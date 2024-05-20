Лимит по IT-ипотеке в Сбере в регионах-миллионниках вырос с 18 до 30 млн рублей
С 21 мая клиенты Сбера смогут взять льготную IT-ипотеку на Домклик с повышенным лимитом. В регионах-миллионниках новый лимит составит 30 млн рублей, в остальных населённых пунктах — 15 млн.
При этом базовые лимиты по IT-ипотеке, утверждённые Правительством РФ — 18 млн и 9 млн рублей соответственно. По программе можно приобрести жильё в новостройках.
Тысячи российских IT-специалистов теперь смогут взять в ипотеку более просторное и комфортное жильё на ещё более выгодных условиях. И всё благодаря новым лимитам: сумма в пределах базового лимита будет оформлена по льготной ставке 5%, а сумма свыше — по рыночной. В результате средневзвешенная ставка по программе выйдет в диапазоне от 6%.
Читайте также: Ипотека для IT: условия программы, инструкция и список компаний
Какое жильё можно купить в ипотеку для IT
- Квартиры в строящихся домах по договорам долевого участия
- Готовые квартиры от застройщиков
- Индивидуальные жилые дома от застройщика или индивидуального предпринимателя
- Земельный участок с дальнейшим строительством индивидуального дома
- Строительство индивидуального жилого дома по договору подряда
Купить квартиру на вторичном рынке по этой программе не получится.
Добрый день. Как изменились условия после 01 августа 2024? Есть ли еще возможность взять IT ипотеку с превышением лимита в 9млн? Как это оформляется - 2 договора на разные ставки (6% + 19%) или один договор на комбинированную ставку (например, 11%)?
Алексей И.здравствуйте! Все известные на сегодняшний момент условия по программе можно найти в нашей статье по ссылке: https://blog.domclick.ru/ipoteka/post/novye-usloviya-programmy-ipoteka-dlya-it-chto-izmenilos
можно ли сейчас совместить ИТ ипотеку и семейную, чтобы увеличить лимит до 25 млн?
Анна К.здравствуйте. У «ИТ-ипотеки» в СберБанке сейчас нет лимитов. Также уточним, что с 23.12.23 действует правило — одна льготная ипотека в одни руки.
Исключение — «Семейная ипотека», но для получения второго льготного кредита по этой программе нужно соблюсти ряд условий: если в семье после 23.12.23 родился ребенок и предыдущая льготная ипотека полностью погашена.
Добрый день.
Когда выдадут новые лимиты?
Павел Ш.здравствуйте! Такой информации у нас на сегодняшний момент, к сожалению, нет. Если она появится, мы обязательно сообщим об этом на нашем сайте и в соц.сетях.
Добрый день. Возможно ли иметь одновременно две льготные ипотеки? Например, Новостройка-2020 и ИТ
Алексей Ф.здравствуйте. С 23 декабря 2023 года можно быть заёмщиком, созаёмщиком или поручителем только по одной ипотеке из льготных госпрограмм.
лучше бы первоначальный взнос по ней снизили
Алексей Ш.здравствуйте. Спасибо, что поделились мнением.