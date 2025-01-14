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Новости
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Москвичи могут отказаться от бумажных платежек за ЖКУ

Дата публикации: 14 янв 2025
Москвичи могут отказаться от бумажных платежек за ЖКУ

У жителей Москвы появилась возможность полностью перейти на электронные квитанции на оплату жилищно-коммунальных услуг, отказавшись от бумажных. Об этом сообщается на портале мэра столицы.

«На портале mos.ru появилась возможность отказаться от бумажных единых платежных документов (ЕПД) и получать квитанции только в электронном виде», — говорится в сообщении.

Как отметил замруководителя столичного Департамента информационных технологий Дмитрий Иванов, это не только удобно, но еще и экологично, поскольку сокращает использование бумаги и материалов для печати квитанции.

Воспользоваться новой услугой могут только собственники жилья. Электронные платежки начнут приходить в личный кабинет со следующего месяца после подачи заявки. Отказаться от бумажных квитанций можно по желанию. Тем, кто захочет сохранить привычный вариант, платежки будут приходить в том же виде.

При этом возобновить получение бумажных ЕПД можно через шесть месяцев после оформления отказа. Долговые платежки по-прежнему будут отправлять в бумажной форме.

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ЖКУ
Юля Тихонова
Юля Тихонова
Автор статьи
Откажетесь ли вы от бумажных платежек?
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Комментарии1
Н
Наталия Д.
14 янв 2025

ни в коем случае

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