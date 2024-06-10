Аналитики Домклик подсчитали, какие классы новостроек преобладают в объявлениях в крупнейших регионах РФ
На фоне скорого завершения программы «Господдержки» наблюдается рост спроса на первичное жилье. Аналитический центр Домклик рассказывает, как сейчас выглядит первичный рынок жилья в крупнейших регионах страны.
Эксперты изучили статистику актуальных объявлений и выяснили, в каких субъектах РФ чаще всего встречается жилье бюджетных классов, а где — недвижимость из более дорогих сегментов. Кроме того, эксперты оценили стоимость лотов в рамках каждого класса: эконом, комфорт, бизнес, премиум.
Сколько жилья бюджетных и престижных классов предлагается в крупнейших регионах РФ
Анализ актуальных объявлений показал, что застройщики чаще всего выставляют на Домклик в новостройках квартиры следующих классов:
- комфорт — 78,9%;
- бизнес — 10,7%;
- эконом — 8,5%;
- премиум — 1,9%.
Что касается крупнейших регионов, бюджетное жилье классов эконом и комфорт составляет более половины предложения в каждом рассмотренном субъекте. Наибольшая доля бюджетного жилья — в Ленинградской (99,3%), Воронежской (98,5%) и Свердловской областях (98,2%).
Если говорить о предложении жилья классов бизнес и премиум, наибольшая доля зафиксирована в Москве (43,4%), Санкт-Петербурге (29,5%) и Самарской области (21,5%).
Стоит отметить, что столичные регионы также отличает минимальная доля бюджетного жилья эконом-класса: показатель ниже 1% (0,8% в Москве и 0,7% в Санкт-Петербурге).
Сколько стоит жилье бюджетных и престижных классов в крупнейших регионах РФ
Статистика по РФ показывает, что между бюджетными классами (эконом, комфорт) и премиальным жильем (бизнес, премиум) разрыв довольно существенный: почти в 2 раза. Если по стране стандартные квартиры класса эконом (35 кв. м) стоят 4,2 млн руб., а класса комфорт — 5,6 млн руб, то жилье с повышенным уровнем комфортности гораздо дороже. Квартиры бизнес-класса по РФ (35 кв м.) стоят 11,1 млн рублей, а стоимость класса премиум равна 16,1 млн рублей.
В сегменте эконом и комфорт самые выгодные варианты предлагаются в Волгоградской, Воронежской и Самарской областях: цена предложения в эконом-классе близка к стоимости класса комфорт и составляет около 3-4 млн. При этом в Москве, Санкт-Петербурге и Московской области сосредоточены наиболее дорогие лоты — по 6-7 млн рублей в классе эконом и 7-11 млн рублей в классе комфорт.
Что касается сегмента жилья бизнес-класса, то здесь самые выгодные предложения чаще всего встречаются в Ростовской, Волгоградской и Воронежской областях: стоимость стандартной квартиры бизнес-класса (35 кв .м) составит примерно по 5,5 млн руб. Самые дорогие предложения, ожидаемо, в столичных регионах — Москве, Ленинградской области и Санкт-Петербурге (по 11-16 млн руб.).
Самые дешевые варианты премиум-класса выставлены на продажу в Волгоградской, Воронежской и Омской областях (приблизительно по 5 млн рублей).
Самую дорогую «элитку» можно найти в Краснодарском крае (44,5 млн рублей), что объясняется особенностями регионального рынка: в Краснодарском крае распространена продажа апартаментов в престижных ЖК. Также дорогие предложения присутствуют в обеих столицах — в Москве (20,5 млн руб.) и Санкт-Петербурге (15,6 млн руб.).
Методология: как и что считали аналитики
Предметом анализа стали объявления о продаже квартир в новостройках в регионах, где есть города-миллионники (данные сайта Домклик). В исследовании учитывались только актуальные предложения:
- объявления, которые были размещены на сайте Домклик в феврале-начале мая 2024 года;
- объявления, в которых за аналогичный период была изменена цена.
Рынок предложения был рассмотрен в разрезе 4 классов — эконом и комфорт (бюджетные варианты), а также бизнес и премиум (более дорогие лоты). В рамках каждого класса жилья были проанализированы доля в общем количестве предложений и стоимость стандартной квартиры (произведение медианной стоимости квадратного метра и стандартной площади — 35 кв. м).
А почему ДВ регион не затронули проводя аналитику?
Елена Ч.добрый день! В данном исследовании участвовали только регионы, в которых есть города-миллионники.