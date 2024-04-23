Портрет покупателя: кто берёт ипотеку на вторичном рынке — исследование Домклик
В 2023 году году был принят ряд мер, оказавших влияние на вторичный рынок жилья. Среди наиболее весомых — рост ключевой ставки Центробанка РФ и ужесточение требований к заёмщикам.
Аналитический центр Домклик выяснил, как происходит адаптация рынка к новым реалиям, и как при этом изменился портрет среднестатистического ипотечного заёмщика.
Как изменилась география ипотеки на вторичное жилье
По данным аналитиков Домклик, значительная часть заёмщиков сконцентрирована в Центральном (23,2%) и Приволжском (21,9%) федеральных округах. На их долю пришлось 45,1% всех выданных ипотек на вторичке в первом квартале 2024 года.
Количество ипотечных сделок в Сибирском, Уральском, Северо-Кавказском, Северо-Западном и Южном округах примерное одинаковое: на каждый перечисленный округ приходится по 8-11% всех выдач по стране. А меньше всего сделок было заключено в Дальневосточном округе (5,5%), что неудивительно: внимание покупателей прежде всего сосредоточено на жилье, которое можно купить по льготной программе «Дальневосточная ипотека».
За год география выданных по округам ипотек изменилось слабо (в пределах 2 п. п.), за исключением существенного роста доли СКФО с 5,8 до 9,9%. Увеличение количества сделок произошло в основном в Чечне. Республика стала лидером по количеству ипотек на рынке готового жилья, обогнав даже крупнейшие регионы страны. Однако у спроса в Чеченской Республике есть особенность: доля сделок с загородной недвижимостью (89%) значительно выше, чем в других регионах из топ-20 (до 10%).
По доле вторичного рынка в общем количестве ипотек также лидирует СКФО с показателем 79%. В остальных федеральных округах она находится на уровне 48-62%.
Как изменился портрет заёмщика на вторичном рынке жилья
Аналитики Домклик также изучили ипотечные сделки, заключённые в первом квартале 2023 и 2024 годов, и выяснили, как изменился портрет заёмщика на рынке готового жилья.
1. За год медианный возраст заёмщика не изменился и составляет 37 лет.
Медианный возраст для разных округов страны примерно одинаков — 37-38 лет. Выделяется лишь СКФО, где заёмщики в среднем моложе — 35 лет.
2. Ипотеку на вторичном рынке берут в основном состоятельные заёмщики с доходом около 83 тыс. рублей.
За год рост медианного дохода составил почти 71% (с 48 до 83 тыс.). Увеличение уровня дохода отмечается во всех федеральных округах, но особенно ярко в ЦФО (+84%), СФО (+83%), ЮФО (+79%) и СЗФО (+78%).
3. Чуть больше половины всех выданных ипотек (55%) приходится на женщин.
Это почти столько же, сколько год назад: доля женщин-заёмщиков увеличилась всего на 1,4 п. п. Наиболее заметное увеличение ипотечников среди прекрасной половины наблюдается в ЮФО (+3,3 п. п.) и СКФО (+2,8 п. п.).
4. Семейное положение заёмщика за год мало изменилось: около 58% состоит в браке (+ 0,5 п. п.).
Наиболее явные изменения произошли только в СКФО, где процент заёмщиков в браке вырос на 2,9 п. п.
5. Большинство выданных ипотек на готовое жильё (84%) приходится на заёмщиков без детей (год назад их было 78%).
Наибольшее увеличение процента бездетных заёмщиков зафиксировано в СКФО (+8,7 п. п.), УФО (+8,2 п. п.) и ПФО (+7,4 п. п.). Сейчас на долю малодетных (1-2 ребенка) в общем количестве ипотек приходится 15% (за год снижение 4,5 п. п.). Доля многодетных семей — около 1,4% (- 1,4 п. п.).
6. За год доля сегмента загородного жилья в общем количестве сделок на вторичке выросла с 4,3 до 9,7%.
Наибольший вклад в это внёс СКФО: доля загородного жилья в округе выросла больше чем в два раза (с 30,3 до 62,7%). В других округах страны отмечается умеренный рост популярности загородных домов: прирост доли загородного жилья в общем количестве сделок на вторичном рынке лежит в пределах 2.4 п.п.
Интересно, а есть аналитика по льготной ипотеке на ИЖС
Кирилл Я.Вы можете поискать полезные для себя статьи в нашем разделе аналитики: https://blog.domclick.ru/tag/analitika-domklik
Не хватает пункта о том зачем берет ипотеку заемщик? Каков мотив покупки недвижимости?
Хорошо бы увидеть, также, аналогичный портрет покупателя новостройки.
Андрей Ш.здравствуйте! Благодарим за пожелания 💚