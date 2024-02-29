Клиенты Сбера могут получить льготную ипотеку с повышенным лимитом
Клиенты СберБанка смогут получить «Семейную ипотеку» на приобретение квартир в новостройках с увеличенной в 2,5 раза максимальной суммой кредита. Благодаря этому можно приобрести более просторное жильё.
Так, в Сбере можно получить ипотеку на сумму до 30 млн рублей в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области. И до 15 млн рублей — в остальных регионах. Тогда как базовые лимиты по «Семейной ипотеке», утверждённые правительством России, — 12 млн и 6 млн рублей соответственно.
При этом сумма до утверждённого правительством лимита будет оформлена по льготной ставке 6%. А сумма свыше лимита — по рыночной.
С 25 апреля Сбербанк снизил ставки по «Семейной ипотеке» с увеличенным лимитом. Кроме этого, программа теперь доступна на территории Дальневосточного федерального округа.
Как это работает
Банк предлагает ипотеку с увеличенной суммой кредита, совмещая льготную и рыночную программы.
Предположим, вы хотите приобрести квартиру в Новосибирске за 13 млн рублей. На первоначальный взнос есть 3 млн рублей. Но по «Сeмeйнoй ипoтeкe» действует ограничение — не более 6 млн рублей. В рамках ипотеки с увеличенным лимитом банк выдаст максимальные 6 млн рублей по льготной ставке 6%. А остаток суммы, 4 млн рублей, оформит по рыночной.
В кредитном договоре будет общая сумма под средневзвешенную ставку — 11,3%.
Если вы хотите приобрести квартиру в Москве или Санкт-Петербурге стоимостью 25 млн рублей с первоначальным взносом в 5 млн рублей, то сумма в размере 12 млн рублей будет выдана по ставке 6%, а оставшиеся 8 млн рублей по рыночной. Итоговая ставка, которая будет отображена в кредитном договоре — 11,2%.
Важно: предложение доступно только для оформления ипотеки на покупку квартиры в новостройке или готового жилого дома на первичном рынке от юридического лица или индивидуального предпринимателя.
Как подать заявку на льготную ипотеку с увеличенным лимитом
Чтобы подать заявку на «Сeмeйную ипoтeку» с увеличенным лимитом, нужно соответствовать условиям госпрограммы. Взять ипотеку могут семьи:
- с одним ребенком, который родился после 1 января 2018 года;
- с двумя и более детьми младше 18 лет;
- семьи, в которых есть ребенок с инвалидностью.
Заемщиком может выступать любой из родителей ребенка, рожденного после 1 января 2018 года, или ребенка-инвалида. Если первенец родился в январе 2024 года, то воспользоваться программой уже нельзя.
Родителям на момент предоставления кредита в СберБанке должно быть не менее 18 лет. Также важно, чтобы у заемщика было российское гражданство.
Можно привлекать созаемщиков, причем не обязательно супруга или родителя ребенка.
Кредит выдается на срок до 30 лет, необходимый размер первоначального взноса — от 20,1% стоимости приобретаемой недвижимости.
Для подачи заявки нужно перейти в ипотечный калькулятор на Домклик, выбрать «Сeмeйную ипoтeку» и указать параметры кредита. Если получаете зарплату на карту СберБанка, отметьте это.
Список документов, которые нужны заемщикам СберБанка для подачи заявки на семейную ипотеку и для оформления сделки, можно посмотреть на странице программы.