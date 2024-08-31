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Дом и уют
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Что такое обращение с ТКО в коммунальных платежах

Дата публикации: 31 авг 2024
Что такое обращение с ТКО в коммунальных платежах
Содержание

В квитанциях на оплату ЖКУ есть такая строка, как обращение с ТКО. Расшифровывается аббревиатура как твердые коммунальные отходы. Разбираемся, что это такое, как начисляют плату за обращение с ТКО и можно ли отказаться от этой услуги.

Что о ТКО говорит закон

Согласно закону «Об отходах производства и потребления», твердые коммунальные отходы — это:

  1. Мусор, который образуется в квартирах, домах в результате повседневной деятельности.
  2. Пришедшие в негодность предметы быта.
  3. Мусор от офисных и бытовых помещений организаций.

Проще говоря, в первую очередь это отходы, которые мы ежедневно выкидываем в мусорное ведро: различные остатки пищи, бутылки, упаковка и так далее. Ко второй категории относятся крупногабаритные отходы (КГО): бытовая техника, мебель, предметы интерьера, мусор от мелкого ремонта (обои, плинтус, оконные рамы, дверные проемы) и сантехника. К третьей — бытовой мусор сотрудников офисов.

Отдельно стоит сказать о КГО: обычные контейнеры во дворах для них не предназначены. Для крупных предметов оборудуют специальные бункеры и даже площадки. Вывоз такого мусора входит в стоимость услуги по обращению с ТКО.

Важно:

А вот строительный мусор и опасные отходы к ТКО не относятся. В первом случае речь о мусоре, который образовался в ходе масштабного ремонта: арматуре, кирпичах, строительных смесях, перегородках из гипсокартона. Во втором — о лампочках, батарейках, аккумуляторах.

Что такое обращение с твердыми коммунальными отходами

Обращение с ТКО — это коммунальная услуга по сбору, вывозу и утилизации мусора. До 2019 года такие отходы назывались бытовыми (ТБО) и входили в услугу по содержанию жилого помещения. Но с запуском мусорной реформы в квитанции появилась отдельная строка с новым названием.

Эту услугу предоставляет региональный оператор или несколько — в каждом субъекте он свой. Операторов выбирают власти регионов по конкурсу не более чем на 10 лет с возможностью продления полномочий.

Договор на предоставление услуг от имени собственников многоквартирных домов с региональным оператором, как правило, заключает управляющая компания или ТСЖ. Напрямую делают это владельцы частных домов и юрлица.

Отказаться от услуги нельзя, ее получение обязательно.

Тарифы за услугу по обращению с ТКО

При начислении платы за коммунальную услугу опираются на: число проживающих граждан или площадь жилья, а также норматив накопления ТКО (средний объем образования мусора) и предельный единый тариф на вывоз 1 кубометра отходов.

Нормативы рассчитывают власти регионов, предельный единый тариф также устанавливают они, причем для каждого оператора он может быть свой.

Пример:

В Башкортостане норматив накопления на одного проживающего в МКД составляет 1,92 кубометра в год, в частном доме — 1,95. Для одного из региональных операторов единый тариф на 2024 год установили в размере 611,84 руб. за кубометр.

Для того чтобы узнать плату за услугу в месяц, нужно умножить число жильцов на тариф, далее умножить полученное число на норматив и поделить на 12 (месяцев).

Таким образом, если в квартире живет один человек, ему нужно заплатить в месяц 97,89 руб., если в доме — 99,42 руб.

А, допустим, в Москве для расчета платы берут площадь помещения, а не число проживающих. Разберем порядок расчета для жителей Северо-Восточного и Восточного административного округов.

Единый тариф для регионального оператора этих территорий в 2024-м составляет 846,43 руб. за кубометр, годовой норматив накопления на 1 кв. м в многоквартирных домах — 0,104 кубометра. Считаем по той же формуле, что была выше: площадь квартиры (например, 35 «квадратов») умножаем на норматив, затем на единый тариф и делим на 12. Получается 256,75 руб. в месяц.

