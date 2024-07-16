Онлайн поддержка партнёров: что за сервис и как пользоваться
16 июл 2024
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Партнёрам Домклик доступен сервис онлайн поддержки, с помощью которого можно получить консультацию на всех этапах сделки, задать вопрос по работе личного кабинета, а также узнать о продуктах и услугах банка. Консультации предоставляются посредством чата или звонка.
Как воспользоваться сервисом
1. На сайте Домклик в кабинете партнёра нажать кнопку «Поддержка партнёров» (оранжевый значок с изображением наушников, в правом нижнем углу).
2. На странице будет предложено два варианта обращения в поддержку:
- «Заказать звонок» — при создании звонка можно сразу прикрепить документ (например, скрин ошибки) и прописать тему обращения.
- «Создать обращение» — здесь будет доступен выбор по тематикам, что позволит быстрее решить вопрос партнёра.
График работы службы поддержки — 24/7.
Номер телефона поддержки партнёров — +7-800-600-07-43.
По каким вопросам можно обращаться
С помощью сервиса поддержки можно получить информацию по следующим вопросам:
- Личный кабинет партнёра
- Работа с объявлениями (витрина)
- Размещение и продвижение на витрине
- Порядок действий при подаче ипотечной заявки
- Порядок действий до получения одобрения по ипотечной заявке
- Одобрение объекта недвижимости
- Консультация по продуктам и услугам банка
- Вопросы по выданным ипотечным кредитам
- Проведение сделки
- Отказы по ипотечным заявкам
- Отмена ипотечной заявки по клиенту
- Прочие вопросы
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