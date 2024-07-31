Новые условия программы «Ипотека для IT»: что изменилось
- «Ипотека для IT»: что изменилось
- Кому теперь доступна «Ипотека для IT»
- Основные параметры кредита «Ипотека для IT»
- Можно ли взять вторую льготную ипотеку по программе «Ипотека для IT»
- С какого числа изменения вступят в силу
- Мы уже подали заявку и получили одобрение от банка на сделку — как теперь быть
- Можно ли подать новую заявку по новым условиям
- Если мой случай не подходит под новые условия, что мне делать
Начиная с 1 августа 2024 года меняются условия по льготной госпрограмме «Ипотека для IT». Рассказываем о новых правилах и что делать тем, кто не успел получить ипотечный кредит на прежних условиях.
«Ипотека для IT»: что изменилось
1. Теперь помимо требования аккредитации IT-организации Минцифры, требуется получение ею налоговых льгот.
2. Если вы работаете в IT-компании, которая зарегистрирована в Москве или Санкт-Петербурге и платит там налоги, взять «Ипотеку для IT» не получится.
Регион вашего трудоустройства будет определяться по справке 2-НДФЛ и КПП организации. Если КПП в справке 2-НДФЛ относится к Москве или Санкт-Петербургу — ипотеку взять не получится.
Но если КПП относится к любому другому региону (включая Московскую и Ленинградскую области) — вы можете оформить кредит. То есть взять Ипотеку для IT можно, если вы работает в региональном филиале столичной компании, и филиал полностью соответствует всем требованиям программы со стороны Минцифры.
3. Становится невозможной покупка жилья в Москве и Санкт-Петербурге.
4. Максимальная субсидируемая сумма кредита — до 9 млн — для всех субъектов РФ (кроме Москвы и Санкт-Петербурга).
5. Срок предоставления информации с периодичностью каждые 6 месяцев о трудоустройстве заемщика в IT-организации с момента подписания кредита меняется с 5 лет до полного погашения кредита.
6. Срок действия программы продлен до 31 декабря 2030 года.
7. Ставка по ипотеке — 6%.
8. Требование по уровню дохода за последние 3 месяца и более с учетом НДФЛ к IT-специалисту применяется вне зависимости от возраста (получить ипотеку для ИТ могут заемщики до 50 лет включительно):
- от 150 тыс. руб. для компаний, зарегистрированных в Московской области и Ленобласти, а также городах-миллионниках (кроме Москвы и Санкт-Петербурга);
- от 90 тыс. руб. если компания зарегистрирована в других городах.
9. Теперь в рамках программы «Ипотека для IT» невозможно приобрести объект по договору уступки прав требований.
Кому теперь доступна «Ипотека для IT»
Заёмщик должен работать в компании, которая относится к сфере информационных технологий. Максимальный возраст заемщика на момент подписания кредитного договора — 50 лет (включительно).
При этом IT-компания должна:
- находиться в России (кроме Москвы и Санкт-Петербурга);
- иметь аккредитацию Минцифры РФ;
- получать налоговые льготы.
Основные параметры кредита «Ипотека для IT»
- Минимальная ставка — 6% годовых;
- Первоначальный взнос — от 20,1% от стоимости недвижимости;
- Сумма кредита — до 9 млн рублей.
Можно оформить ипотечный кредит и на более крупную сумму: до 18 млн рублей. Но в таком случае в части кредита выше установленного госпрограммой лимита (9 млн рублей) будет действовать рыночная процентная ставка.
По программе можно:
- купить готовое или строящееся жильё в новостройке;
- купить участок с жилым домом у юрлица или ИП;
- купить земельный участок для дальнейшего строительства жилого дома;
- построить жилой дом по договору подряда с юрлицом или ИП использованием счета эскроу.
По программе нельзя купить долю, комнату, апартаменты, квартиру во вторичке или квартиру по ДУПТ (договору уступки прав требований).
Можно ли взять вторую льготную ипотеку по программе «Ипотека для IT»
Если ранее вы уже получили кредит по программе «Ипотека для IT», взять еще одну ипотеку по этой программе нельзя.
Если любой другой льготный ипотечный кредит был получен до 23.12.2023, то да — можно оформить «Ипотеку для IT» по новым условиям.
Если любой другой льготный ипотечный кредит был получен после 23.12.2023, то получить «Ипотеку для IT» нельзя.
С какого числа изменения вступят в силу
Выдача кредитов по программе по старым условиям проходила до 31 июля 2024 года включительно. С 1 августа вступают в силу новые условия, описанные в данной статье.
Мы уже подали заявку и получили одобрение от банка на сделку — как теперь быть
Ваша заявка будет рассмотрена по новым условиям после выделения лимитов Правительством РФ. Менеджер свяжется с вами и расскажет о дальнейших шагах. Вы также можете оформить новую заявку и получить кредит по другой ипотечной программе.
Можно ли подать новую заявку по новым условиям
Да, подача заявка доступна на сайте Домклик или в офисах Сбера.
Если мой случай не подходит под новые условия, что мне делать
В этом случае мы рекомендуем подать новую заявку на другую ипотечную программу.
Продолжают действовать другие программы Сбера, часть из них — на льготных условиях, например «Семейная ипотека».
Кроме того, в июле Домклик и Сбер запустили скидки на ипотеку в новостройках. А с 31 июля клиенты Сбербанка смогут снизить ставку на 0,3 п.п. в рамках акционного предложения «Ипотека Плюс».
- На сайте Минцифры РФ — ИТ-ипотека: ответы на самые часто задаваемые вопросы.
- На странице программы в Домклик — Ипотека для IT-специалистов. Там же можно подать заявку.
- В свежем материале нашего журнала — В Минцифры разъяснили новые условия IT-ипотеки.