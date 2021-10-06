Почему могут отказать в налоговом вычете?
«Аэлита», г. Нижний Новгород
Давайте предположим: Наталья приходит в налоговую, чтобы получить 260 000 рублей с уплаты своих налогов. Приносит договор на квартиру, квитанции об оплате из банка, подписи, заполняет декларацию 3-НДФЛ и уверена, что ее заявление одобрят. Но приходит уведомление с отказом. Почему такое может произойти?
Не хватает документов
Наталья могла не донести все документы: договор купли-продажи, скан паспорта и пр. Или не положила расписку от продавца квартиры. Или забыла доложить квитанцию об оплате квартиры.
Неправильно заполнена декларация
Например, не поставлена подпись, неправильная дата подачи заявления, дата рождения и т.д. Наталье нужно внимательно переписать заявление и еще раз его проверить.
Квартира куплена у близких родственников: родителей, детей, братьев и сестер
Деньги по налоговому вычету нельзя вернуть, если квартира покупалась у близких родственников. Никак нельзя.
Документы подали не туда
Наталья могла отнести заполненную декларацию и все документы, например, в Росреестр. Запомните — налоговый вычет можно получить только в отделении ФНС по месту регистрации.
Кончился лимит налогового вычета
Лимит один — 260 000 рублей. Однажды Наталья покупала комнату в своем городе за 1 500 000 рублей и решила вернуть часть денег с налогов. Считаем вычет: 1,5 млн × 13% = 195 000 рублей. В следующий раз покупая недвижимость, Наталья сможет вернуть только остаток. То есть, максимальная доступная сумма 65 000 руб.
Квартиру покупали за счет государства
То есть, собственник ничего не заплатил. Тогда и вернуть деньги нельзя.
Квартиру купили на деньги с материнского капитала
Здесь тоже не получится.
Во всех остальных случаях Наталья сможет получить деньги по налоговому вычету. Даже если квартиру она покупает в ипотеку — в таком случае она сможет вернуть еще и 13% от суммы процентов по ипотечному кредиту.