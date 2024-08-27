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Новости
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Правила аккредитации IT-компаний для выдачи льготной ипотеки упростили

Дата публикации: 27 авг 2024
Правила аккредитации IT-компаний для выдачи льготной ипотеки упростили

Правительство России изменило порядок аккредитации IT-компаний, которая позволяет сотрудникам оформлять ипотеку по сниженной ставке. Об этом сообщила пресс-служба Минцифры.

Новые правила утверждены соответствующим постановлением. Оно в том числе отменяет проверку дохода от IT-деятельности для малых технологических компаний, созданных менее трех лет назад.

Если компания получила аккредитацию в год своего создания, то в этот год она может ее не подтверждать (по правилам делать это необходимо ежегодно).

Кроме того, теперь проверять соответствие IT-компании требованиям по уровню зарплат сотрудников будут по данным за два последних квартала вместо пяти. А заявления на ежегодную процедуру подтверждения аккредитации станут принимать только в электронном виде через «Госуслуги».

IT-аккредитация — это проверка на соответствие ряду требований, она нужна компаниям для:

  • уплаты налогов по сниженной ставке;
  • оформления льготной ипотеки и отсрочки от срочной службы для сотрудников;
  • освобождения от проверок контролирующих органов, а также выездных налоговых проверок;
  • трудоустройства иностранных IT-специалистов в упрощенном порядке.

В конце июля IT-ипотеку продлили до 2030 года на новых условиях. Так, например, ставка по программе увеличилась с 5% до 6%, а максимальную сумму кредита установили на уровне 9 млн руб. для всех регионов (в регионах-миллионниках она была 18 млн руб.). 

Кроме этого, из программы исключили Москву и Санкт-Петербург и изменили требования к среднему уровню дохода IT-специалистов.

Материалы по теме:
  1. В Минцифры разъяснили новые условия IT-ипотеки
  2. Новые условия программы «Ипотека для IT»: что изменилось
  3. Ипотека для IT: условия льготной программы в Сбере, инструкция и список компаний

Новости
Ипотека
Карина Камалова
Карина Камалова
Автор статьи
Комментарии10
С
Степан М.
04 сен 2024

Честно говоря не знаю для кого они придумали эту программу.

Где вы найдете специалистов в ИТ, в регионах, которые получают больше 90 и 150 т.р., это единицы, ведущие менеджера в этой сфере...?

В Подмосковье в самом лучшем случае специалист в районе 100 получает, но это 20%.

Так же эти требования к налогам, что прибыль в компании должна составлять от ИТ больше 70%, где вы такую компанию найдете?

В итоге просто никто не получает, только на бумаге.

Банки занимаются сбором информации, лимитов нет, без предупреждения меняют условия, отменяют сделки, меняются условия заявки.

Я вообще со сделкой пролетел, мне никто и не сообщил, в конце июня.

22 июня должна была состояться сделка, вечером 21-го позвонил застройщик с плохими новостями, застройщик позвонил, не менеджер Сбера.

Ипотеку получили только те, у кого уже достаточно недвижимости, а кто действительно нуждается - в пролете, особенно молодые специалисты..

Домклик
04 сен 2024

Степан М.здравствуйте! Сожалеем, что условия программы не подходят. Программы с государственной поддержкой субсидирует государство и именно оно устанавливает их условия. У Банка таких полномочий нет.

Спасибо, что поделились своим мнением.

А
Алексей Ш.
30 авг 2024

7. Может ли сотрудник московской ИТ-компании получить ипотеку, если он работает дистанционно из региона?

Будем искать решение, надеемся найти.

Ну-ну, посмотрим на это решение

Домклик
30 авг 2024

Алексей Ш.здравствуйте! Сожалеем, что условия программы не подходят. Программы с государственной поддержкой субсидирует государство и именно оно устанавливает их условия. У Банка таких полномочий нет.

Спасибо, что поделились своим мнением.

В
Виталий Н.
29 авг 2024

Сейчас посмотрят что её никто не будет брать и от читаются, что спрос понизился, а значит все кто хотели, те взяли и посмотрите какие мы молодцы имеем меру поддержки для it) но прояснять, что на такие рабские условия (в полном смысле слова, ибо ты обязан работать в одной сфере до конца ипотеки, а жизнь такая штука, сегодня ты в it, а спустя несколько лет в другой сфере) мало кто пойдет, никто не будет) все для народа и людей, чистой воды крепостное право, только там оно было на 49 лет) хотят чтобы люди оставались в регионах, так блин сначала бы там инфраструктуру и условия для жизни пусть сделают. Зла не хватает на таких

Домклик
29 авг 2024

Виталий Н.здравствуйте! Сожалеем, что условия программы не подходят. Программы с государственной поддержкой субсидирует государство и именно оно устанавливает их условия. У Банка таких полномочий нет.

Если вы получили отказ по заявке на "Ипотеку для IT", напишите, пожалуйста, на эл. почту realty@domclick.ru: ваши ФИО, контактный номер телефона и ваш вопрос. Наши специалисты все проверят и свяжутся с вами!

М
Михаил З.
27 авг 2024

Ага, и в списке сейчас всего 33 компании со всей России, сотрудники которых могут получить IT-ипотеку. Причем часть из них ещё и филиалы основной.

Домклик
28 авг 2024

Михаил З.здравствуйте! Спасибо, что поделились своим мнением.

С
Сергей Т.
28 авг 2024

Михаил З.это было до этих послаблений, а после них станет аж 100 вместо 10000-20000 еще месяц назад)

Домклик
28 авг 2024

Сергей Т.здравствуйте! Спасибо, что поделились своим мнением.

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