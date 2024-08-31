Что такое обращение с ТКО в коммунальных платежах
В квитанциях на оплату ЖКУ есть такая строка, как обращение с ТКО. Расшифровывается аббревиатура как твердые коммунальные отходы. Разбираемся, что это такое, как начисляют плату за обращение с ТКО и можно ли отказаться от этой услуги.
Что о ТКО говорит закон
Согласно закону «Об отходах производства и потребления», твердые коммунальные отходы — это:
- Мусор, который образуется в квартирах, домах в результате повседневной деятельности.
- Пришедшие в негодность предметы быта.
- Мусор от офисных и бытовых помещений организаций.
Проще говоря, в первую очередь это отходы, которые мы ежедневно выкидываем в мусорное ведро: различные остатки пищи, бутылки, упаковка и так далее. Ко второй категории относятся крупногабаритные отходы (КГО): бытовая техника, мебель, предметы интерьера, мусор от мелкого ремонта (обои, плинтус, оконные рамы, дверные проемы) и сантехника. К третьей — бытовой мусор сотрудников офисов.
Отдельно стоит сказать о КГО: обычные контейнеры во дворах для них не предназначены. Для крупных предметов оборудуют специальные бункеры и даже площадки. Вывоз такого мусора входит в стоимость услуги по обращению с ТКО.
А вот строительный мусор и опасные отходы к ТКО не относятся. В первом случае речь о мусоре, который образовался в ходе масштабного ремонта: арматуре, кирпичах, строительных смесях, перегородках из гипсокартона. Во втором — о лампочках, батарейках, аккумуляторах.
Что такое обращение с твердыми коммунальными отходами
Обращение с ТКО — это коммунальная услуга по сбору, вывозу и утилизации мусора. До 2019 года такие отходы назывались бытовыми (ТБО) и входили в услугу по содержанию жилого помещения. Но с запуском мусорной реформы в квитанции появилась отдельная строка с новым названием.
Эту услугу предоставляет региональный оператор или несколько — в каждом субъекте он свой. Операторов выбирают власти регионов по конкурсу не более чем на 10 лет с возможностью продления полномочий.
Договор на предоставление услуг от имени собственников многоквартирных домов с региональным оператором, как правило, заключает управляющая компания или ТСЖ. Напрямую делают это владельцы частных домов и юрлица.
Отказаться от услуги нельзя, ее получение обязательно.
Тарифы за услугу по обращению с ТКО
При начислении платы за коммунальную услугу опираются на: число проживающих граждан или площадь жилья, а также норматив накопления ТКО (средний объем образования мусора) и предельный единый тариф на вывоз 1 кубометра отходов.
Нормативы рассчитывают власти регионов, предельный единый тариф также устанавливают они, причем для каждого оператора он может быть свой.
В Башкортостане норматив накопления на одного проживающего в МКД составляет 1,92 кубометра в год, в частном доме — 1,95. Для одного из региональных операторов единый тариф на 2024 год установили в размере 611,84 руб. за кубометр.
Для того чтобы узнать плату за услугу в месяц, нужно умножить число жильцов на тариф, далее умножить полученное число на норматив и поделить на 12 (месяцев).
Таким образом, если в квартире живет один человек, ему нужно заплатить в месяц 97,89 руб., если в доме — 99,42 руб.
А, допустим, в Москве для расчета платы берут площадь помещения, а не число проживающих. Разберем порядок расчета для жителей Северо-Восточного и Восточного административного округов.
Единый тариф для регионального оператора этих территорий в 2024-м составляет 846,43 руб. за кубометр, годовой норматив накопления на 1 кв. м в многоквартирных домах — 0,104 кубометра. Считаем по той же формуле, что была выше: площадь квартиры (например, 35 «квадратов») умножаем на норматив, затем на единый тариф и делим на 12. Получается 256,75 руб. в месяц.
Можно ли не платить за вывоз мусора
Нет, платить за обращение с ТКО обязательно. Но в некоторых случаях можно снизить плату за услуги ЖКХ, в том числе за вывоз мусора:
- Если вас не было дома пять дней и больше (дни отъезда и приезда не учитываются). Для этого нужно подать письменное заявление (в УК, ТСЖ или региональному оператору в зависимости от того, с кем заключен договор) до отъезда или не позднее чем через 30 дней после возвращения. Также понадобятся документы, которые подтвердят, что вы не проживали дома определенное время.
- Если услугу предоставляли плохо или со слишком большими перерывами.
В случае с вывозом мусора максимальный перерыв зависит от среднесуточной температуры на улице. В теплую погоду (от +5°С градусов и выше) возможна задержка максимум на сутки. Если на улице холоднее (от +5°С и ниже) — двое суток. Однако за месяц все перерывы не могут превышать 72 часа.
Как часто должны вывозить мусор
Когда на улице холодно (средняя температура — +5 °C и ниже) забирать мусор должны не реже чем один раз в трое суток, когда тепло (при средней температуре свыше +5 °C) — ежедневно.
Если его не вывозят, нужно обратиться либо в управляющую компанию, либо в ТСЖ, либо к региональному оператору. Это зависит от того, с кем заключен договор на оказание услуги. Жалобу можно направить в свободной форме, указав личные данные, адрес и суть претензии.
Если это не помогло, направить обращение стоит в министерство или департамент ЖКХ, затем в жилинспекцию и Роспотребнадзор.
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Я прописана и проживаю в Москве.. За мусор плачу там же.. Но у меня за городом есть собственность.. Никто там не прописан и не живёт.. Почему у меня берут за мусор в двух местах.. Договор я на вывоз мусора не писала.. Услугу никто не выполняет.. Даже нету мусорных баков.. Почему мировой судья выносит решение о удержании с пенсионной карточки за мусор.. На основании каких документов?Куда можно обратиться и какие документы для этого нужны?
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Добрый день, а как быть с нежилыми помещениями в собственности (кладовки и паркинг)? Почему в квитанции за их оплату также включена графа "обращение с ТКО", ведь по сути никакого мусора там быть не может
Татьяна Б.здравствуйте! Этот вопрос рекомендуем уточнить напрямую у своего регионального оператора.
У нас прописано 4 ч один уехал в город жить плачу и там и тут оператор один и тот же получается я переплачиваю
Андрей М.здравствуйте! Этот вопрос рекомендуем уточнить напрямую у своего регионального оператора.
А если я вообще не проживаю в квартире, то можно снизить оплату за услугу? И о каких подтверждающих документах идёт речь?
Елена С.здравствуйте! Обратитесь, пожалуйста, за консультацией в регистрирующий орган вашего региона.
Добрый день! Этот вопрос я могу уточнить напрямую у своего регионального оператора ? Спасибо за помощь 🚀
Олег С.здравствуйте! Спасибо, что поделились своим мнением.