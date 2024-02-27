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Исследование: сколько стоит загородный дом рядом с горнолыжными курортами России

Дата публикации: 27 фев 2024
Исследование: сколько стоит загородный дом рядом с горнолыжными курортами России

Тренд на покупку и строительство загородного дома набирает обороты: по данным опроса Работы.ру, сегодня 46% россиян мечтают приобрести загородную недвижимость. Эксперты Домклик с ними согласны: сейчас доля сделок на рынке индивидуального строительства (ИЖС) находится на историческом максимуме и, скорее всего, продолжит расти.

Новое исследование Домклик посвящено одному из наиболее привлекательных сегментов загородной недвижимости — домам, которые находятся рядом с популярными горнолыжными курортами России. Эксперты представили рейтинг горнолыжных курортов по стоимости загородного дома и оценили окупаемость этого типа недвижимости.

Рейтинг горнолыжных курортов по стоимости загородного дома

Стоимость загородного дома или дачи рядом с горнолыжным курортом сильно варьируется в зависимости от множества факторов, таких как развитость инфраструктуры, объём туристического потока и так далее. Цены на загородные дома рядом с горнолыжными трассами колеблются от нескольких сотен тысяч до нескольких сотен миллионов рублей.

По данным Домклик, дороже всего — в среднем 85 млн рублей — стоят дома на горнолыжном курорте «Красная Поляна» (медианная площадь лота — 290 кв. м). Однако разброс цен здесь очень велик: от 7,5 млн (дом площадью 40 кв. м) до 1,8 млрд рублей (1400 кв. м).

На горнолыжных курортах в Южно-Сахалинске (Сахалинская область), Шерегеше (Кемеровская область) и Белокурихе (Алтайский край) загородная недвижимость намного дешевле. Медианная стоимость дома составляет 11,6 млн рублей в Южно-Сахалинске (медианная площадь — 136 кв. м), 10,8 млн — в Шерегеше (80 кв. м) и 10 млн — в Белокурихе (110 кв. м).

Самые бюджетные варианты — меньше 3 млн рублей — представлены в Хвалынске (Саратовская область) и Белорецке (Республика Башкортостан). Одновременно эти курорты отличает высокая доходность: из-за ограниченного объема предложения владельцы жилья сдают его дорого. В итоге загородный дом, приобретенный за 3 млн рублей, может окупиться уже за 5 лет.

Дома рядом с горнолыжными курортами — привлекательные объекты для инвестиций. В большинстве рассмотренных нами населённых пунктов сдаваемые в аренду дома окупаются быстрее 20 лет. А в таких популярных местах для отдыха, как «Красная Поляна» и «Манжерок», доходность от сдачи в аренду ещё выше: чтобы окупить стоимость загородного дома, собственнику понадобится всего 7–12 лет.

Фото эксперта
Алексей Лейпи
директор дивизиона «Домклик» Сбербанка

В исследовании рассмотрены объявления о продаже загородных домов на Домклик, актуальные на начало февраля 2024 года. Для каждого населённого пункта России, где располагаются популярные зимние спортивно-развлекательные комплексы, аналитики рассчитали медианную стоимость загородного дома. Учитывались только локации с количеством объявлений не менее 10. Срок окупаемости вычислялся как отношение общей стоимости объекта недвижимости к годовому доходу собственника со сдачи дома в аренду.

Аналитика Домклик
Новости
Курс недвижимости
Елена Кирова
Елена Кирова
Автор статьи
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