Мы используем файлы cookie.
Сколько стоит ваша квартира?Узнайте в разделе Моя недвижимостьИзображение оценки
Реклама
Москва
Партнерам
Разместить объявление
Войти или зарегистрироваться
Москва
Изменить
Покупка
Аренда
Новостройки
Построить дом
Ипотека
Услуги
Журнал
Риелторы
Скачать приложение
Скачать
Новости
5 мин
2K

В большинстве крупнейших регионов сокращается ценовой разрыв между центром и периферией — исследование Домклик

Дата публикации: 27 июн 2024
В большинстве крупнейших регионов сокращается ценовой разрыв между центром и периферией — исследование Домклик
Содержание

За последний год вторичный рынок жилой недвижимости пережил радикальные перемены. Неоднократно повышалась ключевая ставка, ужесточались макропруденциальные требования. Эксперты Аналитического центра Домклик выяснили, как из-за этого изменились стоимость и объём предложения.

В исследовании было проведено сравнение характеристик предложения в административных центрах и периферийных населённых пунктах в крупнейших регионах России.

Наибольший ценовой разрыв зафиксирован в Омской и Свердловской областях, а также в Московском регионе. Вместе с тем в большинстве крупнейших субъектов РФ этот показатель за последний год сократился.

Как отличаются цены на вторичку в центрах регионов и на периферии

Вторичный рынок. Разрыв в стоимости предложения в административном центре и на периферии региона (в %). Изменение показателя с июня 2023 г. (в п.п.). Данные Домклик на июнь 2024 года.
Вторичный рынок. Разрыв в стоимости предложения в административном центре и на периферии региона (в %). Изменение показателя с июня 2023 г. (в п.п.). Данные Домклик на июнь 2024 года.

Практически во всех крупнейших регионах РФ предложение вторички за пределами административных центров дешевле, чем в самих центрах. Значения разрыва колеблются в диапазоне от 18 до 64%.

Максимальная разница в стоимости отмечена в Омской области — 63,8%. Столь большой разрыв объясняется тем, что в регионе, помимо Омска, просто нет других больших городов: в административном центре проживает 1,1 млн человек, а второй по численности город — Тара — насчитывает не больше 30 тыс. жителей.

Существенная разница в стоимости предложения отмечается также в Свердловской области (54,2%) и Московском регионе (50,2%). А наименьший разрыв фиксируется в Воронежской (18,4%), Волгоградской (21,1%) и Самарской (25,8%) областях.

Из крупнейших регионов только в Краснодарском крае стоимость недвижимости на периферии выше цен в самом центре, причём на 53,2%. Всё дело в большом количестве курортных городов (Сочи, Геленджик, Анапа) с пляжным и горнолыжным отдыхом, где представлено много дорогого жилья, которое привлекает туристов и инвесторов.

Подобный эффект наблюдается и на рынке загородного жилья: в данном сегменте предложение также дороже именно в курортных городах Краснодарского края, а не в самом Краснодаре.

Ищите недвижимость и сравнивайте цены
Ищите недвижимость и сравнивайте цены

Найти жильё и узнать стоимость можно на Домклик

Как изменилась разница в стоимости предложения в центре и на периферии

За прошедший год разрыв в медианной стоимости квадратного метра в большинстве крупнейших регионов страны сократился. Наибольшее сближение зафиксировано в Воронежской (на 7 процентных пунктов — до 18,4%), Волгоградской (на 6,9 п. п. — до 21,1%) и Ростовской (на 5,2 п. п. — до 32,7%) областях.

Разрыв увеличился лишь в пяти крупнейших регионах — впрочем, среди них столичные субъекты. Так, в Москве разница выросла на 3,3 п. п., а в Северной столице — на 4,5 п. п.

Такая динамика обусловлена опережающими темпами роста стоимости вторичного жилья в обеих столицах по сравнению с прилегающими территориями. Так, в Москве квадратный метр за год подорожал на 10,5%, а в Подмосковье — только на 3,7%. В Санкт-Петербурге цена за квадрат выросла на 4,1%, а в Ленинградской области и вовсе снизилась на 2,3%.

