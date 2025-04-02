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На московских стройках станет тише

Дата публикации: 02 апр 2025
На московских стройках станет тише

Власти Москвы планируют оборудовать все строительные площадки датчиками шума и камерами видеонаблюдения. Об этом сообщила пресс-служба Мосгосстройнадзора.

Глава Комитета Антон Слободчиков напомнил, что с 2025 года столичные застройщики обязаны оснащать свои площадки камерами, датчиками шума и организовывать передачу соответствующих сведений в городские информационные системы. Сейчас к Единому центру хранения данных подключены более 500 столичных строек, что составляет лишь пятую часть от общего числа объектов.

«До конца текущего года Комитет организует поэтапное внедрение камер и подключение всех столичных стройплощадок к городской системе видеонаблюдения», — сказал он.

По словам Слободчикова, это позволит сделать строительство прозрачнее и безопаснее, минимизировать его влияние на городскую среду и предотвратить возможные нарушения.

Что касается датчиков шума, в 2024 году столичные власти успешно реализовали пилотный проект по внедрению соответствующих систем на площадках пяти девелоперов. «Это позволило фиксировать отклонения и оперативно и устранять нарушения до поступления жалоб от горожан. Благодаря применению датчиков уровень шума от стройки снизился почти на 40%», — отметил руководитель Мосгосстройнадзора.

Все данные с датчиков отображаются в Цифровом двойнике города. Пока соглашения о передаче таких сведений заключены с четырьмя крупными застройщиками. Во втором квартале аналогичные договоры планируется подписать со всеми девелоперами, которые реализовывают свои проекты в Москве, добавил Слободчиков.

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Новости
Юля Тихонова
Юля ТихоноваВсе авторы
Автор статьи
Эксперт в области рынка недвижимости и ипотеки
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