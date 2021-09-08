Как правильно составить договор подряда на строительство дома
Итак, вы определились, что строительство вашего дома будет проходить с привлечением профессионалов — подрядных организаций или индивидуальных предпринимателей, оказывающих услуги по строительству жилых домов. Самое время рассмотреть договор подряда.
Что такое договор подряда
Суть договора подряда четко описана в статье 702 ГК РФ.
Подряд — это работы, которые подрядчик обязуется произвести по поручению заказчика. А вы, как заказчик, обязуетесь эти работы принять и оплатить.
В стандартном случае подрядчик выполняет работы на собственном иждивении — это значит, что он сам закупает все материалы, качественно, своими силами и за счет собственных средств производит все необходимые работы. Также подрядчик практически всегда самостоятельно определяет способы выполнения задания заказчика.
Что обязательно должно быть отражено в договоре подряда
- Дата, место и время подписания договора
- Предмет договора — это сам процесс строительства и его результат
- Стоимость работ подрядчика, порядок оплаты: размер предоплаты, сроки и суммы платежей, способ оплаты — наличные, банковская карта или онлайн-перевод
- Срок, в течение которого подрядчик обязан сдать объект
- Порядок приемки работ
- Гарантии
- Права и обязанности заказчика и подрядчика
- Ответственность сторон за нарушение договоренностей
- Обстоятельства непреодолимой силы, условия расторжения договора, особые и прочие условия
- Срок действия договора
- Реквизиты и личные данные сторон
- Подписи
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Предмет договора
В договоре подряда необходимо указать тип строения, которое будет возводиться, его основные характеристики и параметры, технические условия, требования к материалам, а также адрес строительной площадки.
Стоимость работ
В договоре должна быть прописана полная стоимость услуг, оказываемых подрядчиком, включая возможные дополнительные траты. Например, расходы на составление проекта, дизайн, оплата и доставка строительных материалов.
Предоплата
Обычно оплата осуществляется поэтапно после приёмки каждого отдельного вида работ. Если подрядчик запрашивает 100% предоплату, лучше поискать другую компанию.
Сроки строительства
Время, которое потребуется для возведения дома, прежде всего зависит от технологии строительства. Если вы строите дом из кирпича или блоков, то процесс может занять от 4 до 8 месяцев. Также как минимум ещё год уйдёт на усадку здания. Дом из СИП-панелей можно построить за 3 недели, а на строительство дома из бруса или каркаса потребуется не менее 30 дней.
Сезонный фактор тоже имеет значение — например, устройство монолитного фундамента реокмендуется проводить в сухое и теплое время года.
Если вы оформили ипотеку на строительство дома, то также обратите внимание, какие предельные сроки завершения работ и регистрации права собственности на построенный объект указаны в вашем кредитном договоре. Нарушение этих условий может привести к начислению неустоек и повышению ставки по кредиту.
Гарантии
В Гражданском кодексе РФ предусмотрены минимальные гарантийные сроки на работы, выполненные по договору строительного подряда. К примеру, на конструктивную часть дома или на фундамент срок гарантии должен составлять не менее 2 лет.
Добросовестные строительные компании обычно берут на себя гарантийные обязательства на более длительный период. Оптимальные сроки грантии — не менее 5 лет на фундамент и не менее 15 лет на конструктивную часть.
Порядок приемки работ
Принимать работы можно как поэтапно, так и по завершению всего строительства. При заключении договора предпочтительнее настоять на первом варианте, а также указать способы контроля между этапами — фото- и видеотчёты со стройки, получение заключений после проведения внутреннего технадзора.
Также в договоре нужно отметить сроки подписания акта приемки и порядок урегулирования разногласий при выявлении замечаний и дефектов.
Условия расторжения договора
В договоре необходимо предусмотреть условия его расторжения и указать возможные причины.
Для подрядчика основанием для прекращения действия соглашения может стать:
- предоставление заказчиком некачественных строительных материалов;
- задержка оплаты;
- отсутствие технической документации.
Заказчик может принять решение о расторжении договора, если срок выполнения и качество работ не отвечают заявленным требованиям, а подрядчик отказывается устранять дефекты.
Прочие нюансы
Что ещё нужно прописать в договоре:
- количество человек, которые будут входить в строительную бригаду;
- возможность привлечения своего инженера для приемки работ;
- состояние подъездных путей к площадке (если дорога к участку плохая, стоит обсудить это с подрядчиком заранее и зафиксировать в договоре);
- условия проживания строительной бригады во время проведения работ.
Если же вы не найдете в договоре один или несколько из указанных пунктов — предложите их внести. Высококонкурентный рынок и темпы инфляции на материалы сейчас как никогда играют в пользу клиента. А доступные ставки по ипотечным программам на строительство жилого дома делают мечту очень даже реальной и осязаемой.