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Схему оплаты за капремонт могут изменить

Дата публикации: 19 апр 2025
Схему оплаты за капремонт могут изменить

Минстрой России обсуждает вопрос о начислении платы за капитальный ремонт домов в зависимости от их оснащения и конструкции. Об этом сообщил замглавы министерства Алексей Ересько.

«С учетом количества средств на счетах фондов капремонта Минстрой с привлечением экспертного сообщества сейчас изучает региональные практики, в том числе установление дифференцированного взноса на капремонт. Мы считаем, что это может быть эффективным инструментом, в том числе в домах с лифтами», — сказал он «Известиям».

Ересько напомнил, что такую практику уже применяют в некоторых регионах, например, в Оренбургской, Калужской и Тверской областях. По его словам, взнос также может зависеть от других конструктивных особенностей, в том числе от этажности дома, материала стен и климатических зон.

Замглавы Минстроя рассказал, что законопроект о дифференцированной оплате капремонта уже разрабатывают, представить его для обсуждения планируется в этом году.

Ежемесячный взнос на капремонт рассчитывается исходя из площади конкретного помещения и тарифа, установленного в регионе.

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Капитальный ремонт в жилом доме: как контролировать и влиять на его ход

Новости
Юля Тихонова
Юля ТихоноваВсе авторы
Автор статьи
Эксперт в области рынка недвижимости и ипотеки
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