Где в крупнейших регионах чаще всего предлагается вторичка — в центре или на периферии

Вторичный рынок. Цифрами обозначена доля предложения в административном центре от общего количества объявлений в регионе (в %). Данные Домклик на июнь 2024 года.
Вторичный рынок. Цифрами обозначена доля предложения в административном центре от общего количества объявлений в регионе (в %). Данные Домклик на июнь 2024 года.

По данным на июнь 2024 года, в большинстве крупнейших регионов более 50% объявлений на вторичном рынке приходится на административные центры. Безоговорочным лидером по доле предложения в центре стала Омская область: 97,1% квартир региона выставляется на продажу в Омске.

Также высокий процент объявлений от собственников вторички в центре региона можно найти в Новосибирской (86,5%) и Волгоградской (74,7%) областях. Наименьшие показатели фиксируются в Республике Башкортостан (42,6%), Челябинской области (45,7%) и Краснодарском крае (47%).

Интересно, что столичные регионы сильно отличаются друг от друга с точки зрения распределения предложения между центром и периферией. Если в Санкт-Петербурге размещено 70,9% предложений (от общего числа объявлений в городе и Ленобласти), то в Москве — 48,2% (от общего числа объявлений в столице и Московской области).

Такая особенность Москвы также является следствием растущего интереса застройщиков к рынку Подмосковья. Так, по итогам 2023 года, у застройщика, который занял первое место по количеству сделок, наиболее успешные проекты находятся не в Москве, а в области.

Методология: как и что считали аналитики

Эксперты проанализировали объявления о продаже недвижимости на вторичном рынке в регионах с городами-миллионниками (данные сайта Домклик на июнь 2024 года).

В каждом рассмотренном субъекте РФ объявления были разделены на две группы:

  • объявления в административном центре региона;
  • объявления за пределами административного центра.

Для обеих групп были рассчитаны медианная стоимость квадратного метра и её изменение с июня 2023 года. Дополнительно в каждом субъекте изучили объём предложения.

Аналитика Домклик
Новости
Курс недвижимости
Елена Кирова
Елена Кирова
Автор статьи
Комментарии2
П
Пользователь
01 сен 2024

Интереснейшая статья, надеюсь такие аналитические работы будут публиковаться и в дальнейшем (хотя-бы раз в квартал)) !

Домклик
02 сен 2024

Пользовательздравствуйте! Спасибо, что поделились своим мнением.

Рады помочь 💚

Рекомендуем
Портрет покупателя: кто берёт ипотеку на вторичном рынке — исследование Домклик
8K
Аналитики Домклик назвали топ-10 регионов РФ с самыми дешёвыми и дорогими загородными домами
3K
Какие квартиры на вторичном рынке Москвы покупают чаще всего — исследование Домклик
6K
Аналитики Домклик подсчитали, какие классы новостроек преобладают в объявлениях в крупнейших регионах РФ
1K
Актуальное
Списывать с должников компенсацию за аварийное жилье могут запретить
сегодня 10:00
43
Как меняются цены на новостройки и вторичное жилье: исследование Домклик и Центра финансовой аналитики
вчера 18:00
907
Главное за неделю с 9 по 13 декабря 2024 года
вчера 16:30
2K
Задачи по расселению аварийных домов выполнили почти 80 регионов РФ
вчера 13:03
125
Письмо

Рассылка журнала

Главное за неделю в одном письме — более 1 млн человек уже подписались

Телеграм-канал Домклик

Будьте в курсе новостей недвижимости и ипотеки
Телеграм-канал Домклик
Уникальный контент в канале
Короткие ответы на вопросы о недвижимости
Подборки по актуальным темам
Напоминания заплатить по счетчикам
Новости о недвижимости
Участие в опросах
Перейти в канал