Мы используем файлы cookie.
Сколько стоит ваша квартира?Узнайте в разделе Моя недвижимостьИзображение оценки
Реклама
Москва
Партнерам
Разместить объявление
Войти или зарегистрироваться
Москва
Изменить
Покупка
Аренда
Новостройки
Построить дом
Ипотека
Услуги
Журнал
Риелторы
Скачать приложение
Скачать

Онлайн поддержка партнёров: что за сервис и как пользоваться

Партнёрам
16 июл 2024
10K
Онлайн поддержка партнёров: что за сервис и как пользоваться
Содержание

Партнёрам Домклик доступен сервис онлайн поддержки, с помощью которого можно получить консультацию на всех этапах сделки, задать вопрос по работе личного кабинета, а также узнать о продуктах и услугах банка. Консультации предоставляются посредством чата или звонка. 

Как воспользоваться сервисом

1. На сайте Домклик в кабинете партнёра нажать кнопку «Поддержка партнёров» (оранжевый значок с изображением наушников, в правом нижнем углу).

2. На странице будет предложено два варианта обращения в поддержку: 

  • «Заказать звонок» — при создании звонка можно сразу прикрепить документ (например, скрин ошибки) и прописать тему обращения.  
  • «Создать обращение» — здесь будет доступен выбор по тематикам, что позволит быстрее решить вопрос партнёра. 

График работы службы поддержки — 24/7.

Номер телефона поддержки партнёров — +7-800-600-07-43.

По каким вопросам можно обращаться

С помощью сервиса поддержки можно получить информацию по следующим вопросам:

  • Личный кабинет партнёра
  • Работа с объявлениями (витрина)
  • Размещение и продвижение на витрине
  • Порядок действий при подаче ипотечной заявки
  • Порядок действий до получения одобрения по ипотечной заявке
  • Одобрение объекта недвижимости
  • Консультация по продуктам и услугам банка
  • Вопросы по выданным ипотечным кредитам
  • Проведение сделки
  • Отказы по ипотечным заявкам
  • Отмена ипотечной заявки по клиенту
  • Прочие вопросы

Рекомендуем
Альманах домов от Домклик — новый инструмент для подбора квартир на вторичном рынке
15 фев 2023
3K
Как сделать карточку ЖК на Домклик более привлекательной для клиентов
16 фев 2023
1K
Самозанятость: особенности налогового режима для риелторов
14 мар 2024
20K
Новый номер для партнёров Домклик — всегда на связи!
24 янв 2023
9K
Актуальное
Домклик PRO: преимущества и возможности для партнёров
16 окт 2024
1K
Domclick Digital Forum: станьте частью главного события года на рынке недвижимости
09 окт 2024
2K
Покупка жилья у застройщика онлайн: особенности и преимущества
27 сен 2024
856
Эксперт рассказал, что ждет рынок недвижимости в ближайшем будущем
24 сен 2024
50K
Письмо

Рассылка Журнала

Главное за неделю в одном письме — более 1 млн человек уже подписались

Телеграм-канал Домклик PRO

Будьте в курсе главных новостей для профессионалов рынка
Телеграм-канал Домклик PRO
Уникальный контент в канале
Короткие ответы на вопросы о недвижимости
Подборки по актуальным темам
Напоминания заплатить по счетчикам
Новости о недвижимости
Перейти в канал