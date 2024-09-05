Мы используем файлы cookie.
Сколько стоит ваша квартира?Узнайте в разделе Моя недвижимостьИзображение оценки
Реклама
Москва
Партнерам
Разместить объявление
Войти или зарегистрироваться
Москва
Изменить
Покупка
Аренда
Новостройки
Построить дом
Ипотека
Услуги
Журнал
Риелторы
Скачать приложение
Скачать
Новости
2 мин
20K

Сбер расширил лимиты по «Семейной ипотеке» и «Ипотеке для IT» на ИЖС

Дата публикации: 05 сен 2024
Сбер расширил лимиты по «Семейной ипотеке» и «Ипотеке для IT» на ИЖС

Клиенты Сбербанка с 5 сентября могут получить «Семейную ипотеку» и «Ипотеку для IT» на строительство жилого дома с увеличенной суммой кредита. То есть она может быть больше, чем предусмотрено базовыми программами.

Так, на строительство жилого дома по «Семейной ипотеке» в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Ленобласти можно взять максимум 30 млн руб., в остальных регионах — до 15 млн руб. В то время как базовые лимиты по программе — 12 млн руб. и 6 млн руб. соответственно.

В рамках «Ипотеки для IT» максимальная сумма ипотечного кредита составит 18 млн руб. при базовом лимите в 9 млн руб.

Важно:

Напоминаем, что в Москве и Санкт-Петербурге программа больше не действует.

Cумму до лимита банк оформит по льготной ставке, свыше него — по рыночной. Таким образом средневзвешенная ставка по «Семейной ипотеке» с расширенным лимитом составит от 8,4% до 13,8%, по «Ипотеке для IT» — от 8,5% до 12,9%.

Подать заявку на получение ипотеки на новых условиях можно онлайн на Домклик. Требования к заемщикам, а также список документов, которые нужны для подачи заявки и для оформления сделки, можно посмотреть на странице программ.

Материалы по теме:

Ипотека для IT: условия льготной программы в Сбере, инструкция и список компаний

Новости
Новости Сбера
Курс недвижимости
Ипотека
Юля Тихонова
Юля Тихонова
Автор статьи
Комментарии35
Д
Динар Д.
25 сен 2024

Это, конечно, всё замечательно, но как быть тем, кто хочет сначала на своём участке построить новый дом по IT-ипотеке, а потом снести старый? Банку нужно, чтобы участок до постройки был пустым (без зарегистрированных построек), но очевидно, что я не буду сносить старый дом до постройки нового, поскольку нет никаких гарантий, что после сноса я получу ипотеку, а жильцам снесённого дома до постройки дома ещё где-то жить надо будет.

Обидно, что банки не прорабатывают такие нюансы. IT-ипотека есть, а взять всё-равно нельзя из-за невыполнимых требований.

Домклик
26 сен 2024

Динар Д.здравствуйте! Сожалеем, что условия программы не подходят. Программы с государственной поддержкой субсидирует государство и именно оно устанавливает их условия. У Банка таких полномочий нет.

Спасибо, что поделились своим мнением.

Э
Эльвира Ф.
18 сен 2024

По согласованной семейной ипотеке представитель ДомКлик сообщил, что лимиты закончились((( когда ждать новых лимитов?

Домклик
18 сен 2024

Эльвира Ф.здравствуйте! Лимит на семейную ипотеку закончился. Вы можете подать заявку, и мы рассмотрим ее, но выйти на сделку получится только после возобновления лимита.

О
Ольга Г.
19 сен 2024

Домкликвы так и не ответили на вопрос выше - когда планируется увеличение лимитов по семейной ипотеке и будет ли увеличение вообще?

Домклик
19 сен 2024

Ольга Г.здравствуйте! Лимит на семейную ипотеку закончился. Вы можете подать заявку, и мы рассмотрим ее, но выйти на сделку получится только после возобновления лимита.

Уточним, программы с государственной поддержкой субсидирует государство и именно оно устанавливает их условия. У Банка таких полномочий нет.

Домклик
19 сен 2024

Домкликздравствуйте! На сегодняшний день такой информации у нас нет. Как только она появится, мы обязательно сообщим дополнительно на нашем сайте и в соцсетях. Следите за новостями 💚

М
Максим З.
07 сен 2024

Лучше вернули бы ипотеку на строительсво частями как было,без подряда фирм! Они цену гнут,что дом не реально построить. Зная что без них, ни как не возьмешь ипотеку на строительство!!!

Домклик
09 сен 2024

Максим З.здравствуйте! Программы с государственной поддержкой субсидирует государство и именно оно устанавливает их условия. У Банка таких полномочий нет.

Спасибо, что поделились своим мнением.

Е
Евгений Р.
07 сен 2024

А на реконструированный дом подходит семейная ипотека?

Рекомендуем
Правила аккредитации IT-компаний для выдачи льготной ипотеки упростили
3K
Сбер возобновляет выдачи IT-ипотеки
13K
Гид по программам господдержки: как оформить ипотеку с низкой ставкой
176K
Клиенты Сбера могут получить льготную ипотеку с повышенным лимитом
55K
Актуальное
Списывать с должников компенсацию за аварийное жилье могут запретить
сегодня 10:00
43
Как меняются цены на новостройки и вторичное жилье: исследование Домклик и Центра финансовой аналитики
вчера 18:00
905
Главное за неделю с 9 по 13 декабря 2024 года
вчера 16:30
2K
Задачи по расселению аварийных домов выполнили почти 80 регионов РФ
вчера 13:03
125
Письмо

Рассылка журнала

Главное за неделю в одном письме — более 1 млн человек уже подписались

Телеграм-канал Домклик

Будьте в курсе новостей недвижимости и ипотеки
Телеграм-канал Домклик
Уникальный контент в канале
Короткие ответы на вопросы о недвижимости
Подборки по актуальным темам
Напоминания заплатить по счетчикам
Новости о недвижимости
Участие в опросах
Перейти в канал