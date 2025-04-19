Схему оплаты за капремонт могут изменить
Минстрой России обсуждает вопрос о начислении платы за капитальный ремонт домов в зависимости от их оснащения и конструкции. Об этом сообщил замглавы министерства Алексей Ересько.
«С учетом количества средств на счетах фондов капремонта Минстрой с привлечением экспертного сообщества сейчас изучает региональные практики, в том числе установление дифференцированного взноса на капремонт. Мы считаем, что это может быть эффективным инструментом, в том числе в домах с лифтами», — сказал он «Известиям».
Ересько напомнил, что такую практику уже применяют в некоторых регионах, например, в Оренбургской, Калужской и Тверской областях. По его словам, взнос также может зависеть от других конструктивных особенностей, в том числе от этажности дома, материала стен и климатических зон.
Замглавы Минстроя рассказал, что законопроект о дифференцированной оплате капремонта уже разрабатывают, представить его для обсуждения планируется в этом году.
Ежемесячный взнос на капремонт рассчитывается исходя из площади конкретного помещения и тарифа, установленного в регионе.
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