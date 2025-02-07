Как получить инвестиционный налоговый вычет
Владельцы индивидуальных инвестиционных счетов могут получить налоговые льготы от государства. Например, инвестор может вернуть уплаченный подоходный налог в размере до 52 000 рублей в год при ставке в 13%. Те, кто не платит НДФЛ, также могут рассчитывать на льготы в виде освобождения прибыли от инвестиций от налогообложения.
Расскажем, что такое инвестиционный вычет и как его оформить.
ИИС — это разновидность обычного брокерского счёта. С его помощью также можно инвестировать в акции, облигации, паи инвестиционных фондов, валюту или в производные финансовые инструменты (фьючерсы и опционы). При этом на ИИС нельзя покупать ценные бумаги иностранных эмитентов и депозитарные расписки компаний, зарегистрированных за рубежом.
Этот инструмент появился в России 10 лет назад, в 2015 году. Основная цель — посредством налоговых послаблений привлечь интерес граждан к фондовому рынку и обеспечить приток долгосрочных частных инвестиций.
Что такое инвестиционный налоговый вычет
Это налоговый вычет, который предоставляется при внесении денег на индивидуальный инвестиционный счёт, а также при получении доходов от торговли на бирже через ИИС.
Как и в случае с имущественным вычетом при покупке жилья, инвестиционный налоговый вычет в том числе позволяет вернуть часть отчисленного налога на доходы физических лиц. Льгота доступна только владельцам индивидуальных инвестиционных счетов. Кроме возврата НДФЛ, с помощью вычета инвестор также может освободить полученную прибыль от налога.
Однако для оформления льготы должны выполняться определённые условия, в том числе по срокам инвестирования, — о них мы поговорим ниже.
Типы налоговых вычетов по ИИС
Владелец ИИС может получить два типа вычетов.
Вычет на взнос
Позволяет вернуть 13% от суммы, внесённой на ИИС за отчётный календарный год. Максимальная сумма, с которой можно получить вычет, составляет 400 000 рублей в год. То есть при ставке НДФЛ в 13% инвестор может ежегодно возвращать 52 000 рублей. Если ставка подоходного налога выше, то и сумма возврата будет больше — до 88 000 рублей (400 000х22%).
Этот вид вычета подходит тем, кто отчисляет НДФЛ с зарплаты или дохода от сдачи недвижимости в аренду, а также с суммы вознаграждений по гражданско-правовому договору. То есть размер вычета ограничен суммой уплаченного подоходного налога за отчётный год.
Инвестор в течение календарного года пополнил ИИС на 500 000 рублей. Предположим, что он устроился на работу только осенью, и до конца года сумма оплаты труда составила 300 000 рублей, а сумма отчисленного НДФЛ соответственно — 39 000 рублей (300 000х13%).
При условии, что налогоплательщик не оформлял другие вычеты, в следующем году он сможет оформить инвестиционный вычет на взнос и вернуть 39 000 рублей. Если бы официальный заработок инвестора был выше, он мог бы получить бОльшую сумму, но не более 52 000 рублей за отчётный год.
Вычет на доход
Позволяет освободить от налога прибыль от инвестиций — купонный доход по облигациям, доход от продажи ценных бумаг и деривативов. При этом вычет не распространяется на дивидендный доход по акциям, а также доход от сделок с валютой и драгоценными металлами.
Этот вид вычета подходит тем, кто не платит НДФЛ — например, самозанятым или индивидуальным предпринимателям. Вычет на доход всегда оформляется при закрытии ИИС, но не ранее окончания минимального срока.
Условия получения льгот зависят от того, когда был открыт счёт — до 31 декабря 2023 года или позднее.
ИИС открыт до конца 2023 года
По таким счетам (их ещё называют ИИС старого типа) действуют прежние условия получения налоговых льгот.
Владелец ИИС старого типа может оформить только один тип вычета — на взнос (ИИС-1) или на доход (ИИС-2). Если инвестор хотя бы один раз оформил вычет на взнос, то оформить по этому же счёту вычет на доход уже не удастся.
Минимальный срок действия счёта — 3 года. Отсчёт идёт с даты открытия, а не с даты первого пополнения или совершения первой сделки. При этом вычет на взнос можно оформить и раньше — уже на следующий год после открытия счёта, но, если инвестор закроет ИИС раньше положенного срока, полученные выплаты придётся вернуть.
