Мы используем файлы cookie.
Сколько стоит ваша квартира?Узнайте в разделе Моя недвижимостьИзображение оценки
Реклама
Москва
Партнерам
Разместить объявление
Войти или зарегистрироваться
Москва
Изменить
Покупка
Аренда
Новостройки
Построить дом
Ипотека
Услуги
Журнал
Риелторы
Скачать приложение
Скачать
Недвижимость
2 мин
69K

Почему могут отказать в налоговом вычете?

Дата публикации: 06 окт 2021
Почему могут отказать в налоговом вычете?

«Аэлита», г. Нижний Новгород

Почему могут отказать в налоговом вычете? №1
Отвечает Ольга Сидягина,
Руководитель агентства недвижимости

Давайте предположим: Наталья приходит в налоговую, чтобы получить 260 000 рублей с уплаты своих налогов. Приносит договор на квартиру, квитанции об оплате из банка, подписи, заполняет декларацию 3-НДФЛ и уверена, что ее заявление одобрят. Но приходит уведомление с отказом. Почему такое может произойти? 

Не хватает документов

Наталья могла не донести все документы: договор купли-продажи, скан паспорта и пр. Или не положила расписку от продавца квартиры. Или забыла доложить квитанцию об оплате квартиры.

Неправильно заполнена декларация

Например, не поставлена подпись, неправильная дата подачи заявления, дата рождения и т.д. Наталье нужно внимательно переписать заявление и еще раз его проверить.

Квартира куплена у близких родственников: родителей, детей, братьев и сестер

Деньги по налоговому вычету нельзя вернуть, если квартира покупалась у близких родственников. Никак нельзя.

Документы подали не туда

Наталья могла отнести заполненную декларацию и все документы, например, в Росреестр. Запомните — налоговый вычет можно получить только в отделении ФНС по месту регистрации.

Кончился лимит налогового вычета

Лимит один — 260 000 рублей. Однажды Наталья покупала комнату в своем городе за 1 500 000 рублей и решила вернуть часть денег с налогов. Считаем вычет: 1,5 млн × 13% = 195 000 рублей. В следующий раз покупая недвижимость, Наталья сможет вернуть только остаток. То есть, максимальная доступная сумма 65 000 руб.

Квартиру покупали за счет государства

То есть, собственник ничего не заплатил. Тогда и вернуть деньги нельзя.

Квартиру купили на деньги с материнского капитала

Здесь тоже не получится.

Во всех остальных случаях Наталья сможет получить деньги по налоговому вычету. Даже если квартиру она покупает в ипотеку — в таком случае она сможет вернуть еще и 13% от суммы процентов по ипотечному кредиту.

>> 💚 Получите бесплатный гид по возврату налогового вычета от Домклик — верните себе до 650 000 ₽ с покупки недвижимости 

Налоговый вычет — как получить до 650 000 рублей
Вопрос эксперту
Ольга Маслевская
Ольга Маслевская
Автор статьи
Актуальное
Что будет, если не использовать маткапитал
12 дек 2024
1K
Класс энергоэффективности дома: что это значит
11 дек 2024
797
Налоговые вычеты для ИП
11 дек 2024
1K
Как переоформить коммунальные платежи на нового собственника
11 дек 2024
146K
Письмо

Рассылка журнала

Главное за неделю в одном письме — более 1 млн человек уже подписались

Телеграм-канал Домклик

Будьте в курсе новостей недвижимости и ипотеки
Телеграм-канал Домклик
Уникальный контент в канале
Короткие ответы на вопросы о недвижимости
Подборки по актуальным темам
Напоминания заплатить по счетчикам
Новости о недвижимости
Участие в опросах
Перейти в канал