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Аналитики Домклик назвали топ-10 регионов РФ с самыми дешёвыми и дорогими загородными домами

Дата публикации: 26 апр 2024
Аналитики Домклик назвали топ-10 регионов РФ с самыми дешёвыми и дорогими загородными домами
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Аналитики Домклик изучили объявления о продаже загородной недвижимости в апреле и выделили регионы России, где она стоит дешевле и дороже всего.

Где загородные дома дешевле всего

Лидером апрельского рейтинга регионов с самым доступным загородным жильём стала Курганская область, где медианная стоимость квадратного метра составила 28,7 тыс. рублей. Для сравнения: средняя по России цена «квадрата» загородного дома — 61,2 тыс. рублей.

В топ-5 регионов с наиболее низкими ценами на пригородную недвижимость также вошли Мордовия (31,4 тыс. рублей), Смоленская (32,9 тыс.), Псковская (33,1 тыс.) и Вологодская области (33,3 тыс.).

Где самые дорогие загородные дома

Самые высокие цены на загородные дома, по данным Домклик, оказались в Санкт-Петербурге (132,5 тыс. рублей за «квадрат»), Москве (128,4 тыс.) и Республике Алтай (104,5 тыс.).

В исследовании для каждого региона эксперты рассчитали медианную стоимость квадратного метра загородной недвижимости. Данные взяты из объявлений о продаже домов и участков на Домклик, актуальных на апрель 2024 года.

Выбрать загородную недвижимость в своем регионе

Загородная недвижимость: строительство и покупка
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Курс недвижимости
Елена Кирова
Елена Кирова
Автор статьи
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