Какие квартиры на вторичном рынке Москвы покупают чаще всего — исследование Домклик
Аналитический центр Домклик изучил ипотечные сделки на вторичном рынке Москвы в 2023 году и выяснил, какие округа пользовались наибольшим спросом среди покупателей. Эксперты составили портрет жилья в рамках каждого округа, определив такие характеристики, как стоимость, площадь, возраст, этажность и комнатность.
Дополнительно для каждого округа аналитики подготовили список наиболее востребованных районов Москвы и посчитали стоимость приобретаемого жилья.
Статистика спроса по округам Москвы: какие квартиры выбирают покупатели
В 2023 году москвичи чаще всего приобретали квартиры на вторичном рынке в Южном административном округе (12,5%). Близкий показатель обнаружен и в Юго-Восточном округе (12,4%). Далее, с небольшим отрывом, следует Западный округ (11,8%).
Отметим, что распределение сделок по московским округам практически не изменилось с 2022 года.
С 2022 года количество сделок на вторичном рынке увеличилось во всех округах Москвы. Лидерами роста стали Зеленоградский (+88,4%), Западный (+71,4%), Южный (+70,3%) и Юго-Восточный округа (+67,2%). При этом спрос в Центральном округе вырос меньше всего (+43%).
Полагаем, что отсутствие существенного прироста спроса в центре столицы объясняется подорожавшей ипотекой и ограниченным объемом предложения бюджетного жилья.
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Стоимость
Заемщики приобретали наиболее дешевые квартиры за МКАД — в Троицком (7 млн за лот), Зеленоградском (8,2 млн) и Новомосковском округах (10,2 млн). По выгодной стоимости квартиры продавались также в восточных районах Москвы (10,1 млн руб.).
Наиболее высокие цены за лот можно найти в традиционно самых дорогих округах Москвы — Центральном (22,6 млн), Западном (14,2 млн) и Северо-Западном (13,4 млн).
Площадь
Покупатели приобретали наиболее просторные квартиры как в дешевых, так и дорогих округах Москвы. Самая большая площадь приобретенных лотов зафиксирована в Центральном (61 кв.м.), Троицком (56 кв.м.) и Северо-Западном округах (51 кв.м.).
Самые маленькие лоты были куплены в Зеленоградском (39 кв.м.), а также Западном, Северном и Юго-Восточном округах (по 44 кв.м.).
Возраст
Что касается возраста наиболее востребованных лотов, стоит выделить три категории жилья.
Во-первых, это квартиры в домах 2020-х годов. Они составляют наибольшую долю в Новомосковском (50,3% от сделок в округе), Западном (25,8%), Юго-Восточном (25%) и Северо-Западном (19%) округах. Примечательно, что во всех округах Москвы процент сделок больше всего вырос именно в сегменте жилья 2020-х годов (в среднем на 8% по сравнению с 2022 годом).
Во-вторых, это жилье 1960-х годов. Больше всего его приобретали в Восточном (31%), Северном (25,4%) и Северо-Западном округах (19%). В отличие от жилья 2020-х годов, квартиры в домах 1960-х годов стали менее популярными во всех округах Москвы: доля сделок в среднем уменьшилась на 3%.
В-третьих, это жилье 1970-х годов. Наибольший спрос на эту категорию жилья наблюдался в Северо-Восточном (30%), Южном (31,7%) и Юго-Западном округах (25,3%).
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Комнатность
Как правило, наибольшим спросом в каждом округе пользуются двухкомнатные квартиры. Исключение составляют только округа за пределами МКАД, где самой востребованной категорией стали однокомнатные квартиры. Их приобрели 50,4% покупателей в Новомосковском округе, 44,5% в Троицком округе и 39,7% в Зеленоградском округе.
Крупногабаритное жилье (3 комнаты и более) больше всего привлекает внимание в Центральном округе — в совокупности оно составило более 37% от всех сделок в округе.
Этажность
Практически в каждом округе 60-80% сделок приходится на 1–10 этажи, причем чаще всего покупатели выбирают первые пять этажей. Еще примерно 15-30% сделок связаны с покупкой жилья на 11–20 этажах. В некоторых случаях также встречается немаленькая доля лотов, расположенных еще выше. Так, примерно 5–10% заемщиков покупали квартиры на 20-м этаже и выше в таких округах, как Западный, Северный, Северо-Западный и Юго-Восточный.
Исключением стали только два округа, в которых предпочитают жить на нижних этажах:
- Троицкий, где примерно 69% покупателей выбирают 1–3 этажи, а еще 29% — 4–10 этажи.
- Центральный, где на 1–10 этажи приходится около 88% сделок, а на 11–20 этажи — чуть более 10%.
Самые популярные районы Москвы для покупки вторичного жилья
Дополнительно эксперты выяснили, какие районы пользуются наибольшим спросом в рамках каждого округа и по какой стоимости там приобретают жилье москвичи.
Методология: как и что считали аналитики
Предметом анализа стали ипотечные сделки на вторичном рынке Москвы в 2023 году (данные Сбера). В исследовании учитывались только квартиры.
По каждому округу Москвы была определена доля сделок от общего числа сделок в столице, а также составлен портрет наиболее востребованного жилья. В рамках каждого округа эксперты вычислили следующие параметры — медианную стоимость лота, медианную площадь, наиболее популярный возраст жилья (мода), наиболее популярный этаж (мода) и распределение купленных квартир по комнатности (1, 2, 3, 4+ комнат).
Дополнительно аналитики Домклик выяснили, какие районы в рамках каждого округа (топ-3) наиболее востребованы среди покупателей и по какой стоимости заемщики приобретают там жилье.
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