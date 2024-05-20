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Новости
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Лимит по IT-ипотеке в Сбере в регионах-миллионниках вырос с 18 до 30 млн рублей

Дата публикации: 20 мая 2024
Лимит по IT-ипотеке в Сбере в регионах-миллионниках вырос с 18 до 30 млн рублей

С 21 мая клиенты Сбера смогут взять льготную IT-ипотеку на Домклик с повышенным лимитом. В регионах-миллионниках новый лимит составит 30 млн рублей, в остальных населённых пунктах — 15 млн.

При этом базовые лимиты по IT-ипотеке, утверждённые Правительством РФ — 18 млн и 9 млн рублей соответственно. По программе можно приобрести жильё в новостройках.

Тысячи российских IT-специалистов теперь смогут взять в ипотеку более просторное и комфортное жильё на ещё более выгодных условиях. И всё благодаря новым лимитам: сумма в пределах базового лимита будет оформлена по льготной ставке 5%, а сумма свыше — по рыночной. В результате средневзвешенная ставка по программе выйдет в диапазоне от 6%.

Фото эксперта
Алексей Лейпи
директор дивизиона «Домклик» Сбербанка

Читайте также: Ипотека для IT: условия программы, инструкция и список компаний

Какое жильё можно купить в ипотеку для IT

  • Квартиры в строящихся домах по договорам долевого участия
  • Готовые квартиры от застройщиков
  • Индивидуальные жилые дома от застройщика или индивидуального предпринимателя
  • Земельный участок с дальнейшим строительством индивидуального дома
  • Строительство индивидуального жилого дома по договору подряда

Купить квартиру на вторичном рынке по этой программе не получится. 

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Новости
Курс недвижимости
Илья Шайдуров
Илья Шайдуров
Автор статьи
Комментарии30
А
Алексей И.
04 авг 2024

Добрый день. Как изменились условия после 01 августа 2024? Есть ли еще возможность взять IT ипотеку с превышением лимита в 9млн? Как это оформляется - 2 договора на разные ставки (6% + 19%) или один договор на комбинированную ставку (например, 11%)?

Домклик
05 авг 2024

Алексей И.здравствуйте! Все известные на сегодняшний момент условия по программе можно найти в нашей статье по ссылке: https://blog.domclick.ru/ipoteka/post/novye-usloviya-programmy-ipoteka-dlya-it-chto-izmenilos

А
Анна К.
19 июл 2024

можно ли сейчас совместить ИТ ипотеку и семейную, чтобы увеличить лимит до 25 млн?

Домклик
29 июл 2024

Анна К.здравствуйте. У «ИТ-ипотеки» в СберБанке сейчас нет лимитов. Также уточним, что с 23.12.23 действует правило — одна льготная ипотека в одни руки.

Исключение — «Семейная ипотека», но для получения второго льготного кредита по этой программе нужно соблюсти ряд условий: если в семье после 23.12.23 родился ребенок и предыдущая льготная ипотека полностью погашена.

П
Павел Ш.
02 июл 2024

Добрый день.

Когда выдадут новые лимиты?

Домклик
05 июл 2024

Павел Ш.здравствуйте! Такой информации у нас на сегодняшний момент, к сожалению, нет. Если она появится, мы обязательно сообщим об этом на нашем сайте и в соц.сетях.

А
Алексей Ф.
24 мая 2024

Добрый день. Возможно ли иметь одновременно две льготные ипотеки? Например, Новостройка-2020 и ИТ

Домклик
27 мая 2024

Алексей Ф.здравствуйте. С 23 декабря 2023 года можно быть заёмщиком, созаёмщиком или поручителем только по одной ипотеке из льготных госпрограмм.

А
Алексей Ш.
24 мая 2024

лучше бы первоначальный взнос по ней снизили

Домклик
27 мая 2024

Алексей Ш.здравствуйте. Спасибо, что поделились мнением.

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