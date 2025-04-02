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Новости
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Аналитики назвали города с наиболее развитыми рынками аренды

Дата публикации: 02 апр 2025
Аналитики назвали города с наиболее развитыми рынками аренды

Лидерами по размеру рынка аренды жилья среди российских городов оказались Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Новосибирск и Краснодар. Об этом пишет «Российская газета» со ссылкой на исследование Финансового университета.

Во вторую пятерку рейтинга вошли Воронеж, Челябинск, Красноярск, Нижний Новгород и Иркутск.

Аналитики отмечают: в последние годы аренда жилья активно развивается в городах-промышленных центрах, центрах международной торговли и логистики. Речь о Томске, Туле, Нижнем Новгороде, Рязани, Владивостоке и Хабаровске. Также быстрыми темпами рынок растет в Якутске, Москве и Омске.

При этом, согласно выводам экспертов, самые перспективные рынки аренды в Москве, Владивостоке, Якутске, Хабаровске и Томске.

В основе индекса аренды жилья — данные опросов населения, сведения о размере рынков, темпах роста и сроках экспозиции недвижимости, а также оценки экспертов и модели рынка аренды. В целом аналитики изучили рынки аренды в городах с населением более 250 тыс. человек.

Они определили два основных показателя с оценкой по 100-балльной шкале: индекс объема рынка и индекс темпов роста. Их сумма стала итоговым индексом рынка жилой аренды.

Новости
Курс недвижимости
Юля Тихонова
Юля ТихоноваВсе авторы
Автор статьи
Эксперт в области рынка недвижимости и ипотеки
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