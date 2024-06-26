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Домклик выяснил, в каких регионах самые дешевые и дорогие дома

Дата публикации: 26 июн 2024
Домклик выяснил, в каких регионах самые дешевые и дорогие дома

Дешевле всего загородные дома стоят в Смоленской области, дороже — под Санкт-Петербургом. К такому выводу пришли аналитики Домклик, изучив объявления, актуальные на июнь.

Так, в Смоленской области медианная стоимость 1 кв. м такого жилья составила 31,1 тыс. руб. Для сравнения: средняя цена «квадрата» по России — 59,3 тыс. руб.

В пятерке регионов с наиболее низкой стоимостью частных домов также Курганская область (34,5 тыс. руб.), Еврейская автономная область (35,1 тыс. руб.), Орловская (35,5 тыс. руб.) и Иркутская (35,5 тыс. руб.) области.

Топ-10 регионов с наименьшей медианной стоимостью квадратного метра загородной недвижимости. Данные Домклик на июнь 2024 года.
Топ-10 регионов с наименьшей медианной стоимостью квадратного метра загородной недвижимости. Данные Домклик на июнь 2024 года.

Самые высокие цены на загородные дома оказались в Санкт-Петербурге (143,2 тыс. руб. за «квадрат»), Москве (127,2 тыс. руб.) и Республике Алтай (111,5 тыс. руб.).

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Новости
Курс недвижимости
Юля Тихонова
Юля Тихонова
Автор статьи
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