля года, следующего за отчетным. Например, за 2024 год декларацию нужно подать до 30 апреля 2025 года.

Что будет, если не подать декларацию 3‑НДФЛ или сделать это с опозданием

Если не подать декларацию 3‑НДФЛ или сделать это с опозданием, могут возникнуть следующие последствия:

  1. Штрафы. За неподачу декларации предусмотрен штраф. Обычно он составляет 5% от суммы налога, подлежащего уплате, за каждый месяц просрочки, но не более 30% и не менее 1 000 рублей (ст. 119 НК РФ).
  2. Пени. Если налог не был уплачен в срок, начисляются пени за каждый день просрочки.
  3. Уведомления от налоговых органов. Вы можете получить уведомление от ФНС о необходимости подачи декларации.
  4. Ограничения. В случае значительных долгов по налогам могут быть наложены ограничения на выезд за границу или другие меры.
  5. Уголовная ответственность. В редких случаях, если сумма уклонения от уплаты налога значительная, это может привести к уголовной ответственности.

Рекомендуем подавать декларацию в срок и уплачивать налоги, чтобы избежать неприятностей с налоговыми органами.

Вычеты из налогов налогоплательщика

Налогоплательщики имеют право на различные вычеты, такие как имущественные, социальные или профессиональные. Это позволяет уменьшить налогооблагаемую базу и снизить сумму налога.

Как рассчитать сумму налога по декларации 3-НДФЛ

Для расчета суммы налога необходимо определить налогооблагаемую базу, вычесть из нее все возможные вычеты и умножить на ставку налога (обычно 13%). Это значит, что правильный расчет поможет избежать переплат.

Особенности заполнения 3-НДФЛ для ИП и фрилансеров

Индивидуальные предприниматели и фрилансеры должны учитывать свои доходы и расходы при заполнении декларации. Они могут использовать специальные приложения для упрощения процесса заполнения.

Налоги
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