Можно ли не платить за вывоз мусора

Нет, платить за обращение с ТКО обязательно. Но в некоторых случаях можно снизить плату за услуги ЖКХ, в том числе за вывоз мусора:

  1. Если вас не было дома пять дней и больше (дни отъезда и приезда не учитываются). Для этого нужно подать письменное заявление (в УК, ТСЖ или региональному оператору в зависимости от того, с кем заключен договор) до отъезда или не позднее чем через 30 дней после возвращения. Также понадобятся документы, которые подтвердят, что вы не проживали дома определенное время.
  2. Если услугу предоставляли плохо или со слишком большими перерывами.

В случае с вывозом мусора максимальный перерыв зависит от среднесуточной температуры на улице. В теплую погоду (от +5°С градусов и выше) возможна задержка максимум на сутки. Если на улице холоднее (от +5°С и ниже) — двое суток. Однако за месяц все перерывы не могут превышать 72 часа.

Как часто должны вывозить мусор

Когда на улице холодно (средняя температура — +5 °C и ниже) забирать мусор должны не реже чем один раз в трое суток, когда тепло (при средней температуре свыше +5 °C) — ежедневно.

Если его не вывозят, нужно обратиться либо в управляющую компанию, либо в ТСЖ, либо к региональному оператору. Это зависит от того, с кем заключен договор на оказание услуги. Жалобу можно направить в свободной форме, указав личные данные, адрес и суть претензии.

Если это не помогло, направить обращение стоит в министерство или департамент ЖКХ, затем в жилинспекцию и Роспотребнадзор.

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Также в этом разделе есть сервис оплаты ЖКУ.

Юля Тихонова
Юля Тихонова
Автор статьи
Комментарии30
П
Пользователь
05 дек 2024

Я прописана и проживаю в Москве.. За мусор плачу там же.. Но у меня за городом есть собственность.. Никто там не прописан и не живёт.. Почему у меня берут за мусор в двух местах.. Договор я на вывоз мусора не писала.. Услугу никто не выполняет.. Даже нету мусорных баков.. Почему мировой судья выносит решение о удержании с пенсионной карточки за мусор.. На основании каких документов?Куда можно обратиться и какие документы для этого нужны?

Домклик
05 дек 2024

Пользовательздравствуйте! Увы, модератор комментариев не может оказать подобной консультации. Для уточнения вопроса рекомендуем обратиться за консультацией напрямую к юристу.

Обратиться за юридической помощью можно на Домклик. Вы можете заказать у юриста консультацию и подготовку документов по необходимым вопросам.

Т
Татьяна Б.
18 нояб 2024

Добрый день, а как быть с нежилыми помещениями в собственности (кладовки и паркинг)? Почему в квитанции за их оплату также включена графа "обращение с ТКО", ведь по сути никакого мусора там быть не может

Домклик
18 нояб 2024

Татьяна Б.здравствуйте! Этот вопрос рекомендуем уточнить напрямую у своего регионального оператора.

А
Андрей М.
17 нояб 2024

У нас прописано 4 ч один уехал в город жить плачу и там и тут оператор один и тот же получается я переплачиваю

Домклик
18 нояб 2024

Андрей М.здравствуйте! Этот вопрос рекомендуем уточнить напрямую у своего регионального оператора.

Е
Елена С.
17 нояб 2024

А если я вообще не проживаю в квартире, то можно снизить оплату за услугу? И о каких подтверждающих документах идёт речь?

Домклик
18 нояб 2024

Елена С.здравствуйте! Обратитесь, пожалуйста, за консультацией в регистрирующий орган вашего региона.

О
Олег С.
13 нояб 2024

Добрый день! Этот вопрос я могу уточнить напрямую у своего регионального оператора ? Спасибо за помощь 🚀

Домклик
14 нояб 2024

Олег С.здравствуйте! Спасибо, что поделились своим мнением.

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