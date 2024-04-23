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Портрет покупателя: кто берёт ипотеку на вторичном рынке — исследование Домклик

Дата публикации: 23 апр 2024
Портрет покупателя: кто берёт ипотеку на вторичном рынке — исследование Домклик
Содержание

В 2023 году году был принят ряд мер, оказавших влияние на вторичный рынок жилья. Среди наиболее весомых — рост ключевой ставки Центробанка РФ и ужесточение требований к заёмщикам.

Аналитический центр Домклик выяснил, как происходит адаптация рынка к новым реалиям, и как при этом изменился портрет среднестатистического ипотечного заёмщика.

Как изменилась география ипотеки на вторичное жилье

Востребованность вторичной недвижимости в России. Данные Сбербанка за I кв. 2024 года. На карте: Количество ипотечных сделок в округе показано кружками (тыс шт). Для каждого округа также приводится доля вторичного рынка в общем количестве выдач (%) и Топ-3 субъекта по количеству выдач. В таблице справа: ТОП-20 регионов РФ по количеству ипотечных сделок на вторичном рынке
Востребованность вторичной недвижимости в России. Данные Сбербанка за I кв. 2024 года. На карте: Количество ипотечных сделок в округе показано кружками (тыс шт). Для каждого округа также приводится доля вторичного рынка в общем количестве выдач (%) и Топ-3 субъекта по количеству выдач. В таблице справа: ТОП-20 регионов РФ по количеству ипотечных сделок на вторичном рынке

По данным аналитиков Домклик, значительная часть заёмщиков сконцентрирована в Центральном (23,2%) и Приволжском (21,9%) федеральных округах. На их долю пришлось 45,1% всех выданных ипотек на вторичке в первом квартале 2024 года.

Количество ипотечных сделок в Сибирском, Уральском, Северо-Кавказском, Северо-Западном и Южном округах примерное одинаковое: на каждый перечисленный округ приходится по 8-11% всех выдач по стране. А меньше всего сделок было заключено в Дальневосточном округе (5,5%), что неудивительно: внимание покупателей прежде всего сосредоточено на жилье, которое можно купить по льготной программе «Дальневосточная ипотека».

За год география выданных по округам ипотек изменилось слабо (в пределах 2 п. п.), за исключением существенного роста доли СКФО с 5,8 до 9,9%. Увеличение количества сделок произошло в основном в Чечне. Республика стала лидером по количеству ипотек на рынке готового жилья, обогнав даже крупнейшие регионы страны. Однако у спроса в Чеченской Республике есть особенность: доля сделок с загородной недвижимостью (89%) значительно выше, чем в других регионах из топ-20 (до 10%).

По доле вторичного рынка в общем количестве ипотек также лидирует СКФО с показателем 79%. В остальных федеральных округах она находится на уровне 48-62%.

Как изменился портрет заёмщика на вторичном рынке жилья

Портрет заемщика на вторичном рынке. Данные Сбербанка за первый квартал 2024 года
Портрет заемщика на вторичном рынке. Данные Сбербанка за первый квартал 2024 года

Аналитики Домклик также изучили ипотечные сделки, заключённые в первом квартале 2023 и 2024 годов, и выяснили, как изменился портрет заёмщика на рынке готового жилья.

1. За год медианный возраст заёмщика не изменился и составляет 37 лет.

Медианный возраст для разных округов страны примерно одинаков — 37-38 лет. Выделяется лишь СКФО, где заёмщики в среднем моложе — 35 лет.

2. Ипотеку на вторичном рынке берут в основном состоятельные заёмщики с доходом около 83 тыс. рублей.

За год рост медианного дохода составил почти 71% (с 48 до 83 тыс.). Увеличение уровня дохода отмечается во всех федеральных округах, но особенно ярко в ЦФО (+84%), СФО (+83%), ЮФО (+79%) и СЗФО (+78%).

3. Чуть больше половины всех выданных ипотек (55%) приходится на женщин.

Это почти столько же, сколько год назад: доля женщин-заёмщиков увеличилась всего на 1,4 п. п. Наиболее заметное увеличение ипотечников среди прекрасной половины наблюдается в ЮФО (+3,3 п. п.) и СКФО (+2,8 п. п.).

4. Семейное положение заёмщика за год мало изменилось: около 58% состоит в браке (+ 0,5 п. п.).

Наиболее явные изменения произошли только в СКФО, где процент заёмщиков в браке вырос на 2,9 п. п.

5. Большинство выданных ипотек на готовое жильё (84%) приходится на заёмщиков без детей (год назад их было 78%).

Наибольшее увеличение процента бездетных заёмщиков зафиксировано в СКФО (+8,7 п. п.), УФО (+8,2 п. п.) и ПФО (+7,4 п. п.). Сейчас на долю малодетных (1-2 ребенка) в общем количестве ипотек приходится 15% (за год снижение 4,5 п. п.). Доля многодетных семей — около 1,4% (- 1,4 п. п.).

6. За год доля сегмента загородного жилья в общем количестве сделок на вторичке выросла с 4,3 до 9,7%.

Наибольший вклад в это внёс СКФО: доля загородного жилья в округе выросла больше чем в два раза (с 30,3 до 62,7%). В других округах страны отмечается умеренный рост популярности загородных домов: прирост доли загородного жилья в общем количестве сделок на вторичном рынке лежит в пределах 2.4 п.п. 

Аналитика Домклик
Новости
Курс недвижимости
Елена Кирова
Елена Кирова
Автор статьи
Комментарии4
К
Кирилл Я.
28 апр 2024

Интересно, а есть аналитика по льготной ипотеке на ИЖС

Домклик
30 апр 2024

Кирилл Я.Вы можете поискать полезные для себя статьи в нашем разделе аналитики: https://blog.domclick.ru/tag/analitika-domklik

А
Андрей Ш.
25 апр 2024

Не хватает пункта о том зачем берет ипотеку заемщик? Каков мотив покупки недвижимости?

Хорошо бы увидеть, также, аналогичный портрет покупателя новостройки.

Домклик
25 апр 2024

Андрей Ш.здравствуйте! Благодарим за пожелания 💚

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