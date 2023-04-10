Аналитики зафиксировали отток спроса на вторичку из региональных столиц в пригороды
Эксперты аналитического центра Домклик изучили изменение спроса на вторичную недвижимость в крупнейших регионах России за последние три года. Основной вывод исследования: в регионах население, покупающее готовое жилье в ипотеку, реже выбирает его в административных центрах и чаще предпочитает жить в населенных пунктах на периферии. Единственным исключением стала Москва, где наблюдаются два направления миграции.
Методология исследования
Эксперты проанализировали региональную статистику по ипотечным сделкам Сбербанка на вторичном рынке 2023 года. В исследовании учитывались регионы, где административные центры — это города с населением более миллиона человек.
В результате аналитики определили долю ипотечных сделок по приобретению готового жилья, которая пришлась на региональные центры, от общего количества ипотечных сделок, заключенных на рынке вторичной недвижимости в регионе. Также было проведено сравнение данного параметра с показателем 2021 года.
Аналитики Домклик отдельно исследовали изменение доли ипотечных сделок по приобретению готового жилья в округах Москвы с 2021 по 2023 годы. Доля сделок в округе измерялась как количество ипотечных сделок в округе, разделенное на общее количество ипотечных сделок в столице. В итоге были подготовлены карты, отображающие востребованность жилья на периферии и в центре Москвы.
Ипотечные сделки на готовое жилье в крупнейших регионах РФ
На вторичном рынке регионов растет интерес населения к недвижимости за пределами административных центров, в периферийных населенных пунктах. По мнению аналитиков Домклик, отток из городов-миллионников, прежде всего, связан с большим количеством выгодных предложений и относительно низкими ценами на вторичном рынке.
Перераспределение спроса также обусловлено расширением транспортной системы (новые дороги, общественный транспорт) и активной застройкой пригородных территорий.
Преимущества новых строительных проектов — хорошая экология и развитая инфраструктура. Так как к концу 2022 года объем предложения на вторичном рынке остается по-прежнему высоким, в том числе и от собственников квартир в новых ЖК, у покупателей есть много возможностей выгодно улучшить свои жилищные условия.
Наконец, сыграла свою роль и пандемия, когда жизнь вдали от городского шума, удаленный формат работы и благоприятная экологическая обстановка стали дополнительными стимулами для переезда.
Наибольший отток из крупных мегаполисов мы зафиксировали в Республике Татарстан и Краснодарском крае (по 5%). От них практически не отстают Санкт-Петербург, Красноярский край, Волгоградская область и Республика Башкортостан (по 4%).
В то же время мы отмечаем, что в половине городов-миллионников по-прежнему сохраняется высокая доля ипотечных сделок по приобретению готового жилья (50% и выше).
Наибольший процент сделок в региональном центре наблюдается в Омской области (89%). За ней следуют Новосибирская область (76%) и Воронежская область (72%).
Ипотечные сделки на готовое жилье в округах Москвы
Аналитики выделили два главных направления внутренней миграции в Москве:
- Центральный административный округ
С одной стороны, все больше людей переезжает в центральные районы. Прирост доли квартир, приобретенных в ипотеку в Центральном административном округе, составил 3%.
По мнению аналитиков Домклик, это связано со значительными скидками на недвижимость в центре столицы, которые появились в 2022 году. Наибольший дисконт в 2022 году наблюдался на рынке жилья, построенного еще в 1960-е годы (7%).
- Новомосковский административный округ
С другой стороны, жители также перемещаются за МКАД, в Новомосковский административный округ (доля ипотечных сделок на вторичном рынке выросла на 1,6%).
Аналитики Домклик предполагают, что этот тренд объясняется наибольшим снижением стоимости квадратного метра в удаленных от центра районах, которое произошло в 2022 году. Дополнительной причиной переезда служит строительство новых объектов социальной и транспортной инфраструктуры в районах Новой Москвы — детских садов, школ, поликлиник и новых станций метро.