Вывод денег с инвестиционного счёта не предусмотрен. При снятии средств ИИС автоматически закроется, и инвестор потеряет своё право на налоговую льготу. Исключение — брокер может перечислять на банковский счёт инвестора дивиденды по акциям и купоны по облигациям.
Максимальная сумма пополнения ИИС — 1 млн рублей в год. Лимит обновляется каждый год, с 1 января. Срок действия счёта не ограничен.
У одного инвестора может быть только один индивидуальный инвестиционный счёт. Если налоговая обнаружит, что у вас было два или более действующих ИИС в одно и то же время, вы лишитесь права на вычет.
ИИС открыт с 1 января 2024 года
В декабре 2023 года в России был принят закон, позволяющий открывать индивидуальные инвестиционные счета третьего типа (ИИС-3), которые рассчитаны на долгосрочное инвестирование. Условия получения налогового вычета по новому счёту претерпели существенные изменения.
Открыть счёт на старых условиях нельзя, при этом по ранее открытым ИИС (до 1 января 2024 года) условия остались прежними. Кроме того, у владельцев счетов старого типа есть возможность трансформировать их в ИИС-3.
Чем отличается новый ИИС от старого:
Инвестору доступны сразу оба типа вычетов — на взнос и на доход. Инвестор может ежегодно оформлять вычет в виде 13% (или более) от суммы, внесённой за год на ИИС, а при закрытии счёта освободить полученную прибыль от налога. При этом максимальная совокупная сумма дохода от торговли ценными бумагами и купонного дохода не должна превышать 30 млн рублей за весь срок владения счётом. В противном случае с суммы превышения придётся заплатить налог.
Один инвестор может открыть несколько ИИС. По новому закону один человек может иметь до трёх инвестиционных счетов одновременно, но при условии, что у него нет действующего ИИС старого типа.
Нет ограничений по сумме пополнения. Лимит в 1 млн рублей в год, который действует по старым счетам, для ИИС-3 отменён.
По новым ИИС увеличены сроки минимального владения для получения льгот. Согласно позиции государства, основной целью введения данного инструмента является курс на формирование долгосрочных сбережений.
Минимальный срок действия ИИС-3 зависит от того, когда будет открыт счёт:
- 5 лет — для тех, кто оформит договор в 2024—2026 годах
- 6 лет — в 2027
- 7 лет — в 2028
- 8 лет — в 2029
- 9 лет — в 2030
- 10 лет — с 2031 и далее
Закрытие счёта раньше срока приведёт к потере права на вычет, а все ранее полученные выплаты (вычет на взнос) нужно будет вернуть.
Дивиденды и купоны должны зачисляться только на ИИС. По инвестиционным счетам старого типа допускается перечисление этих выплат на банковский счёт инвестора.
Есть возможность вывода средств, если инвестору необходимо оплатить дорогостоящее лечение. В этом случае с нового ИИС можно частично или полностью снять деньги раньше положенного срока без потери льгот и закрытия счёта.
Сколько раз можно получать инвестиционный налоговый вычет
Вычет на взнос можно оформлять каждый год, пока вы не закрыли счёт. Обратите внимание, что сумма возврата НДФЛ рассчитывается исходя из суммы пополнения ИИС за отчётный год.
Инвестор в июне 2024 года открыл инвестиционный счёт и до конца года пополнил его на 500 000 рублей. В 2025 году он может получить вычет в максимальном размере — 52 000 рублей (база для вычета ограничена суммой в 400 000 рублей).
В 2025 году инвестор планирует внести на счёт только 100 000 рублей. Значит, в 2026 году он сможет получить вычет в размере 13 000 рублей.
Обратите внимание, что вычет за текущий год можно оформить только в течение следующих трёх лет. Так, если вы вносили деньги на ИИС в 2024 году, льгота будет доступна в 2025, 2026 и 2027.
Вычет на доход оформляется один раз при закрытии счёта после окончания минимального срока владения (3 года — для ИИС старого типа, 5 лет и более — для ИИС-3). Напоминаем, что если вы открыли счёт до 31 декабря 2023 года и уже получали по нему вычет на взнос, то вычет на доход при закрытии ИИС оформить нельзя.
Кто может получить налоговый вычет по ИИС
Открыть инвестиционный счёт и получить право на вычет может любой совершеннолетний гражданин РФ, который имеет статус налогового резидента (срок проживания на территории России — не менее полугода в течение последних 12 месяцев).
Для оформления вычета на взнос также необходимо отчислять НДФЛ с заработной платы.
