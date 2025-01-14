Москвичи могут отказаться от бумажных платежек за ЖКУ
У жителей Москвы появилась возможность полностью перейти на электронные квитанции на оплату жилищно-коммунальных услуг, отказавшись от бумажных. Об этом сообщается на портале мэра столицы.
«На портале mos.ru появилась возможность отказаться от бумажных единых платежных документов (ЕПД) и получать квитанции только в электронном виде», — говорится в сообщении.
Как отметил замруководителя столичного Департамента информационных технологий Дмитрий Иванов, это не только удобно, но еще и экологично, поскольку сокращает использование бумаги и материалов для печати квитанции.
Воспользоваться новой услугой могут только собственники жилья. Электронные платежки начнут приходить в личный кабинет со следующего месяца после подачи заявки. Отказаться от бумажных квитанций можно по желанию. Тем, кто захочет сохранить привычный вариант, платежки будут приходить в том же виде.
При этом возобновить получение бумажных ЕПД можно через шесть месяцев после оформления отказа. Долговые платежки по-прежнему будут отправлять в бумажной форме.
ни в коем случае