В Подмосковье запустили онлайн-помощника по строительству дома
На портале госуслуг Московской области появился сервис «Построй свой дом», который даст пошаговый план возведения собственного жилья. Об этом сообщила пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи региона.
«Новый умный сервис предложит пользователю заполнить анкету, а затем на основе его ответов подготовит персональную дорожную карту по строительству. Сервис будет сопровождать от зарождения идеи стройки до переезда в свой дом», — цитирует пресс-служба руководителя ведомства Надежду Куртяник.
Сервис «Построй свой дом» можно найти на главной странице регионального портала. Чтобы им воспользоваться, нужно авторизоваться с помощью ЕСИА, а затем пройти небольшое анкетирование. Вопросы в нем будут связаны с наличием земельного участка, проектом строительства дома, привлечением подрядчика для стройки и так далее.
После отправки анкеты система сгенерирует пошаговый план действий и направит персональные советы по организации строительства со ссылками на нужные услуги. Эти рекомендации также можно скачать отдельным файлом.
Хочу построить дом. С чего начать?
Кто не знает с чего начать, думаю полезно будет.