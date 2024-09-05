Сбер расширил лимиты по «Семейной ипотеке» и «Ипотеке для IT» на ИЖС
Клиенты Сбербанка с 5 сентября могут получить «Семейную ипотеку» и «Ипотеку для IT» на строительство жилого дома с увеличенной суммой кредита. То есть она может быть больше, чем предусмотрено базовыми программами.
Так, на строительство жилого дома по «Семейной ипотеке» в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Ленобласти можно взять максимум 30 млн руб., в остальных регионах — до 15 млн руб. В то время как базовые лимиты по программе — 12 млн руб. и 6 млн руб. соответственно.
В рамках «Ипотеки для IT» максимальная сумма ипотечного кредита составит 18 млн руб. при базовом лимите в 9 млн руб.
Напоминаем, что в Москве и Санкт-Петербурге программа больше не действует.
Cумму до лимита банк оформит по льготной ставке, свыше него — по рыночной. Таким образом средневзвешенная ставка по «Семейной ипотеке» с расширенным лимитом составит от 8,4% до 13,8%, по «Ипотеке для IT» — от 8,5% до 12,9%.
Подать заявку на получение ипотеки на новых условиях можно онлайн на Домклик. Требования к заемщикам, а также список документов, которые нужны для подачи заявки и для оформления сделки, можно посмотреть на странице программ.
Ипотека для IT: условия льготной программы в Сбере, инструкция и список компаний
Это, конечно, всё замечательно, но как быть тем, кто хочет сначала на своём участке построить новый дом по IT-ипотеке, а потом снести старый? Банку нужно, чтобы участок до постройки был пустым (без зарегистрированных построек), но очевидно, что я не буду сносить старый дом до постройки нового, поскольку нет никаких гарантий, что после сноса я получу ипотеку, а жильцам снесённого дома до постройки дома ещё где-то жить надо будет.
Обидно, что банки не прорабатывают такие нюансы. IT-ипотека есть, а взять всё-равно нельзя из-за невыполнимых требований.
Динар Д.здравствуйте! Сожалеем, что условия программы не подходят. Программы с государственной поддержкой субсидирует государство и именно оно устанавливает их условия. У Банка таких полномочий нет.
Спасибо, что поделились своим мнением.
По согласованной семейной ипотеке представитель ДомКлик сообщил, что лимиты закончились((( когда ждать новых лимитов?
Эльвира Ф.здравствуйте! Лимит на семейную ипотеку закончился. Вы можете подать заявку, и мы рассмотрим ее, но выйти на сделку получится только после возобновления лимита.
Домкликвы так и не ответили на вопрос выше - когда планируется увеличение лимитов по семейной ипотеке и будет ли увеличение вообще?
Ольга Г.здравствуйте! Лимит на семейную ипотеку закончился. Вы можете подать заявку, и мы рассмотрим ее, но выйти на сделку получится только после возобновления лимита.
Уточним, программы с государственной поддержкой субсидирует государство и именно оно устанавливает их условия. У Банка таких полномочий нет.
Домкликздравствуйте! На сегодняшний день такой информации у нас нет. Как только она появится, мы обязательно сообщим дополнительно на нашем сайте и в соцсетях. Следите за новостями 💚
Лучше вернули бы ипотеку на строительсво частями как было,без подряда фирм! Они цену гнут,что дом не реально построить. Зная что без них, ни как не возьмешь ипотеку на строительство!!!
Максим З.здравствуйте! Программы с государственной поддержкой субсидирует государство и именно оно устанавливает их условия. У Банка таких полномочий нет.
Спасибо, что поделились своим мнением.
А на реконструированный дом подходит семейная ипотека?