Других требований к заявителю или к количеству сделок не предъявляется — это может быть как начинающий, так и опытный инвестор. Вы можете открыть счёт и не совершать по нему никаких операций, а внести деньги только в конце года, и в следующем году уже оформить вычет. При этом отсчёт минимального срока владения начнётся с даты открытия.
Как вычет по ИИС связан с другими вычетами
Все типы вычетов — социальный (за лечение и обучение), имущественный (за покупку недвижимости и проценты по ипотеке) и инвестиционный — можно и нужно совмещать.
Но важно иметь в виду, что каждый из них предусматривает возврат уплаченного вами НДФЛ. И больше, чем вы заплатили в бюджет за год, вернуть не получится. Если перечисленной суммы подоходного налога достаточно, чтобы оформить сразу несколько типов вычетов, то можно отразить в декларации все льготы.
В 2024 году вы уплатили в бюджет НДФЛ в сумме 70 000 рублей. В том же году вы внесли на ИИС 400 000 рублей, потратили на платное лечение 150 000 рублей и заплатили проценты по ипотеке на сумму 100 000 рублей (предположим, что вычет за покупку жилья уже был получен ранее).
Таким образом, в 2025 году вы сможете подать заявку на несколько вычетов:
- 13 000 рублей — за проценты по ипотеке
- 19 500 рублей — за платное лечение
- 52 000 рублей — за пополнение ИИС
Итого получается 84 500 рублей. Однако налоговая вернёт только 70 000 рублей — это сумма подоходного налога за отчётный год.
Получение вычета в упрощенном порядке
Это самый простой и быстрый способ оформления льготы.
Инвестору достаточно подать заявку на упрощённый вычет через своего брокера (обычно такая опция есть в личном кабинете на сайте или в приложении). Брокер сам подготовит необходимые документы и направит их в налоговую. Когда всё будет готово, инвестору достаточно подтвердить заявку на вычет в личном кабинете налогоплательщика на сайте ФНС.
Срок рассмотрения заявки занимает не более 20 рабочих дней, и ещё 1,5 месяца отводится на перечисление средств. Но обычно деньги приходят быстрее.
Если оформлять вычет в январе или феврале, то срок рассмотрения заявки будет больше. Это связано с передачей в ФНС данных о доходах граждан — организации должны предоставить эти сведения в налоговый орган не позднее 25 февраля.
Как получить инвестиционный налоговый вычет: инструкция
Стандартный порядок оформления вычета по ИИС выглядит так:
- Регистрация в личном кабинете налогоплательщика на сайте ФНС и получение неквалифицированной электронной подписи. Всё оформляется онлайн.
- Подготовка документов. Вам потребуется справка о суммах дохода и налога физлица (2-НДФЛ) за отчётный год и пакет документов по счёту от брокера (можно запросить в чате поддержки).
- Заполнение декларации 3-НДФЛ в личном кабинете налогоплательщика. В декларации нужно указать сразу все типы оформлямых вычетов и приложить подтверждающие документы.
- Заполнение заявления на возврат НДФЛ — система сама предложит это сделать при подаче декларации.
- Рассмотрение заявки и получение средств. Камеральная проверка занимает 3 месяца и ещё месяц отводится на перечисление денег.
Заключение
- Инвестиционный вычет можно получить, если вы пользуетесь индивидуальным инвестиционным счётом для совершения сделок с ценными бумагами и другими финансовыми инструментами.
- Льгота позволяет вернуть 13% (или более — в зависимости от ставки НДФЛ) от суммы пополнения счёта и/или освободить доход от инвестиций от налогообложения.
- С 2024 года можно открывать только ИИС нового типа, который позволяет оформлять сразу два вычета (на доход и на взнос).
- Для сохранения права на льготу нельзя закрывать ИИС и выводить с него деньги до окончания срока минимального владения. По старым счетам он составляет 3 года, по новым — от 5 лет.
- Что такое инвестиционный налоговый вычет
- Типы налоговых вычетов по ИИС
- Сколько раз можно получать инвестиционный налоговый вычет
- Кто может получить налоговый вычет по ИИС
- Как вычет по ИИС связан с другими вычетами
- Получение вычета в упрощенном порядке
- Как получить инвестиционный налоговый вычет: инструкция
- Заключение
Можно ли получить налоговый вычет, если налог был уплачен с доходов с вкладов в банке?
Михаил Р.здравствуйте! Все подробности получения выплат вы можете уточнить в личном кабинете ФНС России.