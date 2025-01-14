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Новости
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В Подмосковье запустили онлайн-помощника по строительству дома

Дата публикации: 14 янв 2025
В Подмосковье запустили онлайн-помощника по строительству дома

На портале госуслуг Московской области появился сервис «Построй свой дом», который даст пошаговый план возведения собственного жилья. Об этом сообщила пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи региона.

«Новый умный сервис предложит пользователю заполнить анкету, а затем на основе его ответов подготовит персональную дорожную карту по строительству. Сервис будет сопровождать от зарождения идеи стройки до переезда в свой дом», — цитирует пресс-служба руководителя ведомства Надежду Куртяник.

Сервис «Построй свой дом» можно найти на главной странице регионального портала. Чтобы им воспользоваться, нужно авторизоваться с помощью ЕСИА, а затем пройти небольшое анкетирование. Вопросы в нем будут связаны с наличием земельного участка, проектом строительства дома, привлечением подрядчика для стройки и так далее.

После отправки анкеты система сгенерирует пошаговый план действий и направит персональные советы по организации строительства со ссылками на нужные услуги. Эти рекомендации также можно скачать отдельным файлом.

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Новости
Курс недвижимости
Юля Тихонова
Юля Тихонова
Автор статьи
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Комментарии1
Т
Татьяна В.
14 янв 2025

Кто не знает с чего начать, думаю полезно будет.

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