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В ЦБ развеяли опасения о заморозке вкладов

Дата публикации: 13 янв 2025
В ЦБ развеяли опасения о заморозке вкладов

Блокировка счетов вкладчиков — не только нарушение прав граждан и компаний, но еще и шаг, подрывающий финансовую стабильность страны, поэтому идея о заморозке вкладов абсурдна. Об этом заявили в Центробанке России.

«Банки привлекают свободные средства населения и компаний. Только благодаря этому они способны выдавать кредиты заемщикам. Если "заморозить" вклады, ограничить возможность для граждан и бизнеса распоряжаться своими деньгами, то никто не будет готов держать деньги в банках. И это тут же поставит крест на возможности банков кредитовать экономику», — говорится в сообщении.

Кроме этого, регулятор развеял опасения о разгоне инфляции, который может произойти, когда вкладчики одновременно начнут снимать деньги с депозитов и тратить их.

«Готовность граждан сберегать средства на депозитах напрямую зависит от соотношения ключевой ставки и ожиданий людей по будущей инфляции. Банк России будет снижать уровень ставок в экономике постепенно, только убедившись в том, что инфляция и инфляционные ожидания устойчиво снижаются. Такая политика поддержит привлекательность депозитов», — пояснили там.

По мнению Центробанка, на рост трат будет влиять не столько использование сбережений, сколько большей доли доходов, и это не помешает снижению инфляции.

Что касается источников для выплаты процентов по вкладам, в ЦБ отметили, что банки используют для этого доходы от кредитования. При этом ставки по кредитам выше ставок по вкладам.

«Сейчас на банковских счетах и депозитах граждане и компании разместили 121 трлн руб. Этими средствами банки финансируют портфель кредитов на 126 трлн руб., а также вложения в корпоративные облигации еще на 7 трлн руб. Доходы банков от кредитов и облигаций — это надежный источник средств для выплаты процентов по вкладам», — заверил регулятор.

Также он ответил на вопрос о возможности изъятия вкладов для финансирования экономики. В ЦБ назвали такое предположение бессмысленным, поскольку эти деньги уже и так работают в экономике. Например, банки финансируют ими кредиты для бизнеса, а также ипотечные и потребительские.

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Юля Тихонова
Юля Тихонова
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