Правила аккредитации IT-компаний для выдачи льготной ипотеки упростили
Правительство России изменило порядок аккредитации IT-компаний, которая позволяет сотрудникам оформлять ипотеку по сниженной ставке. Об этом сообщила пресс-служба Минцифры.
Новые правила утверждены соответствующим постановлением. Оно в том числе отменяет проверку дохода от IT-деятельности для малых технологических компаний, созданных менее трех лет назад.
Если компания получила аккредитацию в год своего создания, то в этот год она может ее не подтверждать (по правилам делать это необходимо ежегодно).
Кроме того, теперь проверять соответствие IT-компании требованиям по уровню зарплат сотрудников будут по данным за два последних квартала вместо пяти. А заявления на ежегодную процедуру подтверждения аккредитации станут принимать только в электронном виде через «Госуслуги».
IT-аккредитация — это проверка на соответствие ряду требований, она нужна компаниям для:
- уплаты налогов по сниженной ставке;
- оформления льготной ипотеки и отсрочки от срочной службы для сотрудников;
- освобождения от проверок контролирующих органов, а также выездных налоговых проверок;
- трудоустройства иностранных IT-специалистов в упрощенном порядке.
В конце июля IT-ипотеку продлили до 2030 года на новых условиях. Так, например, ставка по программе увеличилась с 5% до 6%, а максимальную сумму кредита установили на уровне 9 млн руб. для всех регионов (в регионах-миллионниках она была 18 млн руб.).
Кроме этого, из программы исключили Москву и Санкт-Петербург и изменили требования к среднему уровню дохода IT-специалистов.
- В Минцифры разъяснили новые условия IT-ипотеки
- Новые условия программы «Ипотека для IT»: что изменилось
- Ипотека для IT: условия льготной программы в Сбере, инструкция и список компаний
Честно говоря не знаю для кого они придумали эту программу.
Где вы найдете специалистов в ИТ, в регионах, которые получают больше 90 и 150 т.р., это единицы, ведущие менеджера в этой сфере...?
В Подмосковье в самом лучшем случае специалист в районе 100 получает, но это 20%.
Так же эти требования к налогам, что прибыль в компании должна составлять от ИТ больше 70%, где вы такую компанию найдете?
В итоге просто никто не получает, только на бумаге.
Банки занимаются сбором информации, лимитов нет, без предупреждения меняют условия, отменяют сделки, меняются условия заявки.
Я вообще со сделкой пролетел, мне никто и не сообщил, в конце июня.
22 июня должна была состояться сделка, вечером 21-го позвонил застройщик с плохими новостями, застройщик позвонил, не менеджер Сбера.
Ипотеку получили только те, у кого уже достаточно недвижимости, а кто действительно нуждается - в пролете, особенно молодые специалисты..
Степан М.здравствуйте! Сожалеем, что условия программы не подходят. Программы с государственной поддержкой субсидирует государство и именно оно устанавливает их условия. У Банка таких полномочий нет.
Спасибо, что поделились своим мнением.
7. Может ли сотрудник московской ИТ-компании получить ипотеку, если он работает дистанционно из региона?
Будем искать решение, надеемся найти.
Ну-ну, посмотрим на это решение
Алексей Ш.здравствуйте! Сожалеем, что условия программы не подходят. Программы с государственной поддержкой субсидирует государство и именно оно устанавливает их условия. У Банка таких полномочий нет.
Спасибо, что поделились своим мнением.
Сейчас посмотрят что её никто не будет брать и от читаются, что спрос понизился, а значит все кто хотели, те взяли и посмотрите какие мы молодцы имеем меру поддержки для it) но прояснять, что на такие рабские условия (в полном смысле слова, ибо ты обязан работать в одной сфере до конца ипотеки, а жизнь такая штука, сегодня ты в it, а спустя несколько лет в другой сфере) мало кто пойдет, никто не будет) все для народа и людей, чистой воды крепостное право, только там оно было на 49 лет) хотят чтобы люди оставались в регионах, так блин сначала бы там инфраструктуру и условия для жизни пусть сделают. Зла не хватает на таких
Виталий Н.здравствуйте! Сожалеем, что условия программы не подходят. Программы с государственной поддержкой субсидирует государство и именно оно устанавливает их условия. У Банка таких полномочий нет.
Если вы получили отказ по заявке на "Ипотеку для IT", напишите, пожалуйста, на эл. почту realty@domclick.ru: ваши ФИО, контактный номер телефона и ваш вопрос. Наши специалисты все проверят и свяжутся с вами!
Ага, и в списке сейчас всего 33 компании со всей России, сотрудники которых могут получить IT-ипотеку. Причем часть из них ещё и филиалы основной.
Михаил З.здравствуйте! Спасибо, что поделились своим мнением.
Михаил З.это было до этих послаблений, а после них станет аж 100 вместо 10000-20000 еще месяц назад)
Сергей Т.здравствуйте! Спасибо, что поделились своим мнением.