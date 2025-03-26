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Новости
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В России могут ввести ответственность за нарушение закона об интернет-провайдерах

Дата публикации: 26 мар 2025
В России могут ввести ответственность за нарушение закона об интернет-провайдерах

Для управляющих компаний, которые нарушают нормы закона о свободном доступе интернет-провайдеров в многоквартирные дома (МКД), могут ввести ответственность. Об этом сообщил глава Минцифры Максут Шадаев.

Закон о свободном доступе интернет-провайдеров в МКД подписан президентом Владимиром Путиным в апреле 2024 года. Согласно ему, оператор связи сможет зайти в дом, если с ним заключит договор хотя бы один собственник. Управляющая компания обязана дать доступ оператору к техническим помещениям, подвалам, стоякам, чердакам и крышам. А также уведомить его о возникновении в доме аварийной ситуации, которая может повлиять на работу оборудования, и принять меры для устранения ее последствий.

«Мы сейчас собираем всю правоприменительную практику, где у нас нормы закона о недискриминационном доступе интернет-провайдеров в жилые дома в полной мере не заработали. В дальнейшем, может быть, будем вводить какие-то нормы ответственности для управляющих компаний, которые не выполняют нормы закона», — сказал Шадаев журналистам.

Вопрос о доступе разных провайдеров в жилые комплексы поднялся снова после того, как инфраструктура провайдера Lovit, который предоставляет интернет в дома группы ПИК, подверглась массированной DDoS-атаке.

Новости
Карина Камалова
Карина КамаловаВсе авторы
Автор статьи
Рынок недвижимости и ипотеки
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