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Новости
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Многодетные семьи в Хабаровском крае будут получать на погашение ипотеки 1 млн рублей

Дата публикации: 26 июн 2024
Многодетные семьи в Хабаровском крае будут получать на погашение ипотеки 1 млн рублей

Семьи в Хабаровском крае при рождении третьего или последующих детей смогут дополнительно получить на погашение ипотеки 550 тыс. руб. Об этом сообщил врио губернатора региона Дмитрий Демешин.

«Утвердили коррективы в закон "О мерах социальной поддержки семей, имеющих детей, в Хабаровском крае". К выплате на погашение ипотеки в 450 тыс. руб., введенной президентом России, прибавятся 550 тыс. руб. из краевого бюджета», — написал он в Telegram-канале.

Демешин уточнил, что право на новую льготу есть у семей, в которых третий или последующие дети родились с 1 января этого года по 31 декабря 2026-го. При этом ипотечный договор должен быть заключен до 1 июля 2027 года.

Подобная выплата предусмотрена в Приморском крае и Амурской области.

На федеральном уровне действует выплата в 450 тыс. руб. Ранее ее продлили до 1 июля 2031 года.

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Новости
Курс недвижимости
Многодетным семьям
Юля Тихонова
Юля Тихонова
Автор статьи
Комментарии49
С
Светлана Б.
19 нояб 2024

Добрый день ,подола на 450т через госуслуги и через Дом РФ скачала заевлениее на 550 по хаб краю и заполнила и отправила все в месте в одном заявление ,приложив дополнительно заявление на 550 .Подола 22 октября в начале ноября все перевели 450 и 550.Спасибо

Домклик
19 нояб 2024

Светлана Б.здравствуйте! Спасибо, что поделились своим мнением. Рады помочь💚

А
Александра Н.
02 нояб 2024

На сайте дом.рф появилась информация и дополнительной мере поддержки, есть заявление на выплату, необходимо его заполнить и можно подавать на портале госуслуг или через кредитора

Домклик
02 нояб 2024

Александра Н.здравствуйте! Спасибо, что поделились своим мнением.

А
Александр П.
07 нояб 2024

Александра Н.на сайте дом.рф есть информация только про 450 тысяч, а про 550 тысяч вообще нет ничего! Зачем Вы вводите людей заблуждение!

Если Вы владеете информацией про выплаты многодетнвм семьям в Хабаровском крае субсидии в размере 550 тысяч рублей, то поделитесь опытом.

Домклик
07 нояб 2024

Александр П.здравствуйте! Вопрос о наличии региональной субсидии и условиях ее выплаты рекомендуем уточнить в организации вашего региона, которая занимается выдачей субсидий.

А
Алексей А.
10 нояб 2024

Александр П.На дом РФ по Хабаровскому краю информация появилась ещё месяц назад. Но получить данную выплату не представляется возможным. Если подавать через госуслуги по аналогии с Приморьем, прикладывать заявление к заявлению на 450, приходит отказ. Правда на дом РФ указано обращаться напрямую в банк, в банке разводят руками - "нет информации под что проводить выплату, обращайтесь в дом клик для получение справки". Дом клик: "информации по региональной выплате нет, пишите в чат раз в две недели по данному вопросу".

Домклик
11 нояб 2024

Алексей А.здравствуйте! Понимаем ваши переживания.

Уточним, вопрос о наличии региональной субсидии и условиях ее выплаты рекомендуем уточнить в организации вашего региона, которая занимается выдачей субсидий.

Спасибо, что поделились своим мнением.

Н
Наталья С.
31 окт 2024

Здравствуйте, Кто-нибудь в курсе, когда уже будет реализована программа поддержки для многодетных семей, для погашения ипотеки в 550тыс? А то так громко анонсировали, обещали до конца сентября, но вот уже 31 октября и тишина

Домклик
31 окт 2024

Наталья С.здравствуйте! Вопрос о наличии региональной субсидии и условиях ее выплаты рекомендуем уточнить на сайте ДОМ.РФ и на региональном портале Госуслуги.

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