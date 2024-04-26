Аналитики Домклик назвали топ-10 регионов РФ с самыми дешёвыми и дорогими загородными домами
Аналитики Домклик изучили объявления о продаже загородной недвижимости в апреле и выделили регионы России, где она стоит дешевле и дороже всего.
Где загородные дома дешевле всего
Лидером апрельского рейтинга регионов с самым доступным загородным жильём стала Курганская область, где медианная стоимость квадратного метра составила 28,7 тыс. рублей. Для сравнения: средняя по России цена «квадрата» загородного дома — 61,2 тыс. рублей.
В топ-5 регионов с наиболее низкими ценами на пригородную недвижимость также вошли Мордовия (31,4 тыс. рублей), Смоленская (32,9 тыс.), Псковская (33,1 тыс.) и Вологодская области (33,3 тыс.).
Где самые дорогие загородные дома
Самые высокие цены на загородные дома, по данным Домклик, оказались в Санкт-Петербурге (132,5 тыс. рублей за «квадрат»), Москве (128,4 тыс.) и Республике Алтай (104,5 тыс.).
В исследовании для каждого региона эксперты рассчитали медианную стоимость квадратного метра загородной недвижимости. Данные взяты из объявлений о продаже домов и участков на Домклик, актуальных на апрель 2024 года.