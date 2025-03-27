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«Арктическую ипотеку» на 50 млрд рублей планируется выдать к концу года

Дата публикации: вчера 10:45
«Арктическую ипотеку» на 50 млрд рублей планируется выдать к концу года

К концу 2025 года число выданных кредитов по льготной программе «Арктическая ипотека» составит около 20 тыс., а их общая сумма — 50 млрд руб. Об этом сообщил глава Минвостокразвития Алексей Чекунков.

«Я думаю, к концу 2025 года мы выйдем на 19-20 тыс. кредитов по "Арктической ипотеке", на 50 млрд руб.», — сказал он в эфире телеканала «Россия-24».

По данным Чекункова, льготные кредиты по «Арктической ипотеке» уже получили 12 тыс. семей. Он также отметил, что условия программы позволяют людям переезжать и самореализовываться в регионах Дальнего Востока и Арктики.

Ранее в Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики сообщили, что благодаря запуску программы в Арктической зоне РФ стали строить на 40% больше жилья.

На Арктическую зону РФ «Дальневосточную ипотеку» расширили в конце 2023 года, а саму программу переименовали в «Дальневосточную и Арктическую ипотеку». Она позволяет взять кредит под низкий процент на покупку жилья в Арктической зоне РФ и на Дальнем Востоке.

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Арктическая ипотека в Сбере: условия и требования программы

Новости
Юля Тихонова
Юля ТихоноваВсе авторы
Автор статьи
Эксперт в области рынка недвижимости и ипотеки
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