Главное за неделю с 14 по 18 апреля 2025 года
Скидка на ставку по ипотеке для зарплатных клиентов Сбера выросла до 1%
Сбербанк увеличил размер дисконта на ставку по базовым ипотечным программам для своих зарплатных клиентов с 0,5% до 1%.
С учетом всех доступных для клиентов дисконтов минимальная ставка по рыночной ипотеке на Домклик на первичное жилье составляет 24,9%, на вторичное — 25,3%. По программе «Строительство жилого дома» минимальная ставка — 26,3%.
С начала марта в Сбере дважды снизились ставки по рыночным ипотечным программам: на 1-1,5% и на 1,5-2,5%.
Лимит по «Семейной ипотеке» могут увеличить
Максимальный размер кредита по «Семейной ипотеке» предложили привязать к средним ценам на жилье в регионе и количеству членов семьи.
Предлагаем дифференцировать лимит по субъектам страны исходя из средней стоимости квадратного метра, утверждаемой Министерством строительства России, и количества членов семей.
По словам Минниханова, лимита по «Семейной ипотеке» в 6 млн руб. хватает только на оплату половины стоимости самого востребованного варианта жилья — двухкомнатной квартиры, а остальная часть оплачивается по рыночной ставке. И для покупки такого жилья, отметил он, доход семьи должен быть не менее 320 тыс. руб., что в пять раз больше средней зарплаты по региону.
В свою очередь, президент России Владимир Путин заявил, что все эти вопросы «обязательно надо проработать».
Узнать условия получения Семейной ипотеки в Сбере в 2025 году>>
Аренда квартир в России подешевела на 10% с начала года
Ставки аренды жилья в среднем по России снизились на 10-12% по итогам первых трех месяцев этого года. Заметнее всего стоимость упала Петропавловске-Камчатском — на 29,2%, до 42,5 тыс. руб. Таковы данные аналитиков Домклик, которые изучили цены на начало и конец первого квартала.
Среди лидеров снижения стоимости оказались Саратов (-16,7%) и Мурманск (-15,5%). Значительное падение средней ставки аренды зафиксировано и в ряде других городов страны: Архангельске (-13,3%), Калининграде (-12,5%) и Красноярске (-10%).
По итогам первого квартала отмечено снижение средних ставок аренды в России на 10-12%. Основным фактором стала общая тенденция роста предложения, которое увеличилось примерно на 16% по всей стране. Особенно значительно увеличились объемы предложения в крупных городах, включая Москву (+13%), Казань и Екатеринбург (+30%). Исключением оказался Санкт-Петербург, где объем предложений остался прежним.
Традиционно аренда демонстрирует колебания в зависимости от сезона. Весной-летом стоимость долгосрочной аренды снижается практически повсеместно, за исключением туристических направлений, таких как Сочи, Пятигорск и Зеленоградск, где цены продолжают расти.
О том, где еще упали цены на аренду жилья, читайте в полной версии исследования.
Расселять аварийные дома в России хотят быстрее
Депутаты предлагают установить максимальный срок переселения граждан из аварийного жилья — три месяца с момента переезда первого собственника. Такой законопроект внесен в Госдуму.
В региональных программах прописаны лишь примерные сроки расселения непригодных для проживания домов, и, как правило, они исчисляются годами, а иногда и десятилетиями. Кроме того, собственников и нанимателей помещений в домах, признанных аварийными, расселяют неравномерно: между переселением первого и последнего жильцов могут пройти годы.
По словам депутатов, это приводит к ряду проблем. Одна из них — проживание людей в условиях, опасных для жизни и здоровья. В связи с этим они считают необходимым установить четкие сроки переселения граждан.
Узнать, что делать при признании дома аварийным>>
Цены на новостройки в марте выросли на 0,4%
Средняя стоимость квадратного метра в российских новостройках в марте увеличилась до 172,1 тыс. руб. (+0,4% к февралю). Таковы данные Домклик и Центра финансовой аналитики Сбера.
Лидерами по стоимости строящегося жилья остаются Москва (355 тыс. руб. за кв. м), Санкт-Петербург (243,8 тыс. руб.), Московская область (190,5 тыс. руб.), Татарстан (186,5 тыс. руб.) и Ленинградская область (171,2 тыс. руб.).
Что касается вторичного жилья, оно подорожало за месяц на 0,6%, до 113,2 тыс. руб. за 1 квадратный метр. Среди крупнейших регионов наиболее выраженный прирост отмечен в Санкт-Петербурге и Ленинградской области (+1,7%), Ставропольском и Пермском краях (1,3%).
Подробнее о том, как менялись цены на жилую недвижимость в марте>>
В правительстве поддержали расширение «Дальневосточной ипотеки»
Правительство России рассмотрит возможность распространения «Дальневосточной и арктической ипотеки» на работников детских садов и педагогов.
Правительством РФ принято решение о целесообразности проработки внесения изменений в условия программы «Дальневосточная и арктическая ипотека», расширяющее ее категорию участников. Правительством РФ дано соответствующее поручение.
Такое предложение ранее направила премьер-министру РФ Михаилу Мишустину вице-спикер Госдумы Ирина Яровая. Она уточнила, что обсуждается вопрос о распространении программы на заведующих детскими садами и других работников детсадов, школ или вузов, проработавших больше пяти лет.
Читать об оформлении Дальневосточной ипотеки в Сбербанке>>
Что делать, если застройщик вовремя не сдает дом, рассказала эксперт
Рассказываем в видео, как быть, если застройщик срывает сроки сдачи дома. И что делать, если квартира в проблемной новостройке куплена в ипотеку.
Более подробно о действиях при несвоевременной сдаче дома читайте в статье.
- Скидка на ставку по ипотеке для зарплатных клиентов Сбера выросла до 1%
- Лимит по «Семейной ипотеке» могут увеличить
- Аренда квартир в России подешевела на 10% с начала года
- Расселять аварийные дома в России хотят быстрее
- Цены на новостройки в марте выросли на 0,4%
- В правительстве поддержали расширение «Дальневосточной ипотеки»
- Что делать, если застройщик вовремя не сдает дом, рассказала эксперт
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