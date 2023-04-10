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Аналитики зафиксировали отток спроса на вторичку из региональных столиц в пригороды

Дата публикации: 10 апр 2023
Аналитики зафиксировали отток спроса на вторичку из региональных столиц в пригороды
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Эксперты аналитического центра Домклик изучили изменение спроса на вторичную недвижимость в крупнейших регионах России за последние три года. Основной вывод исследования: в регионах население, покупающее готовое жилье в ипотеку, реже выбирает его в административных центрах и чаще предпочитает жить в населенных пунктах на периферии. Единственным исключением стала Москва, где наблюдаются два направления миграции.

Методология исследования

Эксперты проанализировали региональную статистику по ипотечным сделкам Сбербанка на вторичном рынке 2023 года. В исследовании учитывались регионы, где административные центры — это города с населением более миллиона человек.

В результате аналитики определили долю ипотечных сделок по приобретению готового жилья, которая пришлась на региональные центры, от общего количества ипотечных сделок, заключенных на рынке вторичной недвижимости в регионе. Также было проведено сравнение данного параметра с показателем 2021 года.

Аналитики Домклик отдельно исследовали изменение доли ипотечных сделок по приобретению готового жилья в округах Москвы с 2021 по 2023 годы. Доля сделок в округе измерялась как количество ипотечных сделок в округе, разделенное на общее количество ипотечных сделок в столице. В итоге были подготовлены карты, отображающие востребованность жилья на периферии и в центре Москвы.

Ипотечные сделки на готовое жилье в крупнейших регионах РФ

Белыми цифрами обозначена доля ипотечных сделок по покупке вторичной недвижимости в городах от общего количества ипотечных сделок по покупке готового жилья во всем регионе в 2023 году. Розовым показано изменение параметра с 2021 по 2023 годы.
Белыми цифрами обозначена доля ипотечных сделок по покупке вторичной недвижимости в городах от общего количества ипотечных сделок по покупке готового жилья во всем регионе в 2023 году. Розовым показано изменение параметра с 2021 по 2023 годы.

На вторичном рынке регионов растет интерес населения к недвижимости за пределами административных центров, в периферийных населенных пунктах. По мнению аналитиков Домклик, отток из городов-миллионников, прежде всего, связан с большим количеством выгодных предложений и относительно низкими ценами на вторичном рынке.

Перераспределение спроса также обусловлено расширением транспортной системы (новые дороги, общественный транспорт) и активной застройкой пригородных территорий.

Преимущества новых строительных проектов — хорошая экология и развитая инфраструктура. Так как к концу 2022 года объем предложения на вторичном рынке остается по-прежнему высоким, в том числе и от собственников квартир в новых ЖК, у покупателей есть много возможностей выгодно улучшить свои жилищные условия.

Наконец, сыграла свою роль и пандемия, когда жизнь вдали от городского шума, удаленный формат работы и благоприятная экологическая обстановка стали дополнительными стимулами для переезда.

Наибольший отток из крупных мегаполисов мы зафиксировали в Республике Татарстан и Краснодарском крае (по 5%). От них практически не отстают Санкт-Петербург, Красноярский край, Волгоградская область и Республика Башкортостан (по 4%).

В то же время мы отмечаем, что в половине городов-миллионников по-прежнему сохраняется высокая доля ипотечных сделок по приобретению готового жилья (50% и выше).

Наибольший процент сделок в региональном центре наблюдается в Омской области (89%). За ней следуют Новосибирская область (76%) и Воронежская область (72%).

Ипотечные сделки на готовое жилье в округах Москвы

Карты округов Москвы в 2021, 2022 и 2023 годах. Цвет, которым окрашен округ, указывает на долю ипотечных сделок на вторичном рынке округа от общего количества ипотечных сделок на рынке готового жилья. Чем темнее цвет, тем больше доля ипотечных сделок, заключенных в округе. Стрелки, указанные на карте 2023 года, отображают смещение спроса на готовое жилье в Центральный и Новомосковский административные округа.
Карты округов Москвы в 2021, 2022 и 2023 годах. Цвет, которым окрашен округ, указывает на долю ипотечных сделок на вторичном рынке округа от общего количества ипотечных сделок на рынке готового жилья. Чем темнее цвет, тем больше доля ипотечных сделок, заключенных в округе. Стрелки, указанные на карте 2023 года, отображают смещение спроса на готовое жилье в Центральный и Новомосковский административные округа.

Аналитики выделили два главных направления внутренней миграции в Москве:

  • Центральный административный округ

С одной стороны, все больше людей переезжает в центральные районы. Прирост доли квартир, приобретенных в ипотеку в Центральном административном округе, составил 3%.

По мнению аналитиков Домклик, это связано со значительными скидками на недвижимость в центре столицы, которые появились в 2022 году. Наибольший дисконт в 2022 году наблюдался на рынке жилья, построенного еще в 1960-е годы (7%).

  • Новомосковский административный округ

С другой стороны, жители также перемещаются за МКАД, в Новомосковский административный округ (доля ипотечных сделок на вторичном рынке выросла на 1,6%).

Аналитики Домклик предполагают, что этот тренд объясняется наибольшим снижением стоимости квадратного метра в удаленных от центра районах, которое произошло в 2022 году. Дополнительной причиной переезда служит строительство новых объектов социальной и транспортной инфраструктуры в районах Новой Москвы — детских садов, школ, поликлиник и новых станций метро.

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Елена Кирова
Елена Кирова
Автор статьи
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