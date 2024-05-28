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Многодетные семьи продолжат получать выплаты на погашение ипотеки
Дата публикации: 28 мая 2024
Госдума продлила действие выплаты в 450 тыс. руб. на погашение ипотеки многодетным до 1 июля 2031 года. Такой законопроект депутаты приняли во втором и третьем чтениях.
Эта мера поддержки действует до 1 июля 2024 года. Продлить ее в феврале поручил президент Владимир Путин.
Сейчас льгота предусмотрена для семей, у которых с 1 января 2019 года по 31 декабря 2023-го родился третий ребенок или последующие. После того, как закон подпишет президент, срок увеличится до 31 декабря 2030 года. При этом кредитный договор должен быть заключен до 1 июля 2031 года.
Читайте также: Как получить 450 000 рублей на погашение ипотеки многодетным семьям
Юля Тихонова
Автор статьи
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Здравствуйте,
меня зовут Ирина, я получила вот такой отказ в выплате450 т.р;
АО "ДОМ.РФ"
Ведомственный статус: Отклонено. Комментарий: Отсутствует полный пакет документов: Просьба приложить подтверждающий документ об отсутствии отчества у заемщика на момент рождения ребенка 2016г.
При этом в форме заявления на ГОСУСЛУГАХ где я подавала не было поля о наличии/отсутствии отчества у заемщика.
Из уведомления о статусе рассмотрения заявления на госуслугах видно, что ответы на запросы ДОМ.рф получены, в т.ч., из ЗАГС.
В справочном центре ответили, что могут дополнительно запрашивать доп.документы о родстве заемщика-родителя и ребенка, но при этом просят какую-то справку о составе семьи или выписку из домовой книги.
Статья 7 Закона 210-ФЗ от 27.07.2010г., прямо запрещает гос/органам требовать документы, которые они могут запрашивать сами в порядке межведомственного обмена информацией.
Такое ощущение, что из пальца высасывают причины, чтобы отказать/продинамить с выплатами из-за дыры в бюджете.
Пользовательздравствуйте! Понимаем ваши переживания. Рекомендуем проконсультироваться напрямую у оператора программы ДОМ.РФ по телефону горячей линии: 8-800-755-55-55.
Здравствуйте 6 раз подали заявку на субсидии по ипотеке, и опять отказ. Дата кредитного договора не верна, и заполнение полей каких-то. Я в сбербанк ходила уточняла дату кредитного договора, который я вносила при заполнении заявления. Я не знаю на какую дату опираться. Догор купли продажи 20.09.2017. Кредит.дог. от 03.10.2017. В выписке ЕГРН от 26.09.2017г. В чате домклик в банке, сказали, что в выписке егрн дата верная,но с датой кред договора не совпадает. И поясните, что означает не корректное заполнение полей?
Татьяна Б.здравствуйте! Понимаем ваши переживания. Напишите, пожалуйста, на эл. почту realty@domclick.ru: ваши ФИО, контактный номер телефона и ваш вопрос. Наши специалисты свяжутся с вами!
Здравствуйте,у нас родился 4 ребенок 19-09-2023 г .Но я официально не работаю,мы можем попасть на эту господержку . Если да то когда
Мустафо А.здравствуйте! Как получить 450 000 рублей на погашение ипотеки многодетным семьям, рассказали в статье: https://blog.domclick.ru/ipoteka/post/kak-poluchit-450-000-rublei-na-pogashenie-ipoteki-mnogodetnym-semyam.
Имеет ли значение возраст старших детей?Самому старшему 21 год.Младший родился декабрь 2023 года.
Пользовательздравствуйте! Субсидию может получить родитель троих или более детей, один из которых рожден после 1 января 2019 года. Возраст старших детей не учитывается.
Здравствуйте. А у нас кредитный договор с 2015 года. Но последний (третий) ребенок родился в 2011. Значит, мы не можем воспользоваться этой льготой?
Пользовательздравствуйте! Сожалеем, но не можете. Подписанный президентом указ увеличил сроки оформления ипотеки до 01.07.2031, и предоставил это право семьям, у которых третий или последующие дети родились с 1 января 2019 до 31.12.2030 года.