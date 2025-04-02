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Повышать ставку по «IT-ипотеке» не планируется, заявили в Минцифры

Дата публикации: 02 апр 2025
Повышать ставку по «IT-ипотеке» не планируется, заявили в Минцифры

Ставку по льготной программе «IT-ипотека» не повышали, она остается прежней — 6%. Об этом сообщили в Минцифры России.

По данным ведомства, соответствующая информация ранее появилась в интернете.

«Ставки по ипотечным программам для IT-специалистов остаются на прежнем уровне — максимум 6%. Изменений не планируется», — написало Минцифры в своем Telegram-канале.

Там отметили, что льготную ставку могут пересмотреть, только если заемщик нарушил условия договора, например, вовремя не подтвердил право на получение «IT-ипотеки»: работу в аккредитованной IT-компании, среднюю зарплату и так далее. Вместе с тем при подаче документов, подтверждающих льготу, банки могут вернуть сниженную ставку, добавили в ведомстве.

«Льготная ставка и условия ее сохранения строго закреплены в договоре с банком и не меняются в течение всего срока, на который он заключен», — подытожили в министерстве.

Напомним, заемщику по «IT-ипотеке» нужно каждые полгода подтверждать трудоустройство в компании, отвечающей условиям программы. Банк направляет соответствующее напоминание за 30 и 14 дней, также он присылает уведомление постфактум, когда ставка была повышена.

Необходимые документы клиент может предоставить как лично в офисе банка, так и онлайн — в личном кабинете через опцию «Услуга — подтверждение льготной ставки». Если заемщик просрочил подачу документов, банк повторно снизит ставку в следующем платежном месяце.

Материалы по теме:

Ипотека для IT: условия льготной программы в Сбере, инструкция и список компаний

Новости
Юля Тихонова
Юля ТихоноваВсе авторы
Автор статьи
Эксперт в области рынка недвижимости и ипотеки
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