Где чаще всего берут «Дальневосточную и Арктическую ипотеку», выяснили в Росреестре
Больше всего кредитов по «Дальневосточной и Арктической ипотеке» оформляют в Якутии, Приморском крае, Архангельской области и Ненецком автономном округе. Об этом сообщила пресс-служба Росреестра.
«Дальневосточную ипотеку» запустили в декабре 2019 года. Изначально она охватывала регионы Дальнего Востока. В конце 2023 года программу расширили на Арктическую зону РФ и переименовали в «Дальневосточную и Арктическую ипотеку».
«По программам "Дальневосточной и арктической ипотеки" сегодня в общей сложности зарегистрировано 121 089 тыс. ипотек», — сказала замруководителя Росреестра Татьяна Громова.
Как уточняется, в рамках программы на Дальнем Востоке с декабря 2019 года по 14 марта 2025 года Росреестр зарегистрировал 111,19 тыс. кредитов. Чаще всего ипотеку брали в Якутии и Приморском крае, где оформлено 26,9 тыс. и 23,4 тыс. сделок соответственно. На третьем месте находится Бурятия (17,4 тыс.), на четвертом — Хабаровский край (13,6 тыс.), на пятом — Амурская область (10,2 тыс.).
Во второй пятерке рейтинга:
- Забайкальский край (7,6 тыс.);
- Сахалинская область (6,1 тыс.);
- Магаданская область и Чукотский АО (3,3 тыс.);
- Камчатский край (1,7 тыс.);
- Еврейская автономная область (443).
В Арктической зоне РФ, по данным на 14 марта 2025 года, в рамках программы зарегистрировали 9,89 тыс. ипотечных кредитов. Безусловными лидерами стали Архангельская область и Ненецкий автономный округ с 4,1 тыс. сделок. На второй позиции — Красноярский край (3,8 тыс.). Далее следуют Ямало-Ненецкий автономный округ (912), Мурманская область (665) и Карелия (300). Замыкает список Коми с показателем в 24 договора.
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