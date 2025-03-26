В России могут ввести ответственность за нарушение закона об интернет-провайдерах
Для управляющих компаний, которые нарушают нормы закона о свободном доступе интернет-провайдеров в многоквартирные дома (МКД), могут ввести ответственность. Об этом сообщил глава Минцифры Максут Шадаев.
Закон о свободном доступе интернет-провайдеров в МКД подписан президентом Владимиром Путиным в апреле 2024 года. Согласно ему, оператор связи сможет зайти в дом, если с ним заключит договор хотя бы один собственник. Управляющая компания обязана дать доступ оператору к техническим помещениям, подвалам, стоякам, чердакам и крышам. А также уведомить его о возникновении в доме аварийной ситуации, которая может повлиять на работу оборудования, и принять меры для устранения ее последствий.
«Мы сейчас собираем всю правоприменительную практику, где у нас нормы закона о недискриминационном доступе интернет-провайдеров в жилые дома в полной мере не заработали. В дальнейшем, может быть, будем вводить какие-то нормы ответственности для управляющих компаний, которые не выполняют нормы закона», — сказал Шадаев журналистам.
Вопрос о доступе разных провайдеров в жилые комплексы поднялся снова после того, как инфраструктура провайдера Lovit, который предоставляет интернет в дома группы ПИК, подверглась массированной DDoS-атаке.
Вы можете оставить первый.