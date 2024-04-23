Как получить налоговый вычет за страхование жизни
При оформлении договора добровольного страхования жизни можно вернуть часть расходов на оплату полиса. Возможность получения вычета зависит от условий страховки — есть ограничения по сроку действия договора и кругу выгодоприобретателей (лиц, которые получат деньги при наступлении страхового случая).
Рассказываем, кто может получить налоговый вычет за страхование жизни, какие документы для этого нужны и распространяется ли такая возможность на страховку по ипотеке.
Что такое налоговый вычет
Это льгота, которая позволяет вернуть часть ранее уплаченного налога на доходы физических лиц. Налогоплательщику возмещается 13% от суммы расходов на покупку недвижимости, уплату процентов по ипотеке, внутреннюю отделку (имущественные вычеты), лечение, образование, благотворительность, занятия спортом, формирование накопительной части пенсии и добровольное страхование жизни (социальные вычеты), а также расходов на инвестиции в ценные бумаги.
По всем видам вычетов предусмотрены определённые лимиты — максимальные суммы НДФЛ, которые можно вернуть.
Для получения льготы нужно обратиться в ФНС (самостоятельно или через работодателя) и предоставить документы, подтверждающие право на вычет.
Кто может получить вычет за страхование жизни
В соответствии со ст. 219 НК РФ (пп.4, п. 1) вернуть часть расходов на взносы по добровольному страхованию жизни можно при соблюдении ряда условий:
- вы официально трудоустроены и платите налог на доходы физических лиц по ставке 13%
- срок действия полиса — от 5 лет
- договор страхования оформлен в пользу самого заявителя или его супруга (супруги), родителей или усыновителей, детей или подопечных — это значит, что указанные лица получат выплату при наступлении страхового события
Можно ли получить вычет за страховку жизни при ипотеке
При получении ипотеки заёмщик может подключить страховку жизни и здоровья. В отличие от страхования недвижимости, этот полис оформляется по желанию клиента.
Как правило, страховка по ипотеке оформляется на один год, а затем ежегодно продлевается. По этому параметру такие полисы не подходят под условия получения налогового вычета — напомним, что минимальный срок договора должен составлять 5 лет.
Кроме того, выгодоприобретателем по полису страхования жизни при ипотеке обычно является банк, а не сам заёмщик, так как страхуется только остаток долга по кредиту. При наступлении страхового события страховщик погашает задолженность заёмщика, и эти обязательства не переходят к его близким. Данное условие также противоречит требованиям для оформления вычета.
Таким образом, за страхование жизни по ипотеке вычет получить нельзя.
Какие документы нужны для налогового вычета за страхование жизни
Если полис подходит под условия получения вычета, то для оформления льготы нужно предоставить следующие документы:
- договор добровольного страхования жизни
- копия лицензии страховой компании, заверенная печатью и подписью руководителя (не требуется, если эта информация указана в договоре)
- документы, подтверждающие оплату страховых взносов — кассовые чеки, выписки из банка, платёжные поручения, квитанции
- документы, подтверждающие родство с застрахованным лицом — если вы оформили страховку и оплачивали взносы за близкого родственника
Сколько можно вернуть
Максимальная сумма расходов на добровольное страхование жизни, с которой можно получить вычет, составляет 120 000 рублей в год (начиная с 2024 года — 150 000 рублей).
К примеру, с суммы страховых взносов за 2023 год вы можете вернуть не более 15 600 рублей (120 000х13%). А при оформлении вычета за 2024 год максимальная сумма выплаты составит уже 19 500 рублей (150 000х13%).
Обратите внимание, что указанный лимит является общим для всех видов социальных вычетов (за исключением вычетов по расходам на образование детей, дорогостоящее лечение и благотворительность).
Пример. В течение 2024 года вы планируете оплачивать взносы за страхование жизни на сумму 100 000 рублей. Также в текущем году вы направили на собственное обучение 200 000 рублей.
Общая сумма расходов составит 300 000 рублей, но мы помним, что вычет можно получить только со 150 000 рублей в год. То есть максимальная сумма выплаты составит 19 500 рублей.
Как подать заявление на получение налогового вычета за страхование
Через налоговую
Для оформления льготы нужно заполнить декларацию 3-НДФЛ и передать её в налоговую инспекцию по месту жительства вместе с документами, подтверждающими право на вычет.
Если вы оплачивали страховку в 2023 году или раньше, документы на вычет можно подать уже сейчас.
Как это сделать:
- онлайн, через личный кабинет налогоплательщика на сайте ФНС
- лично, предварительно заполнив бланк декларации от руки
Проверка документов занимает до 3 месяцев, после чего налоговая должна перечислить деньги на счёт заявителя.
Через работодателя
В отличие от первого способа, через работодателя оформить вычет можно до конца того же года, в котором была оплачена страховка.
Как это сделать:
- Подайте в налоговую заявление о предоставлении вычета вместе с документами, подтверждающими право на льготу (обратиться в ФНС можно онлайн — через личный кабинет налогоплательщика, или очно)
- В срок до 30 календарных дней получите от налоговой уведомление о праве на вычет
- Напишите заявление в произвольной форме о предоставлении налогового вычета и передайте его работодателю
С ближайшей зарплатой работодатель вернёт вам сумму излишне уплаченного НДФЛ.