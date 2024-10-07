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Список семей с правом на бесплатную землю предложили расширить

Новости
07 окт 2024
4K
Список семей с правом на бесплатную землю предложили расширить

Депутаты подготовили законопроект о предоставлении земельного участка многодетным семьям, которые не состоят на учете в качестве нуждающихся в жилье. Об этом сообщил глава комитета Госдумы по социальной политике Ярослав Нилов.

Сейчас случаи и порядок выдачи участка многодетным (семьям с тремя и более детьми), который находится в государственной и муниципальной собственности, определяют региональные власти. И у них есть право давать землю только тем семьям, которые состоят на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях или имеют основания для постановки на такой учет. Кроме этого, многодетным могут помочь с жильем другими способами.

Как отмечают авторы инициативы, с учетом небольшого числа участков регионы ставят дополнительные условия, в частности, наличие статуса нуждающихся. Таким образом, у малоимущих многодетных семей с жильем права на бесплатную землю нет. Как и на компенсацию за участок, которая доступна в ряде регионов, добавляют депутаты.

Авторы документа считают необходимым установить единый подход и скорректировать статью 39.5 Земельного кодекса. Согласно предложенной редакции, семьи с тремя и более детьми смогут получить бесплатно земельный участок либо компенсацию (с их согласия) в виде земельного сертификата.

Правила их предоставления по-прежнему будут определять региональные власти, однако они не смогут требовать от граждан постановки на учет в качестве нуждающихся в жилье.

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Новости
Курс недвижимости
Многодетным семьям
Комментарии14
А
Анастасия К.
17 окт 2024

Я одна воспитываю 3-х детей. Алименты не получаю. Оформить земельный участок либо компенсацию не имею права. Так как ипотечное жилье превышает на 1,5 м2. Считаю это не справедливо.

Домклик
17 окт 2024

Анастасия К.здравствуйте! Понимаем ваши переживания. Спасибо, что поделились своим мнением.

Уточним, какие меры соцподдержки положены лично вам, можно узнать в службе поддержки Госуслуг.

Н
Николай Г.
12 окт 2024

Пока из всех мер поддержки многодетных семей моя семья не получила ничего. Жильё есть, доходы превышают порог нуждаемости.

Домклик
14 окт 2024

Николай Г.здравствуйте! Понимаем ваши переживания. Спасибо, что поделились своим мнением.

Уточним, какие меры соцподдержки положены лично вам, можно узнать в службе поддержки Госуслуг.

С
Саадат Ф.
12 окт 2024

Здравствуйте, поддерживаю инициативу, очень бы помогло многодетным семьям, ведь дети растут и у них свои семьи появляются, в меру своих сил им не хочется быть многодетными , такм как это тяжело. И хорошо бы, если в одном месте 5 лет былабы семья зарегистрирована, а не 10 лет, тогда и правнуков дождаться можно.

Домклик
14 окт 2024

Саадат Ф.здравствуйте! Спасибо, что поделились своим мнением.

С
Селимат М.
12 окт 2024

Было бы не плохо!!!!. Я имею статус многодетной семьи,но не могу даже встать на очередь на землю потому что по условиям региона где я проживаю надо иметь постоянную прописку 5 лет в этом регионе, пока у меня 3 года. Дело в том что когда будет 5 лет то я встать не смогу потому что сыну старшему будет 21 и не известно что придумают ещё!!!. Поэтому надо разработать единый стандарт на то что бы встать на очередь.

Ипотеку имея 3 детей , 2 из них студенты учащиеся на платной основе , взять боюсь так как не потяну. В крае есть программа миллион на ипотеку для педагогов и врачей ,и под эту категорию я не подхожу , потому что являюсь воспитатель в детсаду стаж 11 лет, педагогический, вроде я педагог а в программу не вхожу. Поэтому даже и нет надежды. Вот вам и статус многодетной семьи , вот вам и работник буджетной сферы.

Домклик
14 окт 2024

Селимат М.здравствуйте! Понимаем ваши переживания. Спасибо, что поделились своим мнением.

Е
Елена Г.
11 окт 2024

А в Краснодаре люди годами стоят в очереди на получение, дети вырастают и их снимают с очереди.

Домклик
14 окт 2024

Елена Г.здравствуйте! Понимаем ваши переживания. Спасибо, что поделились своим мнением.

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