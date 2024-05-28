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Новости
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Многодетные семьи продолжат получать выплаты на погашение ипотеки

Дата публикации: 28 мая 2024
Многодетные семьи продолжат получать выплаты на погашение ипотеки

Госдума продлила действие выплаты в 450 тыс. руб. на погашение ипотеки многодетным до 1 июля 2031 года. Такой законопроект депутаты приняли во втором и третьем чтениях.

Эта мера поддержки действует до 1 июля 2024 года. Продлить ее в феврале поручил президент Владимир Путин.

Сейчас льгота предусмотрена для семей, у которых с 1 января 2019 года по 31 декабря 2023-го родился третий ребенок или последующие. После того, как закон подпишет президент, срок увеличится до 31 декабря 2030 года. При этом кредитный договор должен быть заключен до 1 июля 2031 года.

Читайте также: Как получить 450 000 рублей на погашение ипотеки многодетным семьям

Новости
Курс недвижимости
Многодетным семьям
Юля Тихонова
Юля Тихонова
Автор статьи
Комментарии38
П
Пользователь
28 окт 2024

Здравствуйте,

меня зовут Ирина, я получила вот такой отказ в выплате450 т.р;

АО "ДОМ.РФ"

Ведомственный статус: Отклонено. Комментарий: Отсутствует полный пакет документов: Просьба приложить подтверждающий документ об отсутствии отчества у заемщика на момент рождения ребенка 2016г.

При этом в форме заявления на ГОСУСЛУГАХ где я подавала не было поля о наличии/отсутствии отчества у заемщика.

Из уведомления о статусе рассмотрения заявления на госуслугах видно, что ответы на запросы ДОМ.рф получены, в т.ч., из ЗАГС.

В справочном центре ответили, что могут дополнительно запрашивать доп.документы о родстве заемщика-родителя и ребенка, но при этом просят какую-то справку о составе семьи или выписку из домовой книги.

Статья 7 Закона 210-ФЗ от 27.07.2010г., прямо запрещает гос/органам требовать документы, которые они могут запрашивать сами в порядке межведомственного обмена информацией.

Такое ощущение, что из пальца высасывают причины, чтобы отказать/продинамить с выплатами из-за дыры в бюджете.

Домклик
31 окт 2024

Пользовательздравствуйте! Понимаем ваши переживания. Рекомендуем проконсультироваться напрямую у оператора программы ДОМ.РФ по телефону горячей линии: 8-800-755-55-55.

Т
Татьяна Б.
19 сен 2024

Здравствуйте 6 раз подали заявку на субсидии по ипотеке, и опять отказ. Дата кредитного договора не верна, и заполнение полей каких-то. Я в сбербанк ходила уточняла дату кредитного договора, который я вносила при заполнении заявления. Я не знаю на какую дату опираться. Догор купли продажи 20.09.2017. Кредит.дог. от 03.10.2017. В выписке ЕГРН от 26.09.2017г. В чате домклик в банке, сказали, что в выписке егрн дата верная,но с датой кред договора не совпадает. И поясните, что означает не корректное заполнение полей?

Домклик
20 сен 2024

Татьяна Б.здравствуйте! Понимаем ваши переживания. Напишите, пожалуйста, на эл. почту realty@domclick.ru: ваши ФИО, контактный номер телефона и ваш вопрос. Наши специалисты свяжутся с вами!

М
Мустафо А.
09 сен 2024

Здравствуйте,у нас родился 4 ребенок 19-09-2023 г .Но я официально не работаю,мы можем попасть на эту господержку . Если да то когда

Домклик
10 сен 2024

Мустафо А.здравствуйте! Как получить 450 000 рублей на погашение ипотеки многодетным семьям, рассказали в статье: https://blog.domclick.ru/ipoteka/post/kak-poluchit-450-000-rublei-na-pogashenie-ipoteki-mnogodetnym-semyam.

П
Пользователь
30 авг 2024

Имеет ли значение возраст старших детей?Самому старшему 21 год.Младший родился декабрь 2023 года.

Домклик
30 авг 2024

Пользовательздравствуйте! Субсидию может получить родитель троих или более детей, один из которых рожден после 1 января 2019 года. Возраст старших детей не учитывается.

П
Пользователь
14 авг 2024

Здравствуйте. А у нас кредитный договор с 2015 года. Но последний (третий) ребенок родился в 2011. Значит, мы не можем воспользоваться этой льготой?

Домклик
14 авг 2024

Пользовательздравствуйте! Сожалеем, но не можете. Подписанный президентом указ увеличил сроки оформления ипотеки до 01.07.2031, и предоставил это право семьям, у которых третий или последующие дети родились с 1 января 2019 до 31.12.2030 года.

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