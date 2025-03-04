Domclick Digital Day 2025 в Казани: главное
27 февраля в Казани прошел Domclick Digital Day – конференция про инновации на рынке недвижимости. Лично мероприятие посетили более 800 человек. Онлайн-охват трансляции — более 31 тысячи человек.
На мероприятии эксперты обсудили искусственный интеллект, поделились отраслевой и региональной аналитикой, рассмотрели передовые строительные технологии, GR-повестку, вопросы архитектуры и финансов, а также ключевые изменения в отрасли и глобальные тренды.
Среди участников конференции — топ-менеджеры и лидеры отрасли — основатели, СЕО, коммерческие директора, руководители по продажам и маркетингу агентств недвижимости, застройщиков и подрядчиков индивидуального жилищного строительства, представители государственных органов власти и СМИ.
Главные анонсы Домклик
Новые запуски анонсировал директор департамента «Домклик» Сбербанка Алексей Лейпи.
Новая опция также позволит узнать максимальную сумму ипотеки и размер ежемесячного платежа. Для этого Сбер оценит доходы человека и оформленные ранее кредиты, в том числе в других банках. И такой запрос никак не повлияет на кредитный рейтинг заемщика.
Получить компенсацию за купленное жилье в рамках услуги «Сделка с гарантией» теперь можно в течение трех лет вместо одного года. Также среди основных изменений услуги — защита рыночной, а не кадастровой стоимости недвижимости (как было ранее) и поддержка юристов на все время владения жильем.
Покупателям доступны все базовые ипотечные программы для покупки дома по ДДУ и льготные — «Семейная ипотека», «Ипотека для IT», «Дальневосточная и Арктическая ипотека». Кредитуемым объектом может выступать жилой дом и размежеванный земельный участок. Документом основания будет считаться договор долевого долевого участия (ДДУ) или договор уступки прав требования (ДУПТ), при этом дополнительный залог по кредиту не требуется.
Теперь люди могут воспользоваться каталогом услуг от проверенных подрядчиков для обустройства дома и участка, а также оформить строительство быстровозводимых домов. Можно оформить проведение инженерных коммуникаций, ландшафтный дизайн, установку забора, ремонт и дизайн дома. Новая возможность запущена на территориях Москвы, Санкт-Петербурга и Казани, но в ближайшие месяцы будет масштабироваться и на другие регионы.
Подать такую заявку можно с помощью сервиса «Корзина». Общая сумма кредита на проект с выбранной комплектацей и земельный участок отображается сразу. Также сохраняется состав выбранного заказа и статус заявки. Инструмент также упрощает работу подрядчикам, потому что покупатели будут приходить уже с одобренной заявкой и с выбранным проектом и участком.
Программа форума
В рамках конференции прошло 8 деловых сессий, на которых выступили более 30 экспертов. Они поделились своим опытом — кейсами и передовыми практиками развития бизнеса, обсудили актуальные тренды и перспективы развития отрасли, а также представили успешные стратегии внедрения технологий в сфере строительства.
На конференции выступила Наталья Зубаревич — профессор географического факультета, МГУ. В своем докладе она представила глубокий анализ ключевых аспектов экономики, включая рынок недвижимости. В частности, Наталья рассмотрела такие показатели, как объемы строительства и ввода жилья, долю ИЖС, динамику цен на первичном и вторичном рынках, а также ситуацию с ипотечным кредитованием в регионах.
С эксклюзивным докладом про интеллектуальные и инновационные методы сохранения традиционных зданий на примере исторических районов Китая выступил Чжан Ян, профессор Пекинского института планирования и дизайна Цинхуа Тунхэн и эксперт ICOMOS.
Особое внимание он уделил методам, которые применяются для реставрации и интеграции традиционных зданий в современные городские пространства, что позволяет сохранять уникальный облик исторических районов Китая, не препятствуя их развитию.
Ильдар Хусаинов, основатель агентства недвижимости «Этажи» затронул тему цифровизации продаж в сфере риелторских услуг. Для сохранения конкурентоспособности компании на рынке недвижимости важно своевременно вносить внутренние изменения, включая интеграцию цифровых технологий в бизнес-процессы.
Он отметил, что одним из ключевых аспектов является применение искусственного интеллекта, который позволяет автоматизировать процесс подбора персонала, существенно увеличивая его эффективность. А полная интеграция системы электронного документооборота и использование Сбер ID облегчают взаимодействие с клиентами, делая его более комфортным и оперативным.
Цифровизация и роботизация, действительно, стремительно трансформируют строительный сектор, становятся важными векторами развития отрасли. С темой про цифровизацию рынка недвижимости с применением ИИ выступил Семен Буденный, кандидат физико-математических наук, управляющий директор Sber AI.
На конференции обсуждение коснулось не только глобальных практик, но и отдельных сегментов российского рынка недвижимости. Бехнам Гурбан-Заде, управляющий директор и начальник Центра партнерского финансирования и специальных проектов Сбербанка, рассказал о продуктах исламского финансирования, обсудив с аудиторией, какие из этих инструментов могут оказаться полезными и перспективными для внедрения в отрасли в целом.
Новые форматы — бизнес-баттл
Участниками бизнес-баттла стали представители строительных компаний — подрядчики ИЖС — ScoutHouse, Строй и Живи, Академия загородного строительства, Технониколь. Они обсудили, что в современных реалиях выгоднее и практичнее: типовой дом или индивидуальный проект.
Дискуссионные площадки
На конференции состоялась панельная дискуссия, посвященная изменениям и трансформации на рынке ипотеки. В ней приняли участие представители Минстроя Татарстана, Государственной Думы РФ, Сбербанка, ДОМ.РФ Технологий, Этажей. Участники обсудили воздействие ипотечного стандарта на покупательский интерес, а также меры господдержки, направленные на развитие строительного сектора.
Кроме того, при поддержке медиа-портала DigitalDeveloper прошла отдельная дискуссия, сосредоточенная на технологиях будущего в строительстве. Обсуждались современные технологические решения, доступные застройщикам на рынке недвижимости, прогнозы изменений в стандартах девелопмента на следующие 5–10 лет.
Партнеры форума
Партнерами конференции стали ТОЧНО (титульный партнер), Ак таш-Инвестстрой (отраслевой партнер), СберСити, СберЗдоровье.
Кроме того, была доступна саммаризация докладов спикеров с применением ИИ от GigaChat.
Где можно посмотреть запись трансляции
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