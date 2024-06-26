Многодетные семьи в Хабаровском крае будут получать на погашение ипотеки 1 млн рублей
Семьи в Хабаровском крае при рождении третьего или последующих детей смогут дополнительно получить на погашение ипотеки 550 тыс. руб. Об этом сообщил врио губернатора региона Дмитрий Демешин.
«Утвердили коррективы в закон "О мерах социальной поддержки семей, имеющих детей, в Хабаровском крае". К выплате на погашение ипотеки в 450 тыс. руб., введенной президентом России, прибавятся 550 тыс. руб. из краевого бюджета», — написал он в Telegram-канале.
Демешин уточнил, что право на новую льготу есть у семей, в которых третий или последующие дети родились с 1 января этого года по 31 декабря 2026-го. При этом ипотечный договор должен быть заключен до 1 июля 2027 года.
Подобная выплата предусмотрена в Приморском крае и Амурской области.
На федеральном уровне действует выплата в 450 тыс. руб. Ранее ее продлили до 1 июля 2031 года.
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Добрый день ,подола на 450т через госуслуги и через Дом РФ скачала заевлениее на 550 по хаб краю и заполнила и отправила все в месте в одном заявление ,приложив дополнительно заявление на 550 .Подола 22 октября в начале ноября все перевели 450 и 550.Спасибо
Светлана Б.здравствуйте! Спасибо, что поделились своим мнением. Рады помочь💚
На сайте дом.рф появилась информация и дополнительной мере поддержки, есть заявление на выплату, необходимо его заполнить и можно подавать на портале госуслуг или через кредитора
Александра Н.здравствуйте! Спасибо, что поделились своим мнением.
Александра Н.на сайте дом.рф есть информация только про 450 тысяч, а про 550 тысяч вообще нет ничего! Зачем Вы вводите людей заблуждение!
Если Вы владеете информацией про выплаты многодетнвм семьям в Хабаровском крае субсидии в размере 550 тысяч рублей, то поделитесь опытом.
Александр П.здравствуйте! Вопрос о наличии региональной субсидии и условиях ее выплаты рекомендуем уточнить в организации вашего региона, которая занимается выдачей субсидий.
Александр П.На дом РФ по Хабаровскому краю информация появилась ещё месяц назад. Но получить данную выплату не представляется возможным. Если подавать через госуслуги по аналогии с Приморьем, прикладывать заявление к заявлению на 450, приходит отказ. Правда на дом РФ указано обращаться напрямую в банк, в банке разводят руками - "нет информации под что проводить выплату, обращайтесь в дом клик для получение справки". Дом клик: "информации по региональной выплате нет, пишите в чат раз в две недели по данному вопросу".
Алексей А.здравствуйте! Понимаем ваши переживания.
Уточним, вопрос о наличии региональной субсидии и условиях ее выплаты рекомендуем уточнить в организации вашего региона, которая занимается выдачей субсидий.
Спасибо, что поделились своим мнением.
Здравствуйте, Кто-нибудь в курсе, когда уже будет реализована программа поддержки для многодетных семей, для погашения ипотеки в 550тыс? А то так громко анонсировали, обещали до конца сентября, но вот уже 31 октября и тишина
Наталья С.здравствуйте! Вопрос о наличии региональной субсидии и условиях ее выплаты рекомендуем уточнить на сайте ДОМ.РФ и на региональном портале Госуслуги.