Сбер возобновляет выдачи IT-ипотеки
Сбербанк снова начнет выдавать кредиты по льготной программе «IT-ипотека» с 21 августа. Об этом сообщил первый зампредседателя правления банка Кирилл Царев.
Ранее правительство продлило «IT-ипотеку» до 2030 года на новых условиях, а также выделило дополнительные деньги на программу. Так, например, программа больше не работает в Москве и Санкт-Петербурге, а ставка составляет 6%.
С 21 августа Сбербанк возобновит выдачи кредитов по программе «Ипотека для IT». Отмечу, что банк актуализирует ранее одобренные заявки по новым условиям действия программы, которые вступили в силу с 1 августа 2024 года.
Он напомнил, что первоначальный взнос по программе составляет от 20,1% от стоимости недвижимости, максимальная сумма кредита — до 9 млн руб. Кредит можно оформить и на более крупную сумму — до 18 млн руб. В таком случае сумма сверх лимита оформляется по рыночной ставке.
Заемщик должен работать в компании, которая относится к сфере информационных технологий. Его возраст на момент подписания кредитного договора может быть максимум 50 лет (включительно). При этом IT-компания должна находиться в России, иметь аккредитацию Минцифры РФ, получать налоговые льготы.
По программе можно купить готовое или строящееся жилье в новостройке, участок с жилым домом у юрлица или ИП и для его строительства, а также построить дом по договору подряда с юрлицом или ИП.
За время действия «IT-ипотеки» Сбербанк выдал 31,7 тыс. кредитов на общую сумму более 256 млрд руб.
Новые условия программы «Ипотека для IT»: что изменилось
Добрый день, подскажите, какие документы нужны для взятия IT ипотеки?
Лолита Б.здравствуйте! Подача заявка доступна на сайте Домклик.
Подробнее об "Ипотеке для IT" рассказали в статье: https://blog.domclick.ru/ipoteka/post/novye-usloviya-programmy-ipoteka-dlya-it-chto-izmenilos.
Коллеги из IT! Вся эта ситуация выглядит очень странной - есть предложение отправить коллективное письмо в Министерство цифрового развития с требованием предоставить внятную обратную связь по причинам отказа и отсутствием ранее аккредитованных ИТ-компаний в новых "сверхсекретных" реестрах, направляемых в банки.
В идеале, дополнить функционал сервиса реестра проверки аккредитации, выводом сведений о возможности получения ИТ ипотеки сотрудникам или её отсутствия, с указанием причин.
Максим О.здравствуйте! Сожалеем, что условия программы не подходят. Программы с государственной поддержкой субсидирует государство и именно оно устанавливает их условия. У Банка таких полномочий нет.
Если вы получили отказ по заявке на "Ипотеку для IT", напишите, пожалуйста, на эл. почту realty@domclick.ru: ваши ФИО, контактный номер телефона и ваш вопрос. Наши специалисты все проверят и свяжутся с вами!
Максим О.Отмена
Добрый день. Появились лимиты на it ипотеку? Менеджер говорит, что не лимитов ни нового списка ещё нет.
Ольга З.здравствуйте! С 21 августа Сбербанк начал выдачу кредитов по программе «Ипотека для IT», рассказали об этом в статье: https://blog.domclick.ru/novosti/post/sber-vozobnovlyaet-vydachi-it-ipoteki?ysclid=m0dywsgovq330003663.
Рекомендуем обратиться за полной информацией по аккредитации именно вашей IT-компании напрямую в Минцифры.
Подскажите, Сбер выдает ипотеку для своих сотрудников, если объект для покупки в Московской или СПБ области? Спасибо.
Елена Ф.здравствуйте! В список организаций входят компании, осуществляющие деятельность в области информационных технологий и аккредитованные в соответствии с Положением о государственной аккредитации, указанных в подпункте 3 пункта 1 статьи 427 Налогового кодекса Российской Федерации, осуществляющих деятельность в области информационных технологий согласно Решению о порядке предоставления субсидии № 23-68902-00855-Р.
Уточним, по новым условиям программы невозможна покупка жилья в Москве и Санкт-Петербурге, в Московской и Ленинградской областях — доступна.
С новыми условиями программы "Ипотека для IT" можно ознакомиться в статье: https://blog.domclick.ru/ipoteka/post/novye-usloviya-programmy-ipoteka-dlya-it-chto-izmenilos.
Елена
Добрый день, подскажите подали на ипотеку it, через официальный телеграмм мин цифры проверили компанию на раскрытие тайны, всё есть, банки говорят что ждут от мин цифры списки кому можно одобрить it, на прошлой неделе пришло только 33 компании, для чего такие сложности если можно через сайт мин цифры проверить